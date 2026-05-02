Ford Recall Update: फोर्ड ने वापस बुलाईं लाखों कारें, जानिए क्या है बड़ी तकनीकी समस्या

अमेरिकी कार कंपनी Ford ने एक बड़ी सुरक्षा खामी के कारण अपने हजारों वाहनों को वापस बुलाने का फैसला लिया है. यह मामला अमेरिका का है, जहां करीब 1,79,698 गाड़ियों को रिकॉल किया गया है. इस समस्या की जड़ फ्रंट सीट फ्रेम के बोल्ट से जुड़ी है, जो समय के साथ ढीले हो सकते हैं. पहली नजर में यह छोटी समस्या लग सकती है, लेकिन सड़क पर तेज रफ्तार के दौरान यह बड़ी परेशानी बन सकती है.

यूएस की सुरक्षा एजेंसी NHTSA के अनुसार, अगर सीट का बोल्ट ढीला हो जाए तो दुर्घटना के समय सीट ठीक से काम नहीं करेगी. इसका सीधा असर यात्रियों की सुरक्षा पर पड़ेगा. यानी हादसे के समय सीट शरीर को सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएगी और चोट लगने का खतरा बढ़ जाएगा.

किन मॉडल्स पर पड़ा है असर?

दरअसल, इस रिकॉल में Ford के कुछ खास मॉडल्स शामिल हैं, जिनमें 2024, 2025 और 2026 के Ford Ranger और Ford Bronco शामिल हैं. हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि सभी गाड़ियां प्रभावित नहीं हैं, बल्कि कुछ खास बैच ही इस समस्या के दायरे में आते हैं. इसका मतलब ये है कि जिन ग्राहकों के पास ये मॉडल्स हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उनकी गाड़ी प्रभावित बैच में आती है तो जांच करवाना जरूरी है. कंपनी ऐसे ग्राहकों से संपर्क भी करेगी ताकि समय रहते समस्या को ठीक किया जा सके.

कंपनी कैसे ठीक करेगी यह समस्या?

Ford ने कहा है कि उसके अधिकृत डीलर्स इस समस्या को ठीक करने के लिए पूरी जांच करेंगे. गाड़ी के सीट फ्रेम के बोल्ट और पिवट लिंक को चेक किया जाएगा. अगर इनमें कोई कमी पाई जाती है, तो उसे बदल दिया जाएगा. सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए ग्राहकों को कोई पैसा नहीं देना होगा. यानी जांच और मरम्मत दोनों बिल्कुल मुफ्त होंगी. यह कदम ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा न हो.

क्या भारत में भी है इसका असर?

अभी तक यह रिकॉल सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित है. भारत में Ford के किसी भी मॉडल पर इस समस्या का असर नहीं बताया गया है. कंपनी ने भारतीय बाजार के लिए कोई घोषणा भी नहीं की है. इसका मतलब है कि भारतीय ग्राहकों को फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है. फिर भी, ऐसे मामलों से यह समझ आता है कि छोटी-सी तकनीकी गलती भी बड़ी समस्या बन सकती है, इसलिए समय-समय पर गाड़ी की जांच जरूरी है.

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