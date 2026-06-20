हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोकिन बाइक्स को आप आसानी से करा सकते हैं कस्टमाइज? जानिए कैसे दे सकते हैं अनोखा लुक

किन बाइक्स को आप आसानी से करा सकते हैं कस्टमाइज? जानिए कैसे दे सकते हैं अनोखा लुक

Bike Customization: कस्टमाइजेशन वाली बाइक्स की मांग तेजी से बढ़ रही है. भारत में कई ऐसी बाइक्स हैं, जिन्हें आसानी से मॉडिफाई और कस्टमाइज किया जा सकता है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 20 Jun 2026 12:46 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में लोग सिर्फ बाइक खरीदना ही नहीं चाहते, बल्कि उसे अपनी पसंद के हिसाब से खास लुक भी देना चाहते हैं. कोई अपनी बाइक में नई सीट लगवाता है तो कोई अलग हैंडलबार, एलॉय व्हील या नए कलर के जरिए उसे यूनिक बनाता है. इसी वजह से कस्टमाइजेशन वाली बाइक्स की मांग तेजी से बढ़ रही है. भारत में कई ऐसी बाइक्स हैं, जिन्हें आसानी से मॉडिफाई और कस्टमाइज किया जा सकता है.

Royal Enfield Classic 350

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का है. यह बाइक कस्टमाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जाती है. इसके लिए बाजार में बड़ी संख्या में एक्सेसरीज और मॉडिफिकेशन पार्ट्स मौजूद हैं. लोग इसमें नई सीट, अलग लाइट्स, हैंडलबार और कई अन्य बदलाव कराते हैं.

Royal Enfield Himalayan 450

अगला नाम रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 का है, जिसे कस्टमाइजेशन के मामले में काफी पॉपुलर माना जाता है. खासतौर पर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोग इसमें लगेज बॉक्स, एक्स्ट्रा लाइट्स और कई जरूरी एक्सेसरीज लगवाते हैं, जिससे सफर और आरामदायक हो जाता है. 

Triumph Scrambler 400x

ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो स्टाइल और एडवेंचर दोनों पसंद करते हैं. इस बाइक में कंपनी की तरफ से भी कई एक्सेसरीज मिलती हैं, जिनकी मदद से इसे अपनी जरूरत के अनुसार तैयार किया जा सकता है.

Harley Davidson X440

हार्ले-डेविडसन X440 भी युवाओं के बीच काफी पसंद की जा रही है. इसका दमदार लुक और क्रूजर स्टाइल लोगों को आकर्षित करता है. इसमें सीट, बैकरेस्ट और कई अन्य एक्सेसरीज लगाकर इसे और ज्यादा शानदार बनाया जा सकता है. 

Jawa 42 

जावा 42 भी कस्टम बाइक पसंद करने वालों की पसंदीदा मोटरसाइकिल है. इसका डिजाइन ऐसा है कि इसमें छोटे-बड़े कई बदलाव आसानी से किए जा सकते हैं. कई लोग इसे रेट्रो या कैफे रेसर लुक देना पसंद करते हैं.

Yezdi Roadster 

येज्दी रोडस्टर भी इस लिस्ट में शामिल है. यह बाइक अपने अलग अंदाज और मजबूत रोड प्रजेंस के लिए जानी जाती है. इसमें भी कई तरह की एक्सेसरीज और स्टाइलिंग पार्ट्स जोड़कर इसे नया और आकर्षक लुक दिया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें:-

548 KM रेंज वाली इस 7-सीटर को प्रभु देवा ने खरीदा, जानिए खासियत और कितनी है कीमत? 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 20 Jun 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Auto News Car News Classic 350 Yezdi Roadster Bike Customization
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
किन बाइक्स को आप आसानी से करा सकते हैं कस्टमाइज? जानिए कैसे दे सकते हैं अनोखा लुक
किन बाइक्स को आप आसानी से करा सकते हैं कस्टमाइज? जानिए कैसे दे सकते हैं अनोखा लुक
ऑटो
Ferrari नहीं, Lamborghini नहीं, फिर भी 111 kmph की रफ्तार से दौड़ी यह अनोखी कार
Ferrari नहीं, Lamborghini नहीं, फिर भी 111 kmph की रफ्तार से दौड़ी यह अनोखी कार
ऑटो
548 KM रेंज वाली इस 7-सीटर को प्रभु देवा ने खरीदा, जानिए खासियत और कितनी है कीमत?
548 KM रेंज वाली इस 7-सीटर को प्रभु देवा ने खरीदा, जानिए खासियत और कितनी है कीमत?
ऑटो
अब कोई भी खरीद सकता हैं Maruti WagonR Flex Fuel, जानिए कितना सस्ता है गाड़ी चलाना?
अब कोई भी खरीद सकता हैं Maruti WagonR Flex Fuel, जानिए कितना सस्ता है गाड़ी चलाना?
Advertisement

वीडियोज

Shiv Sena UBT Crisis: 'शोले' का डायलॉग..' कु@त्ता-टाइगर' और भयंकर वार... शिंदे-उद्धव में आर-पार!
Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Ram Mandir Donation Row | Mahadangal: आस्था पर 'डाका'-किसी ने क्या रोका! | Mandir Chori | SIT
Sansani | Crime News: बिहार की 'कातिल' पुलिस ! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया के सबसे शानदार नेता कौन? ट्रंप ने दिया ऐसा जवाब, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को लग जाएगी मिर्ची!
दुनिया के सबसे शानदार नेता कौन? ट्रंप ने दिया ऐसा जवाब, पाकिस्तान को लग जाएगी मिर्ची!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ओपी राजभर को लगेगा झटका! अब्बास अंसारी परिवार समेत सपा में हो सकते हैं शामिल
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ओपी राजभर को लगेगा झटका! अब्बास अंसारी परिवार समेत सपा में हो सकते हैं शामिल
इंडिया
फाल्टा के 'पुष्पा' जहांगीर खान की पत्नी गिरफ्तार, पुलिस पर पथराव के बाद थी फरार, जानें क्या है पूरा मामला
फाल्टा के 'पुष्पा' जहांगीर खान की पत्नी गिरफ्तार, पुलिस पर पथराव के बाद थी फरार, जानें क्या है पूरा मामला
क्रिकेट
अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करने की तैयारी में टीम इंडिया, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करने की तैयारी में टीम इंडिया, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Day 1: 'कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर मचाया भौकाल, छप्पर फाड़ की कमाई, आते ही दो बड़े रिकॉर्ड भी बनाए, जानें- कलेक्शन
कॉकटेल 2' ने ओपनिंग डे पर मचाया भौकाल, आते ही दो बड़े रिकॉर्ड भी बनाए, जानें- कलेक्शन
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी का आज फिर दिल्ली में प्रदर्शन, अभिजीत दीपके ने की थाली और चम्मच लाने की अपील
कॉकरोच जनता पार्टी का आज फिर दिल्ली में प्रदर्शन, अभिजीत दीपके ने की थाली और चम्मच लाने की अपील
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
यूटिलिटी
घर में किसी का निधन हो जाए तो न भूलें ये 5 काम, अटक सकता है आपका पैसा, आज ही जान लें
घर में किसी का निधन हो जाए तो न भूलें ये 5 काम, अटक सकता है आपका पैसा, आज ही जान लें
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
ABP NEWS
NEET परीक्षा के दौरान मुंबई पुलिस की सक्रियता
NEET परीक्षा के दौरान मुंबई पुलिस की सक्रियता
ABP NEWS
NH-34 पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम, यात्री परेशान।
NH-34 पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम, यात्री परेशान।
Embed widget