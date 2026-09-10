ईरान से जल्द जंग खत्म होने वाली बात झूठी? व्हाइट हाउस की चेतावनी को इग्नोर कर रहे ट्रंप

ईरान के साथ जारी युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सार्वजनिक दावे व्हाइट हाउस की आंतरिक रिपोर्ट से बिल्कुल उलट हैं. वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस के शीर्ष सलाहकारों ने ट्रंप के सामने यह संभावना रखी है कि ईरान के साथ युद्ध उनके मौजूदा कार्यकाल के अंत यानी जनवरी 2029 तक भी चल सकता है. वहीं, ट्रंप सार्वजनिक तौर पर दावा कर रहे हैं कि नवंबर में होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के तुरंत बाद युद्ध खत्म हो जाएगा.

2029 तक युद्ध चलने की जताई आशंका

WSJ ने बुधवार को अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और अन्य शीर्ष अधिकारियों ने ट्रंप के साथ युद्ध के लंबे समय तक जारी रहने की संभावना पर चर्चा की है.

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान अमेरिकी दबाव, नाकेबंदी और अन्य सैन्य उपायों के बावजूद पीछे हटने से इनकार कर सकता है. ऐसी स्थिति में संघर्ष जनवरी 2029 में ट्रंप के कार्यकाल के अंत तक भी जारी रह सकता है.

व्हाइट हाउस के अंदर हुई इन चर्चाओं की तस्वीर ट्रंप के सार्वजनिक बयानों से बिल्कुल अलग है. ट्रंप बुधवार को दावा कर चुके हैं कि नवंबर के मध्यावधि चुनाव के तुरंत बाद युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईरान अब ज्यादा समय तक इसे जारी नहीं रख सकता.

लंबे युद्ध से अमेरिकी सेना और तेल बाजार पर दबाव

WSJ के मुताबिक, अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है तो इससे अमेरिकी सैन्य संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है. इसके अलावा दुनिया के तेल बाजार में लंबे समय तक अस्थिरता और आपूर्ति में बाधा का खतरा भी पैदा हो सकता है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पहले ही मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य तैनाती के कुछ हिस्सों को 2027 तक बढ़ा चुके हैं. पेंटागन की योजना क्षेत्र में कुछ एयर डिफेंस यूनिट्स को बिना किसी तय अंतिम तारीख के बनाए रखने की भी है.

ईरान पर लंबे आर्थिक दबाव की तैयारी

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ईरान पर लंबे समय तक आर्थिक दबाव बनाए रखने की रणनीति का भी समर्थन कर रहे हैं. इसमें नौसैनिक नाकेबंदी और प्रतिबंधों के जरिए तेहरान पर दबाव बढ़ाना शामिल है. इस अभियान का उद्देश्य ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए मजबूर करना बताया गया है.

ट्रंप का दावा- चुनाव के तुरंत बाद खत्म होगा युद्ध

इसके उलट, ट्रंप लगातार सार्वजनिक तौर पर युद्ध के जल्द खत्म होने का दावा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि नवंबर में होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के तुरंत बाद युद्ध खत्म हो जाएगा.

ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि चुनाव के तुरंत बाद युद्ध खत्म हो जाएगा. उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि ईरान अब ज्यादा समय तक संघर्ष जारी नहीं रख सकता.

ट्रंप ने यह आरोप भी लगाया कि ईरान अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है. उनके मुताबिक, ईरान ऐसी स्थिति चाहता है जिसमें अमेरिका में कमजोर राजनीतिक नेतृत्व आए और उसे नजरअंदाज करे, जिससे वह परमाणु हथियार विकसित कर सके.

ट्रंप बोले- ईरान सिर्फ परमाणु हथियार चाहता है

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की मुख्य इच्छा परमाणु हथियार हासिल करना है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया तो पूरी दुनिया गंभीर संकट में पड़ जाएगी. हालांकि, ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका की कोशिश सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं है.

बोले- परमाणु समझौते से आगे भी कई मुद्दे हैं

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ सिर्फ परमाणु समझौते पर काम नहीं कर रहा है, बल्कि कई अन्य मुद्दे भी बातचीत की मेज पर होंगे. ट्रंप ने आगे कहा कि परमाणु मुद्दे पर समझौता होने की संभावना 99.9 प्रतिशत है, लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य मुद्दे चर्चा में शामिल होंगे.

ईरान के साथ बातचीत को लेकर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फिलहाल तेहरान के साथ बातचीत की सक्रिय तलाश नहीं कर रहा है. हालांकि, उन्होंने बातचीत की संभावना से पूरी तरह इनकार भी नहीं किया.

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