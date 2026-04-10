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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या सच में Toothpaste हेडलाइट्स को चमकाता है या बस कुछ समय का जुगाड़? यहां जानें पूरी सच्चाई

क्या सच में Toothpaste हेडलाइट्स को चमकाता है या बस कुछ समय का जुगाड़? यहां जानें पूरी सच्चाई

Headlight Cleaning Tips: आजकल लोग अपनी कार की देखभाल के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. आइए जानें क्या टूथपेस्ट से कार की हेडलाइट्स सच में साफ होती हैं?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 10 Apr 2026 04:45 PM (IST)
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आजकल लोग अपनी कार की सफाई घर पर ही करने लगे हैं। ऐसे में हेडलाइट्स को टूथपेस्ट से साफ करने का तरीका काफी वायरल हो रहा है. जब हेडलाइट पीली या धुंधली हो जाती है, तो लोग इसे सस्ता और आसान जुगाड़ मानते हैं। टूथपेस्ट में हल्की रगड़ होती है, जिससे हेडलाइट थोड़ी साफ और चमकदार दिखने लगती है. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तरीका लंबे समय तक काम करता है या सिर्फ कुछ समय के लिए ही असर दिखाता है? आइए विस्तार से जानते हैं.

टूथपेस्ट का असली असर क्या होता है?

जब आप हेडलाइट पर टूथपेस्ट लगाते हैं, तो यह उसकी ऊपरी परत को हल्का-सा घिसकर साफ करता है. इससे गंदगी और हल्का ऑक्सीडेशन हट जाता है और रोशनी पहले से बेहतर लगने लगती है. लेकिन असल समस्या हेडलाइट के अंदर नहीं, बल्कि उसकी प्लास्टिक सतह के खराब होने की होती है. सूरज की UV किरणें धीरे-धीरे इस प्लास्टिक को पीला और कमजोर बना देती हैं. टूथपेस्ट सिर्फ ऊपर से सफाई करता है, लेकिन इस नुकसान को ठीक नहीं कर पाता. इसका असर भी ज्यादा समय तक नहीं रहता. आमतौर पर 2 से 3 हफ्तों में हेडलाइट फिर से धुंधली होने लगती है. यानी यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान है, कोई स्थायी इलाज नहीं.

दूसरे घरेलू उपाय क्यों नहीं करते काम?

कुछ लोग सिरका, बेकिंग सोडा या ग्लास क्लीनर का भी इस्तेमाल करते हैं. ये चीजें हेडलाइट को साफ तो कर देती हैं, लेकिन असली समस्या यानी ऑक्सीडेशन को रोक नहीं पातीं. वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि प्लास्टिक समय के साथ UV किरणों की वजह से खराब होता रहता है. इसे रोकने के लिए सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि सुरक्षा भी जरूरी है. इसलिए घरेलू उपाय सीमित असर ही दिखाते हैं.

प्रोफेशनल तरीका क्यों बेहतर है?

अगर आप लंबे समय तक साफ हेडलाइट चाहते हैं, तो प्रोफेशनल तरीका ज्यादा बेहतर होता है. इसमें हेडलाइट को अलग-अलग तरीके से सैंडिंग और पॉलिश किया जाता है, जिससे उसकी खराब परत हट जाती है. सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर में एक UV प्रोटेक्शन कोटिंग लगाई जाती है. यह कोटिंग हेडलाइट को सूरज की किरणों से बचाती है और उसे जल्दी खराब होने से रोकती है.यही वजह है कि प्रोफेशनल तरीके का असर लंबे समय तक बना रहता है.

घर पर इस्तेमाल करते समय ध्यान रखने वाली बातें

अगर आप फिर भी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें. सबसे पहले हेडलाइट को गीला करें, फिर हल्के हाथ से कपड़े से पॉलिश करें. बाद में इसे धोकर अच्छे से सुखा लें. पूरी हेडलाइट पर लगाने से पहले किसी छोटे हिस्से पर टेस्ट जरूर करें, ताकि कोई नुकसान न हो. और अगर हो सके तो बाद में UV प्रोटेक्शन वाला प्रोडक्ट जरूर लगाएं.

यह भी पढ़ेंः भारत में बदला ट्रेंड! CNG कारों की डिमांड हाई, EV की रफ्तार तेज, जानें पेट्रोल-डीजल का हाल

Published at : 10 Apr 2026 04:45 PM (IST)
Tags :
Auto News Toothpaste Headlight Cleaning Tips Car Headlight
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