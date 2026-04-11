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हिंदी न्यूज़ऑटोAther Energy ने बढ़ाया अपना नेटवर्क! खोल दिए 700 से ज्यादा एक्सपीरियंस सेंटर, Ola की बढ़ी टेंशन

Ather Energy ने बढ़ाया अपना नेटवर्क! खोल दिए 700 से ज्यादा एक्सपीरियंस सेंटर, Ola की बढ़ी टेंशन

Ather Energy ने भारत में 700 से ज्यादा एक्सपीरियंस सेंटर खोलकर EV मार्केट में बड़ी छलांग लगाई है. मार्च 2025 तक जहां कंपनी के पास 351 सेंटर थे, वहीं अब यह संख्या दोगुनी हो चुकी है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 11 Apr 2026 07:01 AM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार तेजी से बढ़ रहा है और Ather Energy इस रेस में आगे निकलने की पूरी कोशिश कर रही है. कंपनी ने हाल ही में देशभर में 700 से ज्यादा एक्सपीरियंस सेंटर खोलकर एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है. यह कंपनी के लिए अब तक का सबसे तेज विस्तार माना जा रहा है. FY26 के दौरान Ather ने 350 से ज्यादा नए सेंटर शुरू किए हैं. मार्च 2025 तक जहां कंपनी के पास 351 सेंटर थे, वहीं अब यह संख्या दोगुनी हो चुकी है. इससे साफ है कि कंपनी अपने नेटवर्क को लगातार बढ़ा रही है.

एक्सपीरियंस सेंटर में क्या मिलता है खास?

Ather के एक्सपीरियंस सेंटर सिर्फ एक शोरूम नहीं हैं, बल्कि यह ग्राहकों को पूरा एक्सपीरियंस देने के लिए बनाए गए हैं. यहां आने वाले लोग स्कूटर को करीब से देख सकते हैं, टेस्ट राइड ले सकते हैं और उसकी पूरी जानकारी समझ सकते हैं. इसके अलावा, ग्राहक यहां चार्जिंग से जुड़ी जानकारी भी ले सकते हैं, जिससे उन्हें EV इस्तेमाल करने में आसानी होती है. इन सेंटरों के जरिए कंपनी नए ग्राहकों को जोड़ने का काम कर रही है.

छोटे शहरों और दक्षिण भारत पर खास फोकस

Ather Energy ने अपने विस्तार में सिर्फ बड़े शहरों पर ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों पर भी ध्यान दिया है. खासकर मिडिल इंडिया और Tier-2 और Tier-3 शहरों में कंपनी तेजी से अपने सेंटर खोल रही है. दक्षिण भारत में भी कंपनी ने अपनी पकड़ और मजबूत की है. पहले जहां EV की पहुंच कम थी, वहां अब मांग तेजी से बढ़ रही है. इस रणनीति से कंपनी को नए ग्राहकों तक पहुंचने और अपने बिजनेस को बढ़ाने का अच्छा मौका मिल रहा है.

मार्केट में मजबूत होती स्थिति

Ather के इस बड़े नेटवर्क का असर उसके बाजार प्रदर्शन पर भी साफ दिख रहा है. मार्च 2026 में कंपनी की मार्केट हिस्सेदारी बढ़कर 18.7% तक पहुंच गई है. इसके साथ ही Ather अब भारत के इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में तीसरे नंबर पर आ गई है. कंपनी का मुकाबला TVS, Bajaj, Hero और Ola जैसे बड़े ब्रांड्स से है, लेकिन Ather लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रही है.

कंपनी के पॉपुलर स्कूटर

Ather के स्कूटर्स को बाजार में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. Ather Rizta की बिक्री 2.80 लाख यूनिट्स से ज्यादा हो चुकी है, जो कंपनी के लिए काफी बेहतर साबित हो रहा है. इसके अलावा Ather 450X और 450S जैसे स्पोर्टी मॉडल्स भी शहरों में काफी पसंद किए जा रहे हैं. ये स्कूटर्स अपने डिजाइन, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं.

यह भी पढ़ेंः भारत में बदला ट्रेंड! CNG कारों की डिमांड हाई, EV की रफ्तार तेज, जानें पेट्रोल-डीजल का हाल

Published at : 11 Apr 2026 07:01 AM (IST)
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