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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहुमायूं कबीर के 2 हजार करोड़ वाले स्टिंग पर अमित शाह ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोले- 'उनके साथ हमारा...'

हुमायूं कबीर के 2 हजार करोड़ वाले स्टिंग पर अमित शाह ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बोले- 'उनके साथ हमारा...'

Amit Shah on West Bengal Politics: अमित शाह ने कहा कि बीजेपी बंगाल में “भरोसे का शासन” स्थापित करेगी और राज्य को “सोनार बांग्ला” बनाएगी. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 10 Apr 2026 02:48 PM (IST)
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कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और राज्य में बदलाव लाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी कोई वंशवादी पार्टी नहीं है और बंगाल का ही कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा.

हुमायूं कबीर के वीडियो पर क्या बोले अमित शाह?
अमित शाह ने कहा, आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो. ममता जी ऐसे दो हजार वीडियो बना सकती हैं. हुमायूं कबीर और बीजेपी साउथ पोल और नॉर्थ पोल हैं. हम बाबरी मस्जिद के साथ बैठने से अच्छा हम बीस साल विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे.

ममता सरकार पर तीखा हमला
अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य में भय, भेदभाव और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सिंडिकेट, गुंडों और घुसपैठियों के गठजोड़ से सरकार चल रही है, जिससे जनता निराश और डरी हुई है.

मुख्यमंत्री के चेहरे पर साफ संदेश
उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजेपी में वंशवाद नहीं चलता. “दीदी के बाद भतीजा” वाली राजनीति नहीं होगी. बीजेपी का सीएम योग्य, सक्षम और बंगाल की अस्मिता से जुड़ा व्यक्ति होगा.अमित शाह ने कहा कि बीजेपी हिंदू-मुस्लिम में भेदभाव नहीं करती और सभी को समान रूप से देखती है.

6 महीने में UCC लागू करने का वादा
उन्होंने ऐलान किया कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है, तो 6 महीने के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जाएगा और राज्य में सभी के लिए एक समान कानून होगा. शाह ने कहा कि बंगाल की सीमाओं को सील किया जाएगा और घुसपैठ के खिलाफ “डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट” नीति अपनाई जाएगी. गौ तस्करी और अवैध कब्जों पर भी सख्त कार्रवाई होगी.

महिलाओं और गरीबों के लिए बड़े वादे
उन्होंने महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया, जिसमें 75 लाख “लखपति दीदी” बनाने का लक्ष्य, मुफ्त बस यात्रा, हेल्प डेस्क और गर्भवती महिलाओं को 21 हजार रुपये की सहायता शामिल है. बीजेपी ने एक करोड़ रोजगार देने का वादा किया है. साथ ही बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3000 रुपये की सहायता देने की बात कही गई.

इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की योजना
कोलकाता को विश्वस्तरीय शहर बनाने, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, पुलों की मजबूती, पोर्ट विकास और सिंगूर में औद्योगिक पार्क बनाने की योजना पेश की गई. हल्दिया पोर्ट को भी बड़े स्तर पर विकसित किया जाएगा.

शिक्षा और उद्योग को बढ़ावा
उत्तर बंगाल में IIT, AIIMS और फैशन डिजाइन संस्थान खोलने की घोषणा की गई. साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने और सिंडिकेट खत्म करने का वादा किया गया. राज्य में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा पर श्वेत पत्र लाने की बात कही गई. संदेशखाली मामले की जांच रिटायर्ड जज से कराने का भी ऐलान किया गया.

बीजेपी का संकल्प: ‘सोनार बांग्ला’
अमित शाह ने कहा कि बीजेपी बंगाल में “भरोसे का शासन” स्थापित करेगी और राज्य को “सोनार बांग्ला” बनाएगी. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और अब बंगाल को भी उसी राह पर लाया जाएगा.

चुनावी रोडमैप तैयार
बीजेपी ने 2026 विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है. इसे जनता के लिए नई उम्मीद और बदलाव का रोडमैप बताया गया है, जिसमें किसानों, युवाओं और आम लोगों के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं. 

Published at : 10 Apr 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
West Bengal Election TMC BJP AMIT SHAH
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