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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिसान बनवा लें ये कार्ड, 3 साल तक फ्री में मिलेगा मिट्टी की सेहत का हिसाब-किताब

किसान बनवा लें ये कार्ड, 3 साल तक फ्री में मिलेगा मिट्टी की सेहत का हिसाब-किताब

Soil Health Card: अपनी जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के लिए यह सरकारी कार्ड सबसे बड़ा हथियार है. इससे मिट्टी की जांच कराकर बंपर मुनाफा कमा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 10 Apr 2026 01:19 PM (IST)
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Soil Health Card:  आज के दौर में अगर आप बिना सोचे-समझे अपने खेत में खाद और फर्टिलाइजर उझल रहे हैं, तो आप न सिर्फ मिट्टी को बीमार कर रहे हैं बल्कि अपनी जेब पर भी कैंची चला रहे हैं. स्मार्ट फार्मिंग का सबसे पहला नियम है अपनी मिट्टी को समझना और इसी काम को आसान बनाने के लिए सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम (SHC) किसी वरदान से कम नहीं है. यह कार्ड आपके खेत के लिए एक तरह की प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी हेल्थ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जैसा है.

जो आपको सटीक जानकारी देता है कि आपकी जमीन को असल में किस चीज की जरूरत है. अक्सर किसान भेड़चाल में आकर डीएपी और यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. जिससे लागत बढ़ती है और जमीन बंजर होने लगती है. अगर आपके पास यह कार्ड है. तो अगले 3 साल तक आपको अपनी मिट्टी की सेहत का पूरा हिसाब-किताब फ्री में मिलता रहेगा. जिससे आप कम खर्चे में ज्यादा पैदावार ले पाएंगे.

मिट्टी की पूरी जानकारी मिलेगी

सॉइल हेल्थ कार्ड कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है. बल्कि यह आपके खेत की मिट्टी का पूरा बायोडाटा है. इस कार्ड के जरिए किसानों को 12 महत्वपूर्ण पैरामीटर्स की जानकारी दी जाती है. जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, और पोटेशियम (NPK) जैसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के साथ-साथ सेकेंडरी और माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स भी शामिल होते हैं.

  • यह कार्ड मिट्टी के पीएच लेवल और ऑर्गेनिक कार्बन की सटीक जानकारी देता है ताकि आप जमीन की कंडीशन समझ सकें.
  • जब आपको पता होता है कि मिट्टी में किस चीज की कमी है. तो आप केवल वही खाद डालते हैं जिसकी असल में जरूरत होती है.

यह सिस्टम किसानों को पुराने ढर्रे से निकालकर डेटा-बेस्ड फार्मिंग की ओर ले जाता है, जहां हर कदम प्लानिंग के साथ उठाया जाता है.

यह भी पढ़ें: इस वजह से खीरे में आ जाती है कड़वाहट, इन बातों का रखेंगे ध्यान तो बर्बाद होने से बच जाएगी फसल

3 साल तक फ्री सलाह

इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार मिट्टी की जांच होने के बाद आपको 3 साल तक के लिए निश्चिंत कर दिया जाता है. हर 3 साल के अंतराल पर कार्ड को अपडेट किया जाता है ताकि मिट्टी में हो रहे बदलावों को ट्रैक किया जा सके. विशेषज्ञों द्वारा दी गई इस रिपोर्ट में यह भी लिखा होता है कि आपको कौन सी फसल के लिए कितनी मात्रा में जैविक खाद या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है.

  • सॉइल हेल्थ कार्ड की मदद से किसान फालतू के केमिकल खर्चों में 10 से 15 परसेंट तक की कटौती आसानी से कर सकते हैं.
  • विशेषज्ञों की फ्री सलाह से खाद का सही कॉम्बिनेशन बनता है जिससे फसल का दाना चमकीला और वजनदार निकलता है.

जब मिट्टी हेल्दी रहेगी तो पैदावार भी बंपर होगी और मार्केट में आपको अपनी फसल के बेहतर दाम मिलना एकदम तय है.

बंपर पैदावार सुरक्षित जमीन

लगातार केमिकल के इस्तेमाल से देश के कई हिस्सों में मिट्टी अपनी जान खो रही है, लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड इस समस्या का परमानेंट समाधान है. यह कार्ड किसानों को सिखाता है कि कैसे बैलेंस डाइट देकर मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाया जा सकता है. जब आप कार्ड की सिफारिशों के हिसाब से खेती करते हैं, तो प्रोडक्शन में 10 से 20 परसेंट तक का इजाफा देखा गया है.

  • यह सरकारी सुविधा पूरी तरह फ्री है और इसके लिए किसानों को अपनी जेब से एक रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता.
  • सही पोषण मिलने से जमीन की उर्वरक शक्ति लंबे समय तक बरकरार रहती है और मिट्टी बंजर होने से बच जाती है.

अगर आप लंबे समय तक अपनी जमीन से सोना उगलवाना चाहते हैं, तो इस कार्ड को बनवाकर मॉडर्न खेती का हिस्सा जरूर बनें.

यह भी पढ़ें: एक साल में एक से चार मेमने और दूध भी ज्यादा, किसानों का तगड़ा फायदा कराएगी अविशान नस्ल की भेड़

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 10 Apr 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers Soil Health Card Farming News
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