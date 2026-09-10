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हिंदी न्यूज़ऑटोCreta-Seltos खरीदने वाले रुकें, अक्टूबर में आ रही नई Elevate

Creta-Seltos खरीदने वाले रुकें, अक्टूबर में आ रही नई Elevate

Honda Elevate Facelift भारत में अक्टूबर 2026 में लॉन्च होने जा रही है. जानिए Creta और Seltos को टक्कर देने वाले इसके नए डिजाइन, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और फीचर्स की पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 10 Sep 2026 06:55 AM (IST)
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इन दिनों हमारे देश में मिड-साइज SUV का क्रेज खूब देखने को मिल रहा है. जिसके चलते अभी हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस की बिक्री खूब हो रही है. अगर आप भी इन दोनों गाड़ियों में से ही कोई एक खरीदने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना ही सही रहेगा. क्योंकि, होंडा अब अक्टूबर 2026 में अपनी दमदार SUV Elevate का नया फेसलिफ्ट अवतार पेश करने की पूरी तैयारी कर चुकी है.

होंडा मिड-साइज SUV सेगमेंट में बढ़ते कड़े मुकाबले और बिक्री में आई गिरावट को देखते हुए अब कंपनी अपनी इस SUV में बड़े और कई बड़े बदलाव करने जा रही है. आपको बता दें कि, होंडा की यह नई SUV इस सेगमेंट में सीधे तौर पर क्रेटा और सेल्टोस जैसी गाड़ियों को फिर से कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है.

मिलेगा नया एक्सटीरियर स्टाइलिंग

बता दें कि, होंडा Elevate फेसलिफ्ट के बाहरी लुक में कंपनी कुछ अहम कॉस्मेटिक बदलाव करने वाली है. इसके फ्रंट प्रोफाइल को नया रूप देने के लिए एक रिडिजाइन की गई फ्रंट ग्रिल, बदले हुए फ्रंट व रियर बंपर और अपडेटेड LED हेडलाइट्स व टेललाइट्स का सेटअप दिया जाएगा.

जबकि कार के ओवरऑल डायमेंशन और बॉक्सी मस्कुलर प्रोपोर्शन को पहले की तरह ही रखा जाएगा क्योंकि यह एक मिड-लाइफ अपडेट है. जबकि इसके अलावा साइड प्रोफाइल में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और कुछ नए शानदार कलर ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं जो इसे रोड पर एक नया और आक्रामक लुक देंगे.


Creta-Seltos खरीदने वाले रुकें, अक्टूबर में आ रही नई Elevate

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प्रीमियम केबिन और आधुनिक फीचर्स

वहीं, मौजूदा होंडा Elevate में कुछ एडवांस फीचर्स की कमी थी जिन्हें कंपनी इस फेसलिफ्ट मॉडल के जरिए पूरा करने जा रही है. नई Elevate में होंडा सिटी के फेसलिफ्ट से प्रेरणा लेते हुए 360-डिग्री कैमरा सेटअप, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और एक रिवाइज्ड व बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा.

वहीं, इसके अलावा ग्राहकों की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए इसमें पैनोरमिक सनरूफ और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलने की भी काफी ज्यादा संभावना है. केबिन के अंदर नई अपहोल्स्ट्री और नया इंटीरियर कलर थीम भी देखने को मिलेगा.


Creta-Seltos खरीदने वाले रुकें, अक्टूबर में आ रही नई Elevate

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दमदार इंजन और परफॉर्मेंस

बात करें अगर गाड़ी के इंजन और परफॉर्मेंस की तो नई होंडा Elevate के मैकेनिकल्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. इसमें पहले की तरह ही भरोसा देने वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलता रहेगा.

यह इंजन 121 PS की पावर और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. गियरबॉक्स के लिए 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्टेप CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प ही बना रहेगा. अगर आप इसके हाइब्रिड मॉडल का इंतजार कर रहे थे तो आपको बता दें कि कंपनी की फिलहाल इसे हाइब्रिड अवतार में नहीं लॉन्च कर रही है.

क्रेटा और सेल्टोस के लिए रहेगी चुनौती

भारतीय मिड-साइज SUV बाजार में हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस का काफी लंबे समय से दबदबा रहा है. हालांकि, अक्टूबर में आने वाली नई होंडा Elevate फेसलिफ्ट अपने अपडेटेड लुक और वेंटिलेटेड सीट्स व 360-डिग्री कैमरा जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ एक बेहद मजबूत विकल्प बनकर सामने आएगी.

वहीं, होंडा की विश्वस्तरीय विश्वसनीयता, बेहतरीन राईड क्वालिटी और नए हाई-टेक फीचर्स का यह कॉम्बो उन खरीदारों के लिए सबसे सही साबित हो सकता है जो एक सुरक्षित, आरामदायक और प्रीमियम लुक वाली SUV की तलाश में हैं. इसलिए थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 10 Sep 2026 06:55 AM (IST)
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