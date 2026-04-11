क्या तेज रोशनी के चक्कर में आपने भी लगवा लीं 300 Watts की LED, जानें इस पर कितना जुर्माना?

High Power LED Headlights in Cars: देशभर में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती लगातार बढ़ रही है और अब आपकी गाड़ी की लाइट्स भी पुलिस के नजरों में है. खासकर तेज रोशनी वाली एलईडी हेडलाइट को लेकर नियम पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं. अगर आपकी गाड़ी की लाइट बहुत ज्यादा तेज है या सामने वाले ड्राइवर की आंखों में चुभ रही है, तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.

कई लोग यह स्टाइल और ज्यादा रोशनी के लिए 300 वाट तक की एलइडी लाइट लगवा लेते हैं, जो नियमों की खिलाफ है और सड़क सुरक्षा के लिए भी खतरा बनती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि तेज रोशनी के चक्कर में अगर आपने भी 300 वाट की एलइडी लाइट लगवा ली है तो इससे आप पर कितना जुर्माना लग सकता है.



क्या 300 वाट की एलईडी लगवाना है गलत?



नियमों के अनुसार, गाड़ी में हेडलाइट्स की पावर तय सीमा के भीतर होनी चाहिए. आमतौर पर प्रति बल्ब 60 वाट तक की सीमा मानी जाती है. इसके अलावा 3000 ल्यूमेंस से ज्यादा ब्राइटनेस भी नियमों के खिलाफ मानी जाती है. जब तक कि वह कंपनी फिटेड न हो. ऐसे में 300 वाट की एलईडी लगवाना सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है और सामने आने वाले ड्राइवरों के लिए खतरनाक ग्लेयर बन सकता है.

ये भी पढ़ें-दमदार लुक और नए फीचर्स के साथ जल्द आ रही Mahindra Scorpio N 2026, जानें कब तक होगी लॉन्च?

कितना लग सकता है जुर्माना?



अगर आपकी गाड़ी में नियमों के खिलाफ तेज एलईडी लाइट पाई जाती है, तो ट्रैफिक पुलिस कई तरह की कार्रवाई कर सकती है. पहली बार में 500 से 5000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है. कुछ मामलों में 10,000 तक का जुर्माना, गाड़ी से अवैध लाइट हटाने का आदेश और गंभीर स्थिति में वाहन जब्त भी किया जा सकता है. बार-बार नियम तोड़ने पर कानून कारवाई भी हो सकती है.

कब एलईडी लाइट्स बन जाती है अवैध?



नियमों के अनुसार, अगर आपने गाड़ी की मूल हेडलाइन डिजाइन में बदलाव किया है. हैलोजन के लिए बने रिफ्लेक्टर में सीधे एलईडी फिट कर दी है. बहुत ज्यादा ब्राइट या हाई ल्यूमेंस वाली लाइट लगाई गई है या फिर नीली, लाल या चमकदार लाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है तो यह लाइट्स अवैध मानी जाती है. वहीं भारत में केवल सफेद या हल्की पीली रोशनी वाली हेडलाइट्स ही मान्य है. इसके अलावा लाइट का सही एलाइनमेंट भी जरूरी है, ताकि सामने वाले को परेशानी न हो.

ये भी पढ़ें-Explainer: क्या फ्यूचर कार बनेंगी EV या नई समस्या की शुरुआत? चौंका देंगे इसके साइड इफेक्ट्स