गंदगी से कैसे बचाएं गाड़ी की कूलिंग कॉइल? वरना इंजन और कंप्रेसर पर बढ़ जाएगा लोड

Car AC cooling coil: गर्मियों का मौसम आते ही कार की एसी हर ड्राइवर की सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है, लेकिन कई बार लोग एसी की छोटी-छोटी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है. खासकर जब कूलिंग कम होने लगती है या गाड़ी के अंदर से बदबू आने लगती है तो यह संकेत होता है कि एसी सिस्टम के अंदर मौजूद कूलिंग कॉइल यानी इवैपोरेटर गंदा हो चुका है.

अगर समय रहते इसकी सफाई नहीं की जाए तो इसका सीधा असर इंजन और कंप्रेसर पर पड़ सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं की गाड़ी की कूलिंग कॉइल को गंदगी से कैसे बचाएं, वरना इंजन और कंप्रेसर पर लोड बढ़ जाएगा.



क्या होता है कूलिंग कॉइल?



कार के एसी सिस्टम में इवैपोरेटर कॉइल एक अहम हिस्सा होता है. यही वह हिस्सा है जो गाड़ी के अंदर की गर्म हवा को ठंडा करके वापस केबिन में भेजता है. लेकिन लगातार हवा के संपर्क में रहने के कारण इस पर धूल-मिट्टी, नमी, बैक्टीरिया और फफूंदी जमा होने लगती है. जब यह गंदगी बढ़ जाती है, तो यह एयर फ्लो कम हो जाता है और कूलिंग पर असर पड़ता है. इसके अलावा नमी के कारण बैक्टीरिया पर पनपने लगते है, जैसे गाड़ी के अंदर बदबू आने लगती है.



गंदगी बढ़ने पर क्या-क्या आती है दिक्कतें?



अगर कूलिंग कॉइल की सफाई लंबे समय तक नहीं की जाए तो कई समस्याएं सामने आने लगती है. सबसे पहले एसी की कूलिंग कम हो जाती है और गाड़ी ठंडी होने में ज्यादा समय लगने लगता है. इसके अलावा एसी ऑन करते ही बदबू आने लगती है, जो बैक्टीरिया और फफूंदी की वजह से होती है. यही नहीं सिस्टम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे इंजन पर लोड बढ़ता है और फ्यूल की खपत भी बढ़ सकती है.



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कंप्रेसर और दूसरे पार्ट्स पर कैसे पड़ता है असर?



कार में एसी का कंप्रेसर पूरे सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा होता है. जब कॉइल गंदी होती है, तो एयर फ्लो कम हो जाता है तो कंप्रेसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे उसकी लाइफ कम हो सकती है और खराब होने पर इसे बदलना काफी महंगा पड़ता है. इसी तरह कंडेंसर और फिल्टर पर भी गंदगी का असर पड़ता है, जिससे पूरे कूलिंग सिस्टम की क्षमता घट जाती है.



कूलिंग कॉइल की सफाई क्यों है जरूरी?



एसी की कूलिंग और परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए कोयल की नियमित सफाई बहुत जरूरी है. इसके लिए बाजार में खास तरह के इवैपोरेटर क्लीनर मिलते है, जो फाेम के रूप में अंदर जाकर गंदगी और बैक्टीरिया को साफ करते हैं. यह क्लीनिंग न सिर्फ कूलिंग को बेहतर बनाती है, बल्कि बदबू को भी खत्म करती है और केबिन की हवा को साफ रखती है. साथ ही इससे एसी सिस्टम पर दबाव भी कम होता है और इसकी उम्र बढ़ती है. इसके अलावा गाड़ी का एसी सही रखने के लिए आप कुछ बातों का भी ध्यान रख सकते हैं. जैसे समय-समय पर एसी फिल्टर साफ कराएं, वेंट्स की सफाई कराएं और जरूरत पड़ने पर सर्विसिंग जरूर कराएं. अगर एसी से हवा कम आ रही है, बदबू आ रही है या कूलिंग ठीक नहीं हो रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें.

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