एक्स-शोरूम से ऑन-रोड तक पहुंचते ही क्यों बदल जाती है गाड़ी की कीमतें? जानिए क्यों है इतना अंतर

जब भी आप कोई नई कार खरीदने जाते हैं तो हमें दो तरह की कीमतें सुनने को मिलती हैं. पहली एक्स-शोरूम कीमत और दूसरी ऑन-रोड कीमत होती है. अक्सर लोग इन दोनों में उलझ जाते हैं और सोचते हैं कि जो कीमत दिखाई जा रही है, वही फाइनल है. लेकिन असल में ऐसा नहीं होता. ऑन-रोड कीमत ही वह असली रकम है जो आपको कार घर ले जाने के लिए चुकानी पड़ती है.

सबसे पहले एक्स-शोरूम कीमत की बात करते हैं. यह कार की बेस कीमत होती है, जो कंपनी तय करती है. इसमें गाड़ी की असली कीमत, GST और डीलर का मुनाफा शामिल होता है. लेकिन इसमें कई जरूरी खर्च जैसे रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस शामिल नहीं होते. इसलिए यह कीमत हमेशा कम दिखाई देती है और सिर्फ कम्पेरिजन के लिए होती है.

ऑन-रोड कीमत क्या होती है?

अब बात करते हैं ऑन-रोड कीमत की जो असली और फाइनल कीमत होती है. इसमें एक्स-शोरूम कीमत के साथ-साथ कई और खर्च जुड़ जाते हैं. जैसे—RTO में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, नंबर प्लेट और कई बार डीलर के छोटे-छोटे चार्ज भी शामिल होते हैं. यही वजह है कि ऑन-रोड कीमत एक्स-शोरूम से काफी ज्यादा हो जाती है.

रोड टैक्स एक जरूरी हिस्सा होता है, जो हर राज्य में अलग-अलग होता है. यह गाड़ी की कीमत का एक प्रतिशत होता है और इसे सरकार को देना पड़ता है. इसके अलावा इंश्योरेंस भी जरूरी है, बिना इसके आप गाड़ी सड़क पर नहीं चला सकते. इसमें थर्ड पार्टी और कंप्रीहेंसिव दोनों तरह का बीमा शामिल हो सकता है.

इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होती है, जो RTO में आपकी गाड़ी को कानूनी रूप से सड़क पर चलाने के लिए जरूरी होती है. कई बार डीलर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी जोड़ देते हैं जैसे एक्सेसरीज, हैंडलिंग चार्ज या सर्विस पैकेज, जिससे कीमत और बढ़ जाती है.

इन चीजों का रखें ध्यान

उदाहरण के तौर पर अगर किसी कार की एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये है तो ऑन-रोड कीमत 11 से 12 लाख रुपये या उससे भी ज्यादा हो सकती है. यह अंतर राज्य के टैक्स, इंश्योरेंस और चुनी गई सुविधाओं पर निर्भर करता है. इसलिए जब भी आप कार खरीदें, तो सिर्फ एक्स-शोरूम कीमत देखकर फैसला न लें.

हमेशा ऑन-रोड कीमत पूछें क्योंकि वही असली रकम होती है जो आपको चुकानी होती है. सही जानकारी होने पर आप अपने बजट को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं और किसी भी तरह के अतिरिक्त खर्च से बच सकते हैं.

कुल मिलाकर, एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ दिखावे की कीमत होती है, जबकि ऑन-रोड कीमत असली और पूरी कीमत होती है. यही समझना सबसे जरूरी है ताकि कार खरीदते समय आपको कोई झटका न लगे.

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