इन आदतों से आप अपनी महंगी कार को बना देंगे कबाड़, अभी बदल लेना आपके लिए बेहद जरूरी

अगर आप अपनी कार को लंबे समय तक अच्छी हालत में रखना चाहते हैं तो सिर्फ अच्छी ड्राइविंग ही नहीं बल्कि सही आदतें भी बेहद जरूरी होती हैं. अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो गाड़ी के इंजन को खराब कर देती हैं और बाद में भारी खर्च का कारण बनती हैं. ऐसे में यहां हम आपको उन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें समय रहते सुधार लेना जरूरी होता है.

ऐसा करने से हो सकता है बड़ा नुकसान

सबसे पहली और आम गलती समय पर सर्विस न करवाना है. कई लोग छोटी-छोटी सर्विस को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इससे इंजन ऑयल खराब हो जाता है और इंजन के पार्ट्स पर ज्यादा घिसाव होने लगता है. लंबे समय तक ऐसा करने से इंजन को गंभीर नुकसान हो सकता है.

दूसरी बड़ी गलती ठंडे इंजन पर तेज गाड़ी चलाना है. जब कार स्टार्ट होती है, तब इंजन ऑयल पूरी तरह से अंदर नहीं पहुंचा होता. ऐसे में अगर आप तुरंत तेज एक्सीलेरेशन देते हैं, तो इंजन के पार्ट्स पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है और वे जल्दी घिस सकते हैं.

तीसरी खराब आदत इंजन के ओवरहीट होने को नजरअंदाज करना है. अगर गाड़ी ज्यादा गर्म हो रही है और फिर भी आप उसे चलाते रहते हैं, तो इससे इंजन के अंदर के हिस्से खराब हो सकते हैं. कई बार इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है.

चौथी गलती क्लच या गियर का गलत इस्तेमाल है. जैसे कई लोग ड्राइव करते समय लगातार क्लच दबाकर रखते हैं या गियर लीवर पर हाथ टिकाए रखते हैं. इससे ट्रांसमिशन और क्लच प्लेट जल्दी खराब हो जाती है और इंजन पर भी असर पड़ता है.

पांचवीं आदत कार में जरूरत से ज्यादा वजन रखना है. जब आप कार की कैपेसिटी से ज्यादा सामान या लोग बैठाते हैं, तो इंजन पर ज्यादा दबाव पड़ता है. इससे इंजन जल्दी खराब हो सकता है और माइलेज भी कम हो जाता है.

कार की सर्विसिंग के दौरान इंजन के खराब तेल और फिल्टरों को बदला जाना जरूरी होता है. अगर आप इस काम में देरी करते हैं तो इंजन के अंदर कचरा जमा होने लगता है जिससे इंजन के पुर्जे जाम हो सकते हैं. अगर समय पर सर्विसिंग नहीं की गई तो इंजन पर इसका बुरा असर पड़ सकता है. ऐसे में ख्याल रखना जरूरी हो जाता है.

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