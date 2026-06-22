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हिंदी न्यूज़ऑटोभीषण गर्मी में अचानक फेल हो सकते हैं कार के ब्रेक! लंबी यात्रा से पहले जरूर करें ये काम

भीषण गर्मी में अचानक फेल हो सकते हैं कार के ब्रेक! लंबी यात्रा से पहले जरूर करें ये काम

Car Brake Safety Summer: भीषण गर्मी और लंबी ड्राइविंग के दौरान अचानक फेल हो सकते हैं कार के ब्रेक. जानिए ब्रेक ऑयल, पैड्स और डिस्क को दुरुस्त रखने के 5 जरूरी टिप्स.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 22 Jun 2026 06:51 AM (IST)
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Car Brake Safety Summer: जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है सभी लोग वीकेंड या छुट्टी लेकर कर पहाड़ों में या लंबी ट्रिप पर अपनी कार से जाना पसंद करते हैं. लेकिन चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली लू सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी गाड़ियों के लिए भी बड़ी चुनौती खड़ी करती है. तेज धूप में लगातार गाड़ी चलाने से उसके कई नाजुक हिस्सों पर बहुत बुरा असर पड़ता है. जिनमें सबसे ज्यादा दबाव कार के ब्रेकिंग सिस्टम पर होता है. 

आपने अक्सर सुना होगा कि चलती गाड़ी के ब्रेक अचानक फेल हो गया. जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण बढ़ता तापमान होता है. अगर आप भी किसी लंबी यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं तो रास्ते में किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बचने के लिए ब्रेक से जुड़े ये बेहद जरूरी काम आज ही कर लें. चलिए जानतें हैं लंबी यात्रा से पहले कौन से जरूरी काम कर लेना चाहिए.

गर्मी में क्यों बढ़ जाता है ब्रेक्स पर खतरा?

आपको बता दें कि, जब भी आप गाड़ी को रोकने या धीमा करने के लिए ब्रेक पेडल दबाते हैं तो ब्रेक पैड्स और डिस्क के बीच भारी घर्षण पैदा होता है. इस घर्षण से बहुत ज्यादा गर्मी यानी हीट जनरेट होती है. सर्दियों या सामान्य मौसम में तो यह हीट हवा में मिक्स हो जाती है. लेकिन गर्मियों में बाहर का तापमान पहले से ही 40 से 45 डिग्री के ऊपर होता है. 

जिससे ब्रेकिंग सिस्टम को अधिक गर्मी झेलनी पड़ती है. जिससे पार्ट्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं. इस स्थिति को ऑटोमोटिव की भाषा में ब्रेक फेड कहते हैं. जिसमें ब्रेक लगाने पर भी गाड़ी रुकने में ज्यादा समय लेती है.

यह भी पढ़ें: कार के शीशों पर लगे परदे बन सकते हैं चालान की वजह, ज्यादातर लोग नहीं जानते ये बात

ब्रेक फ्लूइड का लेवल जरूर चेक करें 

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, ब्रेक ऑयल पूरे ब्रेकिंग सिस्टम की जान होता है. जो पेडल दबाने पर व्हील्स तक प्रेशर पहुंचाता है. अधिक गर्मी के कारण ब्रेक फ्लूइड का लेवल कम हो सकता है या इसकी क्वालिटी खराब भी हो सकती है. अगर ब्रेक ऑयल पुराना हो चुका है तो वह गर्मी में उबलने लगता है जिससे ब्रेक लाइन्स में हवा के बुलबुले बन जाते हैं और पेडल एकदम ढीला महसूस होने लगता है. 

लंबी ट्रिप पर निकलने से पहले बोनट खोलकर ब्रेक फ्लूइड का लेवल जरूर जांचें. अगर इसका रंग गहरा या काला दिखाई दे तो इसे तुरंत मैकेनिक से निकलवा कर नया ऑयल डलवा लें.

ब्रेक पैड्स आवाज पर भी रखें नजर

लगातार ड्राइविंग और बार-बार ब्रेक लगाने से ब्रेक पैड्स धीरे-धीरे घिसने लगते हैं और गर्मियों में यह घिसने की रफ्तार दोगुनी हो जाती है. अगर ब्रेक पैड्स बहुत ज्यादा पतले हो चुके हैं तो वे डिस्क को सही से ग्रिप नहीं दे पाएंगे और इमरजेंसी में ब्रेक काम करना बंद कर सकते हैं. 

अगर आपको गाड़ी चलाते समय ब्रेक लगाने पर चीं-चीं की तेज आवाज या मेटल रगड़ने जैसी आवाज सुनाई दे, तो समझ जाएं कि आपके पैड्स पूरी तरह खत्म हो चुके हैं और ट्रिप पर जाने से पहले इन्हें जरूर बदलाव लें.

डिस्क और रोटर्स की भी जांच करें 

बता दें कि, अक्सर कार मालिक ब्रेक पैड्स तो समय से बदलवा लेते हैं लेकिन ब्रेक डिस्क की स्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं. अधिक गर्मी और लगातार घर्षण के कारण ब्रेक डिस्क या रोटर पर बहुत बुरा असर पड़ता है. कई बार ज्यादा हीट की वजह से लोहे की यह डिस्क मुड़ जाती है या उसमें बारीक दरारें आ जाती हैं. 

अगर तेज स्पीड में ब्रेक लगाने पर आपकी कार के स्टीयरिंग व्हील या पेडल में वाइब्रेशन महसूस हो रहा है तो यह खराब डिस्क का सीधा संकेत है. हाइवे या पहाड़ों पर निकलने से पहले इसकी जांच बेहद जरूरी है.

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Published at : 22 Jun 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Car Brake Safety Summer Prevent Brake Failure Heat Brake Fluid Check Tips Brake Pads Replacement Signs
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