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हिंदी न्यूज़ऑटोड्राइविंग के दौरान YouTube सुनना अब आसान! क्या आपकी कार में है Android Auto? जानें कैसे करता है काम

ड्राइविंग के दौरान YouTube सुनना अब आसान! क्या आपकी कार में है Android Auto? जानें कैसे करता है काम

ड्राइविंग करते समय स्मार्टफोन का उपयोग करना जोखिम भरा हो सकता है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए Google ने Android Auto फीचर पेश किया था. आइए जानें इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है.

By : गौतम सिंह | Updated at : 08 Apr 2026 06:57 PM (IST)
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Android Auto Features In Car: आजकल नई कारों में कई स्मार्ट फीचर्स मिलने लगे हैं, जिनमें Android Auto सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है. ये Google का एक फीचर है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था. इसका काम आपकी कार और स्मार्टफोन को जोड़कर ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाना है. आइए इस फीचर  के बारे में विस्तार से जानते हैं.

दरअसल, Android Auto की मदद से आप अपने फोन को हाथ में लिए बिना ही कॉल कर सकते हैं, मैसेज पढ़ सकते हैं, गाने चला सकते हैं और रास्ता देख सकते हैं. यह फीचर खास तौर पर ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकने से बचाने के लिए बनाया गया है. यह फीचर उन स्मार्टफोन्स में काम करता है जो Android 8.0 या उससे ऊपर के वर्जन पर चलते हैं. आज के समय में लगभग हर नई कार में यह सुविधा मिल जाती है, जिससे ड्राइविंग और भी स्मार्ट हो गई है.

Android Auto कैसे कनेक्ट और इस्तेमाल करें?

अगर आपकी कार में Android Auto है, तो इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है. सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन को कार से कनेक्ट करना होगा. इसके लिए आप USB केबल, Bluetooth या Wi-Fi का इस्तेमाल कर सकते हैं. फोन कनेक्ट करने के बाद कार की स्क्रीन पर Android Auto का इंटरफेस दिखने लगेगा. इसके बाद आप स्क्रीन पर दिख रहे ऐप्स को आसानी से चला सकते हैं. आप सेटिंग्स में जाकर यह भी तय कर सकते हैं कि कौन-कौन से ऐप्स स्क्रीन पर दिखें. इससे आपको सिर्फ जरूरी ऐप्स ही दिखेंगे और इस्तेमाल करना और आसान हो जाएगा. सबसे अच्छी बात यह है कि आप “Hey Google” बोलकर वॉयस कमांड से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं. इससे आपको ड्राइविंग के दौरान स्क्रीन छूने की जरूरत नहीं पड़ती.

Android Auto के फायदे क्या हैं?

Android Auto का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह ड्राइविंग को सुरक्षित बनाता है. आप Google Maps के जरिए आसानी से रास्ता देख सकते हैं और ट्रैफिक की जानकारी भी मिल जाती है. इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, WhatsApp मैसेज सुन सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं. म्यूजिक सुनने के लिए आप अपने फोन के गाने या ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका इंटरफेस बहुत आसान होता है, जिससे कोई भी इसे जल्दी सीख सकता है. यही वजह है कि आजकल यह फीचर हर कार में जरूरी बनता जा रहा है.

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About the author गौतम सिंह

गौतम सिंह एबीपी न्यूज में बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके पास करीब 4 वर्षों का अनुभव है, जिसमें से पिछले 1.5 साल से वह ABP Live से जुड़े हुए हैं.

गौतम ने अपने करियर में नेशनल, वर्ल्ड, राजनीति, चुनाव और विभिन्न राज्यों से जुड़ी खबरों पर काम किया है. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Central University of South Bihar, गया से पूरी की है. इससे पहले वह ETV Bharat, हैदराबाद में भी कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 08 Apr 2026 06:57 PM (IST)
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