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हिंदी न्यूज़ऑटोBMW India Strategy 2026: बाजार भले सुस्त, BMW नहीं रुकेगी! आने वाले हैं नए मॉडल्स, जानें पूरा प्लान

BMW India Strategy 2026: बाजार भले सुस्त, BMW नहीं रुकेगी! आने वाले हैं नए मॉडल्स, जानें पूरा प्लान

BMW India Strategy 2026: बीएमडब्ल्यू इंडिया ने 2026 में धीमे लग्जरी मार्केट के बावजूद शानदार बिक्री दर्ज की. आइए जानें कैसे नए मॉडल्स और EV से कंपनी नंबर 1 बनी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 08 Apr 2026 08:16 PM (IST)
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भारत में लग्जरी कार बाजार इस समय थोड़ी धीमी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन BMW ने इस माहौल में भी शानदार प्रदर्शन किया है. 2026 की पहली तिमाही में BMW ने 4,567 यूनिट्स की बिक्री के साथ पहला स्थान हासिल किया, जो अब तक की उसकी सबसे बेहतरीन तिमाही रही है. इस सफलता के पीछे कंपनी की पॉपुलर कारें जैसे X1, iX1, 3 Series और 5 Series का बड़ा योगदान है. खास बात यह है कि BMW ने सही समय पर सही मॉडल्स लॉन्च करके ग्राहकों का भरोसा बनाए रखा है.

क्यों घट रही है लग्जरी कारों की मांग?

भारत में लगभग 70% लग्जरी कार खरीदार कारोबारी या स्वरोजगार करने वाले लोग होते हैं. ऐसे में जब शेयर बाजार, बिजनेस और अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता होती है, तो लोग बड़ी खरीदारी को टाल देते हैं. BMW के CEO हरदीप सिंह ब्रार के अनुसार, मौजूदा हालात की वजह से ग्राहकों का उत्साह थोड़ा कम हुआ है. यही कारण है कि BMW को छोड़कर बाकी लग्जरी सेगमेंट में गिरावट देखने को मिली है. हालांकि, कुल मिलाकर बाजार में हल्की बढ़त बनी हुई है, लेकिन बाकी कंपनियों के लिए चुनौती बढ़ गई है.

EV और नए मॉडल्स से बढ़त बनाए रखेगी BMW

BMW सिर्फ मौजूदा सफलता पर नहीं रुकना चाहती, बल्कि अपनी स्ट्रेटजी को और एग्रेसिव बना रही है. कंपनी 2026 में कुल 23 नए मॉडल्स लॉन्च करने की तैयारी में है, जिनमें 6 नई कारें शामिल होंगी. इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात करें तो BMW इस सेगमेंट में भी सबसे आगे है और करीब 70% मार्केट शेयर उसके पास है. iX1 और X1 LWB जैसे मॉडल्स को ग्राहकों से जबरदस्त Response मिली है. आने वाले समय में i5 जैसे नए मॉडल्स भी लॉन्च हो सकते हैं, जो कंपनी की पकड़ और मजबूत करेंगे.

SUVs और LWB मॉडल्स की बढ़ती डिमांड

भारतीय बाजार में SUVs और लॉन्ग व्हीलबेस (LWB) कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. BMW ने इस ट्रेंड को समझते हुए अपने पोर्टफोलियो में ऐसे मॉडल्स को शामिल किया है, जो ज्यादा स्पेस और कम्फर्ट देते हैं. X1 LWB इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो न सिर्फ BMW की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है, बल्कि लग्जरी EV सेगमेंट में भी आगे है.

यह भी पढ़ें:-

Explainer: 2026 होगा मिड-साइज SUVs का साल: जानें कौन सी गाड़ियां हुईं लॉन्च और अपकमिंग मॉडल्स?

Published at : 08 Apr 2026 08:16 PM (IST)
Tags :
INDIA BMW India Sales 2026 Luxury Car Market BMW EV Market. Auto News
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