गर्मियों में इस वजह से जल्दी डाउन हो जाती है EV की बैटरी, लंबा चलाना है तो ध्यान रखें ये बात

EV Battery Summer Care Tips : भारत के कई शहरों में टेम्परेचर 45°C के पार चला गया है. ऐसे मौसम में इंसानों के साथ-साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV की बैटरी पर भी काफी असर पड़ता है. कई लोगों की शिकायत रहती है कि गर्मियों में उनकी EV की रेंज अचानक कम हो जाती है, चार्जिंग धीमी होने लगती है और बैटरी जल्दी गर्म हो जाती है. EV की बैटरी एक तय तापमान पर सबसे बेहतर काम करती है. जब बाहर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो बैटरी को खुद को ठंडा रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन अगर कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए, तो गर्मियों में भी EV से शानदार परफॉर्मेंस ली जा सकती है. साथ ही सही चार्जिंग आदतें, स्मार्ट ड्राइविंग और थोड़ी सावधानी आपकी बैटरी की लाइफ को लंबे समय तक बेहतर बनाए रख सकती है. तो आइए जानते हैं कि गर्मियों में किस वजह से EV की बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है और इसे लंबा चलाना है तो कौन सी बात ध्यान रखें.

गर्मियों में किस वजह से EV की बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है?

इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लिथियम-आयन बैटरी इस्तेमाल होती है. ये बैटरियां बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडे मौसम में अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाती हैं. गर्मियों में जब तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तो बैटरी के अंदर गर्मी बढ़ने लगती है. ऐसे समय में कार का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बैटरी को सुरक्षित रखने के लिए कूलिंग सिस्टम चालू कर देता है. यह सिस्टम बैटरी को ठंडा तो रखता है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त बिजली खर्च होती है. यही वजह है कि ड्राइविंग रेंज कम होने लगती है. इसके अलावा अगर आप तेज स्पीड में ड्राइव करते हैं, बार-बार फास्ट चार्जिंग करते हैं या धूप में गाड़ी पार्क करते हैं, तो बैटरी पर और ज्यादा दबाव पड़ता है.

गर्मियों में EV की रेंज क्यों कम हो जाती है?

गर्मियों में EV की बैटरी पर कई तरह का दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी की रेंज कम दिखाई देने लगती है. तेज गर्मी में बैटरी जल्दी गर्म होती है, इसलिए उसे सुरक्षित तापमान पर रखने के लिए कार का कूलिंग सिस्टम लगातार काम करता है और इसमें अतिरिक्त बिजली खर्च होती है. वहीं AC चलाने से भी बैटरी की खपत बढ़ जाती है. अगर गाड़ी हाई स्पीड पर चलाई जाए या बार-बार फास्ट चार्जिंग की जाए, तो बैटरी का तापमान और बढ़ जाता है, जिससे उसकी एफिशियंसी प्रभावित होती है. इसी कारण कई बार EV पहले के मुकाबले कम दूरी तय करती है, लेकिन यह किसी खराबी का संकेत नहीं बल्कि गर्म मौसम का सामान्य असर होता है.

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इसे लंबा चलाना है तो कौन सी बात ध्यान रखें

1. अगर आप अपनी EV की बैटरी को लंबे समय तक बेहतर हालत में रखना चाहते हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. गाड़ी को हमेशा तेज धूप में खड़ा करने से बचें और कोशिश करें कि इसे छायादार जगह या पार्किंग में रखें, जिससे बैटरी ज्यादा गर्म न हो.

2. इसके अलावा बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग करने की जगह सामान्य या Level-2 चार्जिंग का इस्तेमाल करें और बैटरी को बार-बार 100 प्रतिशत तक चार्ज करने से बचें. विशेषज्ञ मानते हैं कि बैटरी को 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के बीच रखना सबसे बेहतर होता है.

3. लंबी ड्राइव के तुरंत बाद चार्जिंग शुरू न करें, पहले बैटरी को थोड़ा ठंडा होने दें, इसके अलावा स्मूद ड्राइविंग करें, तेज एक्सेलरेशन और हाई स्पीड से बचें, क्योंकि इससे बैटरी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है.

4. सही टायर प्रेशर बनाए रखना, वजन कम रखना और जरूरत पड़ने पर प्री-कंडीशनिंग फीचर का इस्तेमाल करना भी बैटरी की लाइफ बढ़ाने में मदद करता है.

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