लो आ गई तारीख, इस दिन लॉन्च होगी पॉपुलर Tata Sierra EV, जानिए फीचर्स और पावर डिटेल्स

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ रही है. लोग अब पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से बचने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर रुख कर रहे हैं. इसी बीच टाटा मोटर्स अपनी इलेक्ट्रिक SUV टाटा सिएरा EV को 30 जून को लॉन्च करने जा रही है. कंपनी इसे नए डिजाइन, मॉडर्न तकनीक और इलेक्ट्रिक पावर के साथ वापस ला रही है.

टाटा सिएरा EV को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसकी लंबी ड्राइविंग रेंज को लेकर हो रही है. यह SUV एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 600 किलोमीटर तक चल सकती है. इसका मतलब है कि अगर आप एक बार बैटरी चार्ज कर लेते हैं तो लंबी दूरी की यात्रा के दौरान बार-बार चार्जिंग स्टेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यही वजह है कि यह कार उन लोगों को पसंद आ सकती है जो अक्सर लंबी यात्राएं करते हैं.

गाड़ी का डिजाइन और फीचर्स

नई सिएरा EV को टाटा के मॉडर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. कंपनी ने इसे सिर्फ शहरों में चलाने के लिए नहीं, बल्कि हर तरह की सड़क के लिए डिजाइन किया है. बताया जा रहा है कि इसमें QWD यानी क्वाड व्हील ड्राइव तकनीक मिल सकती है. इससे पहाड़ी रास्तों, खराब सड़कों और बारिश के दौरान गाड़ी की पकड़ बेहतर बनी रहेगी और ड्राइविंग ज्यादा सेफ महसूस होगी.

डिजाइन की बात करें तो नई सिएरा EV का लुक काफी आकर्षक है. इसमें चौड़ी LED लाइट बार, स्टाइलिश हेडलैंप और मजबूत SUV वाला डिजाइन देखने को मिल सकता है. हालांकि कंपनी ने इसके डिजाइन में पुरानी सिएरा की कुछ झलक भी बरकरार रखी है, ताकि पुराने ग्राहकों को इसकी पहचान महसूस हो सके.

कैसी है गाड़ी की सेफ्टी?

सेफ्टी के मामले में भी टाटा कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती. सिएरा EV में कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए जाएंगे. इसमें कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और ADAS जैसी मॉडर्न तकनीक मिल सकती है. ADAS एक ऐसी स्मार्ट तकनीक है जो ड्राइवर को सड़क पर होने वाले खतरों के बारे में चेतावनी देती है और कई बार दुर्घटना से बचाने में भी मदद करती है.

कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 25 लाख रुपये तक हो सकती है. इस कीमत पर यह इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बन सकती है. टाटा सिएरा EV का मुकाबला कई पॉपुलर इलेक्ट्रिक गाड़ियों से होगा. इनमें Hyundai Creta Electric, Maruti e Vitara, MG ZS EV और Mahindra की नई इलेक्ट्रिक SUVs शामिल हैं.

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