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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP SIR Final List: यूपी के सभी 75 जिलों में कितने मतदाता हुए कम? यहां देखें पूरी लिस्ट, सबसे ज्यादा असर यहां

UP SIR Final List: यूपी के सभी 75 जिलों में कितने मतदाता हुए कम? यहां देखें पूरी लिस्ट, सबसे ज्यादा असर यहां

UP Final Voter List 2026: UP में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है. सभी जिलों को मिलाकर 2 करोड़ से अधिक नाम वोटर लिस्ट में से कम हुए हैं. यहां पढ़ें सभी 75 जिलों की लिस्ट

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 10 Apr 2026 04:42 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में विशेष पुनरीक्षण (SIR) के बाद जारी अंतिम मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव सामने आया है. नई सूची के अनुसार पूरे प्रदेश में कुल 2,04,45,300 यानी 13.24 फीसदी मतदाता कम हुए हैं. यह गिरावट सभी 75 जिलों में दर्ज की गई है. सबसे अधिक गिरावट लखनऊ जिले में दर्ज की गई है, जहां 22.89 प्रतिशत की कमी आई है. इसके बाद गाजियाबाद (20.24 प्रतिशत), कानपुर नगर (19.42 प्रतिशत), गौतम बुद्ध नगर (19.33 प्रतिशत) और मेरठ (18.75 प्रतिशत) जैसे जिले भी शीर्ष गिरावट वाले जिलों में शामिल हैं, जो यह दिखाता है कि बड़े शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा असर पड़ा है. दूसरी ओर, सबसे कम गिरावट ललितपुर जिले में 6.66 प्रतिशत दर्ज की गई है. इसके बाद हमीरपुर (6.88 प्रतिशत), पीलीभीत (7.97 प्रतिशत), महोबा (8.55 प्रतिशत) और बांदा (8.86 प्रतिशत) मतदाता कम हुए हैं.

जिला-वार आंकड़ों के अनुसार लखनऊ में 9,14,185 (22.89%), गाजियाबाद में 5,74,478 (20.24%), कानपुर नगर में 6,87,201 (19.42%), गौतम बुद्ध नगर में 3,60,591 (19.33%), मेरठ में 5,06,183 (18.75%) मतदाता कम हुए.

शाहजहांपुर में 4,14,577 (17.90%), आगरा में 6,37,653 (17.71%), प्रयागराज में 8,26,885 (17.62%), हापुड़ में 2,03,426 (17.59%), कन्नौज में 2,21,888 (17.21%) मतदाता कम हुए.

बलरामपुर में 2,72,272 (17.20%), बदायूं में 3,90,080 (16.13%), बहराइच में 4,26,910 (16.12%), फर्रुखाबाद में 2,23,104 (15.96%), सोनभद्र में 2,07,551 (14.77%) मतदाता घटे.

इटावा में 1,79,101 (14.57%), संभल में 2,27,255 (14.47%), सिद्धार्थनगर में 2,81,020 (14.32%), सीतापुर में 4,53,330 (14.21%), बागपत में 1,38,423 (14.17%), कौशांबी में 1,72,171 (14.10%) मतदाता कम हुए.

कुशीनगर में 3,73,163 (13.85%), प्रतापगढ़ में 3,49,267 (13.83%), अलीगढ़ में 3,86,206 (13.81%), बलिया में 3,41,777 (13.61%), मथुरा में 2,64,338 (13.57%), अयोध्या में 2,57,145 (13.48%), वाराणसी में 4,23,102 (13.42%) मतदाता घटे.

बरेली में 4,56,833 (13.41%), गोंडा में 3,36,377 (13.18%), हरदोई में 3,96,690 (13.14%), अमेठी में 1,88,408 (13.12%), जालौन में 1,65,561 (12.76%), कासगंज में 1,32,885 (12.56%), उन्नाव में 2,91,615 (12.54%), संत कबीर नगर में 1,67,670 (12.54%) मतदाता कम हुए.

रामपुर, श्रावस्ती में क्या हुआ?

रामपुर में 2,16,668 (12.33%), श्रावस्ती में 1,00,396 (12.28%), देवरिया में 2,88,838 (11.99%), मिर्जापुर में 2,27,334 (11.90%), खीरी में 3,38,132 (11.70%), रायबरेली में 2,46,651 (11.56%), मऊ में 1,97,540 (11.53%), गोरखपुर में 4,21,092 (11.48%) मतदाता कम हुए.

कानपुर देहात में 1,52,573 (11.42%), सुल्तानपुर में 2,10,480 (11.42%), चंदौली में 1,67,931 (11.28%), एटा में 1,47,000 (11.20%), बुलंदशहर में 2,95,496 (11.09%), बाराबंकी में 2,58,297 (11.08%), शामली में 1,06,690 (10.93%), गाजीपुर में 3,21,466 (10.89%) मतदाता घटे.

औरैया में 1,11,484 (10.84%), सहारनपुर में 2,76,859 (10.48%), मुजफ्फरनगर में 2,19,247 (10.38%), हाथरस में 1,20,139 (10.33%), भदोही में 1,27,135 (10.31%), मैनपुरी में 1,44,450 (10.29%), फतेहपुर में 1,96,541 (10.17%), मुरादाबाद में 2,48,116 (10.09%) मतदाता कम हुए.

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महोबा, बस्ती, पीलीभीत में क्या है हाल?

महराजगंज में 2,00,331 (10.05%), अंबेडकर नगर में 1,85,224 (9.90%), जौनपुर में 3,51,954 (9.86%), झांसी में 1,52,602 (9.67%), बिजनौर में 2,64,764 (9.63%), चित्रकूट में 70,750 (9.57%), आजमगढ़ में 3,51,488 (9.46%), फिरोजाबाद में 1,70,174 (8.95%) मतदाता घटे.

अमरोहा में 1,22,263 (8.92%), बस्ती में 1,68,914 (8.89%), बांदा में 1,19,634 (8.86%), महोबा में 58,702 (8.55%), पीलीभीत में 1,17,071 (7.97%), हमीरपुर में 57,742 (6.88%), ललितपुर में 63,811 (6.66%) मतदाता कम हुए.

इस तरह SIR के बाद जारी सूची में हर जिले में मतदाताओं की संख्या में कमी दर्ज की गई है और पूरे प्रदेश में इसका व्यापक असर देखने को मिला है.

Published at : 10 Apr 2026 04:37 PM (IST)
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