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हिंदी न्यूज़ऑटोअब Diesel का जमाना खत्म? आने वाली Hybrid Cars दे रही कड़ी टक्कर, जानें क्यों बन रही हैं पहली पसंद

अब Diesel का जमाना खत्म? आने वाली Hybrid Cars दे रही कड़ी टक्कर, जानें क्यों बन रही हैं पहली पसंद

अगर आप नई SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार करना फायदेमंद हो सकता है, आने वाली हाइब्रिड SUVs न सिर्फ माइलेज में बेहतर होंगी, बल्कि आपके खर्च को भी कम करेंगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 10 Apr 2026 03:23 PM (IST)
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आज के समय में ऑटो इंडस्ट्री तेजी से बदल रही है और हाइब्रिड गाड़ियां इस बदलाव का बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं. पहले जहां लोग डीजल गाड़ियों को ज्यादा पसंद करते थे, अब धीरे-धीरे हाइब्रिड कारों की ओर रुझान बढ़ रहा है. हाइब्रिड कारें पेट्रोल और बैटरी दोनों से चलती हैं, जिससे इनका माइलेज बेहतर होता है और फ्यूल की बचत भी होती है. यही वजह है कि ग्राहक अब ऐसी गाड़ियों को ज्यादा पसंद करने लगे हैं. आने वाले समय में भारत में कई नई हाइब्रिड SUVs लॉन्च होने वाली हैं, जो डीजल गाड़ियों को कड़ी टक्कर दे सकती हैं.

Renault Duster Hybrid

रेनॉल्ट डस्टर पहले से ही भारतीय बाजार में एक जाना-पहचाना नाम है, लेकिन अब इसका हाइब्रिड वर्जन भी आने वाला है. इस नए मॉडल में 1.8 लीटर का इंजन मिलेगा, जो बैटरी के साथ मिलकर काम करेगा. ये सेटअप करीब 160 हॉर्सपावर की पावर देगा, जिससे परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा. खास बात यह है कि इस SUV के लिए प्री-ऑर्डर शुरू हो चुके हैं और कई ग्राहक हाइब्रिड वेरिएंट में रुचि दिखा रहे हैं. उम्मीद है कि यह कार इस साल त्योहारी सीजन में लॉन्च हो सकती है.

Nissan Tecton

निसान भी भारतीय बाजार के लिए एक नई मिड-साइज SUV पर काम कर रही है, जिसका नाम Tecton बताया जा रहा है. यह SUV डस्टर के प्लेटफॉर्म पर ही बनाई जाएगी, लेकिन इसका डिजाइन अलग और ज्यादा मॉडर्न होगा. इंजन और टेक्नोलॉजी के मामले में यह डस्टर से कुछ चीजें साझा कर सकती है. हालांकि, अभी इसकी लॉन्च डेट और हाइब्रिड वेरिएंट को लेकर पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. फिर भी, यह SUV बाजार में आने के बाद अच्छा विकल्प बन सकती है.

Honda Elevate Hybrid

होंडा भी अपनी Elevate SUV को अपडेट करने की तैयारी में है. कंपनी इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देने पर काम कर रही है, जिससे यह कार और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बन सकती है. खबरों के अनुसार, कंपनी एक नया और किफायती हाइब्रिड सिस्टम तैयार कर रही है. हालांकि यह साफ नहीं है कि इसमें नया सिस्टम मिलेगा या फिर मौजूदा सिटी कार वाला हाइब्रिड इंजन दिया जाएगा. लेकिन इतना तय है कि यह SUV आने वाले समय में मजबूत विकल्प बनेगी.

Toyota Hyryder 7-Seater

टोयोटा अपनी Hyryder SUV का 7-सीटर वर्जन लाने की तैयारी कर रही है. यह SUV खास तौर पर बड़े परिवारों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकती है. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं. टोयोटा का हाइब्रिड सिस्टम पहले से ही काफी भरोसेमंद माना जाता है, इसलिए यह SUV माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों में अच्छी साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ेंः भारत में बदला ट्रेंड! CNG कारों की डिमांड हाई, EV की रफ्तार तेज, जानें पेट्रोल-डीजल का हाल

Published at : 10 Apr 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Auto News Hybrid SUV India 2026 Upcoming Hybrid Cars India Hybrid Vs Diesel SUV
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