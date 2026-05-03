कार में दिखें ये Warning Signs तो तुरंत कराएं सर्विस, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

आज के समय में कार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है. ऑफिस जाना हो, बाजार जाना हो या कहीं घूमने निकलना हो, हर जगह कार काम आती है. लेकिन अक्सर लोग कार का इस्तेमाल तो रोज करते हैं, पर उसकी देखभाल को नजरअंदाज कर देते हैं. यही लापरवाही आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है.

कार की सुरक्षा और सही परफॉर्मेंस तीन मुख्य चीजों पर निर्भर करती है, जिनमें ब्रेक पैड्स, टायर और बैटरी शामिल हैं. अगर इनमें से कोई भी हिस्सा ठीक से काम नहीं करता, तो न सिर्फ ड्राइविंग का एक्सपीरियंस खराब होता है, बल्कि हादसे का खतरा भी बढ़ जाता है. मौसम, सड़क की हालत और लंबे समय तक इस्तेमाल से ये पार्ट्स जल्दी घिस जाते हैं. इसलिए समय-समय पर इनके संकेतों को समझना बहुत जरूरी है.

ब्रेक पैड्स खराब होने के संकेत

ब्रेक पैड्स कार को सुरक्षित तरीके से रोकने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं. अगर ये घिस जाते हैं, तो ब्रेक लगाने में दिक्कत हो सकती है. आमतौर पर ब्रेक पैड्स को 25 से 40 हजार किलोमीटर के बीच बदलवाना सही माना जाता है. जब ब्रेक लगाने पर चीं-चीं या रगड़ने जैसी आवाज आने लगे, तो यह साफ संकेत है कि ब्रेक पैड्स घिस चुके हैं. अगर ब्रेक दबाने पर पैरों में कंपन महसूस हो या गाड़ी रुकने में ज्यादा समय ले, तो भी तुरंत ध्यान देने की जरूरत है. इसके अलावा, अगर ब्रेक पैड्स की मोटाई बहुत कम रह गई है, तो उन्हें तुरंत बदलवा लेना चाहिए. इन संकेतों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है.

टायर बदलने के सही संकेत

टायर कार का वह हिस्सा है जो सीधे सड़क से जुड़ा होता है, इसलिए इसकी स्थिति का अच्छा होना बेहद जरूरी है. पुराने या घिसे हुए टायर फिसल सकते हैं, खासकर बारिश के मौसम में. आमतौर पर टायर को 40 से 60 हजार किलोमीटर या 4 से 5 साल में बदलवा लेना चाहिए. अगर टायर के किनारों पर दरारें दिखने लगें या कहीं उभार नजर आए, तो यह खतरे का संकेत है. बार-बार हवा कम होना भी टायर खराब होने की निशानी है. इसके अलावा, अगर टायर की पकड़ कम हो जाए या गाड़ी चलाते समय ज्यादा आवाज आए, तो समझ लें कि टायर बदलने का समय आ गया है. सही समय पर टायर बदलना आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है.

बैटरी खराब होने के संकेत

कार की बैटरी गाड़ी के कई जरूरी हिस्सों को चलाती है. अगर बैटरी कमजोर हो जाए, तो कार स्टार्ट होने में परेशानी होती है. आमतौर पर बैटरी को 3 से 5 साल के बीच बदलवाना चाहिए. अगर कार स्टार्ट होने में देरी होने लगे, तो यह बैटरी खराब होने का पहला संकेत हो सकता है. इसके अलावा, हेडलाइट्स का डिम होना या डैशबोर्ड की लाइट्स का सही से न जलना भी बैटरी की समस्या दिखाता है. बैटरी के टर्मिनल पर सफेद या नीला पाउडर जमा होना भी खराबी का संकेत है. ऐसे में समय रहते बैटरी बदलवाना जरूरी होता है.

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