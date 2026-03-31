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हिंदी न्यूज़ऑटोकार बैटरी खराब होने से पहले देती है ये 5 Warning Signs! अभी करें चेक, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

कार बैटरी खराब होने से पहले देती है ये 5 Warning Signs! अभी करें चेक, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Car Battery Tips: कार की बैटरी खराब होने से पहले कुछ छोटे-छोटे संकेत देती है. कई लोग इन Warning Signs को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण अचानक गाड़ी बंद होने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 31 Mar 2026 03:55 PM (IST)
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कार की बैटरी गाड़ी का एक बहुत जरूरी हिस्सा होती है. अगर बैटरी सही से काम नहीं करती, तो आपकी गाड़ी कभी भी बीच रास्ते में बंद हो सकती है. आजकल ज्यादातर कार बैटरियां 3 से 5 साल तक आराम से चल जाती हैं, लेकिन यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, मौसम कैसा है और कार में कितने इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स इस्तेमाल हो रहे हैं.

अगर समय रहते बैटरी के खराब होने के संकेत पहचान लिए जाएं, तो आप बड़ी परेशानी से बच सकते हैं. कई लोग इन शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अचानक गाड़ी बंद होने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसलिए जरूरी है कि आप इन छोटे-छोटे बदलावों को समझें और समय पर बैटरी चेक करवाएं.

इंजन का धीरे स्टार्ट होना पहला संकेत

बैटरी खराब होने का सबसे आम और पहला संकेत होता है इंजन का धीरे स्टार्ट होना. जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं और इंजन पहले की तरह तुरंत स्टार्ट नहीं होता, बल्कि थोड़ा समय लेता है या आवाज भी अलग आती है, तो यह साफ इशारा है कि बैटरी कमजोर हो रही है. हालांकि कुछ मामलों में यह समस्या स्टार्ट मोटर की भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर समय इसकी वजह बैटरी ही होती है. 

इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दिक्कत दिखना भी बड़ा संकेत

अगर आपकी कार की लाइट्स पहले की तुलना में कमजोर दिखने लगें या टिमटिमाने लगें, तो ये बैटरी की समस्या हो सकती है. इसके अलावा अगर पावर विंडो धीरे चलने लगे या इंफोटेनमेंट सिस्टम सही से काम न करे, तो इसे भी हल्के में नहीं लेना चाहिए. आज की कारों में कई इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स होते हैं, जिन्हें लगातार सही बिजली की जरूरत होती है. जब बैटरी कमजोर होती है, तो ये सभी सिस्टम सही से काम नहीं कर पाते. ऐसे में तुरंत बैटरी चेक करवाना समझदारी है.

बैटरी पर जंग भी देते हैं संकेत

गाड़ी चलाते समय अगर डैशबोर्ड पर बैटरी से जुड़ी वार्निंग लाइट जलती है, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यह संकेत हो सकता है कि बैटरी या चार्जिंग सिस्टम में कोई गड़बड़ी है. इसके अलावा अगर बैटरी के टर्मिनल्स पर सफेद या हरे रंग की परत दिखे, तो ये जंग (corrosion) है. यह बैटरी और तारों के बीच कनेक्शन को कमजोर कर देता है.

बैटरी से बदबू आना 

अगर आपको गाड़ी के पास सड़े अंडे जैसी बदबू महसूस हो, तो यह बैटरी से एसिड लीक होने का संकेत हो सकता है. यह स्थिति खतरनाक हो सकती है, इसलिए ऐसी बैटरी को तुरंत बदल देना चाहिए. बैटरी की उम्र भी बहुत मायने रखती है. आमतौर पर 3 साल के बाद बैटरी की नियमित जांच करानी चाहिए.

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Published at : 31 Mar 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
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