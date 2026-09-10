Creta-Seltos खरीदने वाले रुकें, अक्टूबर में आ रही नई Elevate

इन दिनों हमारे देश में मिड-साइज SUV का क्रेज खूब देखने को मिल रहा है. जिसके चलते अभी हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस की बिक्री खूब हो रही है. अगर आप भी इन दोनों गाड़ियों में से ही कोई एक खरीदने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना ही सही रहेगा. क्योंकि, होंडा अब अक्टूबर 2026 में अपनी दमदार SUV Elevate का नया फेसलिफ्ट अवतार पेश करने की पूरी तैयारी कर चुकी है.

होंडा मिड-साइज SUV सेगमेंट में बढ़ते कड़े मुकाबले और बिक्री में आई गिरावट को देखते हुए अब कंपनी अपनी इस SUV में बड़े और कई बड़े बदलाव करने जा रही है. आपको बता दें कि, होंडा की यह नई SUV इस सेगमेंट में सीधे तौर पर क्रेटा और सेल्टोस जैसी गाड़ियों को फिर से कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है.

मिलेगा नया एक्सटीरियर स्टाइलिंग

बता दें कि, होंडा Elevate फेसलिफ्ट के बाहरी लुक में कंपनी कुछ अहम कॉस्मेटिक बदलाव करने वाली है. इसके फ्रंट प्रोफाइल को नया रूप देने के लिए एक रिडिजाइन की गई फ्रंट ग्रिल, बदले हुए फ्रंट व रियर बंपर और अपडेटेड LED हेडलाइट्स व टेललाइट्स का सेटअप दिया जाएगा.

जबकि कार के ओवरऑल डायमेंशन और बॉक्सी मस्कुलर प्रोपोर्शन को पहले की तरह ही रखा जाएगा क्योंकि यह एक मिड-लाइफ अपडेट है. जबकि इसके अलावा साइड प्रोफाइल में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और कुछ नए शानदार कलर ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं जो इसे रोड पर एक नया और आक्रामक लुक देंगे.





AI Generated Image

यह भी पढ़ें: Royal Enfield खरीदने वाले रुकें, 1.85 लाख रुपये में आई नई Jawa

प्रीमियम केबिन और आधुनिक फीचर्स

वहीं, मौजूदा होंडा Elevate में कुछ एडवांस फीचर्स की कमी थी जिन्हें कंपनी इस फेसलिफ्ट मॉडल के जरिए पूरा करने जा रही है. नई Elevate में होंडा सिटी के फेसलिफ्ट से प्रेरणा लेते हुए 360-डिग्री कैमरा सेटअप, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और एक रिवाइज्ड व बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा.

वहीं, इसके अलावा ग्राहकों की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए इसमें पैनोरमिक सनरूफ और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलने की भी काफी ज्यादा संभावना है. केबिन के अंदर नई अपहोल्स्ट्री और नया इंटीरियर कलर थीम भी देखने को मिलेगा.





AI Generated Image

दमदार इंजन और परफॉर्मेंस

बात करें अगर गाड़ी के इंजन और परफॉर्मेंस की तो नई होंडा Elevate के मैकेनिकल्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. इसमें पहले की तरह ही भरोसा देने वाला 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड i-VTEC पेट्रोल इंजन मिलता रहेगा.

यह इंजन 121 PS की पावर और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. गियरबॉक्स के लिए 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्टेप CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प ही बना रहेगा. अगर आप इसके हाइब्रिड मॉडल का इंतजार कर रहे थे तो आपको बता दें कि कंपनी की फिलहाल इसे हाइब्रिड अवतार में नहीं लॉन्च कर रही है.

क्रेटा और सेल्टोस के लिए रहेगी चुनौती

भारतीय मिड-साइज SUV बाजार में हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस का काफी लंबे समय से दबदबा रहा है. हालांकि, अक्टूबर में आने वाली नई होंडा Elevate फेसलिफ्ट अपने अपडेटेड लुक और वेंटिलेटेड सीट्स व 360-डिग्री कैमरा जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ एक बेहद मजबूत विकल्प बनकर सामने आएगी.

वहीं, होंडा की विश्वस्तरीय विश्वसनीयता, बेहतरीन राईड क्वालिटी और नए हाई-टेक फीचर्स का यह कॉम्बो उन खरीदारों के लिए सबसे सही साबित हो सकता है जो एक सुरक्षित, आरामदायक और प्रीमियम लुक वाली SUV की तलाश में हैं. इसलिए थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है.

यह भी पढ़ें: Thar लेकर Footpath पर चढ़े तो क्या कटेगा Challan? जानें नियम