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हिंदी न्यूज़ऑटोRoyal Enfield खरीदने वाले रुकें, 1.85 लाख रुपये में आई नई Jawa

Royal Enfield खरीदने वाले रुकें, 1.85 लाख रुपये में आई नई Jawa

Jawa 42 FJ All-Stars भारत में 1.89 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हो गई है. जानिए Royal Enfield को टक्कर देने वाली इस मोटरसाइकिल के फीचर्स, डिजाइन और परफॉर्मेंस की पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 09 Sep 2026 04:44 PM (IST)
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इंडिया में हमेशा से ही रॉयल एनफील्ड के सभी मॉडल्स की अलग ही पहचान रही है. दमदार इंजन और शानदार लुक के चलते रॉयल एनफील्ड के बाइक को टक्कर देने बहुत मुश्किल है. लेकिन आज हम आपके लिए इस खबर में एक ऐसी बाइक की जानकारी देंगे जो रॉयल एनफील्ड को शानदार टक्कर देगी और प्राइस भी काफी कम है. दरअसल, हम बात कर रहें जावा येजदी मोटरसाइकिल कंपनी की क्योंकि, ने कंपनी ने जावा 42 एफजे का नया ऑल-स्टार्स एडिशन बाजार में लॉन्च कर दिया है.

इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.89 लाख रुपये रखी गई है जो इसे बजट सेगमेंट में प्रीमियम क्लासिक लुक चाहने वाले ग्राहकों के लिए काफी किफायती और फायदेमंद विकल्प बनाती है. वहीं, यह बाइक न केवल देखने में शानदार है बल्कि इसका मॉडर्न मस्कुलर अंदाज और राइडिंग एक्सपीरियंस सीधे तौर पर रॉयल एनफील्ड की लोकप्रिय बाइक्स को टक्कर देने के लिए तैयार किया गया है. अगर आप रेट्रो डिजाइन के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस की तलाश में हैं तो यह बाइक आपके लिए काफी शानदार साबित हो सकती है.

दमदार डिजाइन और मस्कुलर लुक

बता दें कि, जावा 42 एफजे ऑल-स्टार्स एडिशन को देखते ही पहला ध्यान इसके शार्प और मस्कुलर डिजाइन पर जाता है. कंपनी ने इसमें एनोडाइज्ड एल्युमिनियम फिनिश वाले फ्यूल टैंक का इस्तेमाल किया है जो इसे रेट्रो और मॉडर्न स्टाइल का एक बेहतरीन संगम बनाता है.

वहीं, बाइक में चौड़े हैंडलबार्स, ऑल-एलईडी लाइटिंग सेटअप और डिजिटल-एनालॉग कंसोल भी दिया गया है जो राइडर को राइड करते समय प्रीमियम फील कराता है. इसका आक्रामक बॉडी स्टांस और फिनिशिंग सड़कों पर इसे एक अलग पहचान दिलाते हैं. स्टाइल के मामले में यह बाइक युवा राइडर्स को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है.


Royal Enfield खरीदने वाले रुकें, 1.85 लाख रुपये में आई नई Jawa

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मिलेगा पावरफुल इंजन

जबकि परफॉर्मेंस के मामले में नई जावा 42 FJ निराश नहीं करती है. इसमें 334cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है. जो काफी दमदार पावर और टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच के साथ आता है.

जिससे शहर के हैवी ट्रैफिक और हाईवे दोनों पर गियर बदलना काफी स्मूथ हो जाता है. जबकि रिफाइंड परफॉर्मेंस और बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स के कारण यह लंबी दूरी के सफर के लिए भी काफी आरामदायक साबित होती है. तेज रफ्तार में भी यह बाइक की स्टेबिलिटी काफी अच्छी बनी रहती है.


Royal Enfield खरीदने वाले रुकें, 1.85 लाख रुपये में आई नई Jawa

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आधुनिक फीचर्स भी होंगे बाइक में

जबकि सुरक्षा के लिहाज से कंपनी ने जावा 42 FJ ऑल-स्टार्स में कई आधुनिक फीचर्स जोड़े हैं. इसमें डुअल-चैनल ABS के साथ दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं. जो अचानक ब्रेक लगाने पर भी बेहतरीन ग्रिप और कंट्रोल देते हैं.

वहीं, इसके अलावा बाइक के सस्पेंशन सेटअप को भारतीय सड़कों के हिसाब से ट्यून किया गया है. आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स दिए गए हैं जो उबड़-खाबड़ रास्तों पर भी राइडर और पीछे बैठे यात्री को झटकों से बचाते हैं.

Royal Enfield को मिलेगी बड़ी चुनौती

बता दें कि, भारतीय मिड-वेट बाइक बाजार में लंबे समय से रॉयल एनफील्ड का दबदबा रहा है लेकिन अब 1.89 लाख रुपये की कीमत के साथ जावा 42 एफजे ऑल-स्टार्स एक मजबूत विकल्प बनकर उभरी है.

यह बाइक उन लोगों के लिए सबसे सही साबित हो सकती है जो क्लासिक लुक के साथ-साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हल्का वजन और ज्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं. अगर आप इस बजट में एक प्रीमियम और स्टाइलिश मोटरसाइकिल की तलाश कर रहे हैं तो नई Jawa 42 FJ पर दांव लगाना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 09 Sep 2026 04:44 PM (IST)
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