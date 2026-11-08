अक्सर हम अपने आस-पास यह जरूर देखते हैं की ठंड के मौसम या ज्यादा दिन गाड़ी खड़ी रहने के चलते कार की बैटरी डाउन हो जाती है. जिसके चलते हम जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो कार स्टार्ट नहीं होती है.

बता दें कि कार की बैटरी बार-बार डिस्चार्ज होने के पीछे आपकी कुछ छोटी-छोटी लापरवाही, अल्टरनेटर की खराबी या बैटरी का पुराना होना जैसे कई कारण हो सकते हैं. क्योंकि अगर आपकी कार की बैटरी भी बार-बार धोखा दे रही है. कुछ आसान टिप्स अपनाकर आप अपनी कार बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं. चलिए जानतें हैं इन आसान टिप्स के बारें में.

इलेक्ट्रिक्स करें ऑफ

अक्सर देखा जाता है कि लोग कार का इंजन बंद कर देते हैं लेकिन एसी, म्यूजिक सिस्टम, डैशकैम या हेडलाइट्स ऑन ही छोड़ देते हैं. जब आप दोबारा कार स्टार्ट करते हैं तो बैटरी पर एक साथ बहुत ज्यादा लोड पड़ता है.

वहीं इसके अलावा इग्निशन बंद होने के बाद भी अगर ये चीजें चालू रहती हैं. तो वे बैटरी की पूरी पावर को धीरे-धीरे सोख लेती हैं. इसलिए हमेशा आदत बनाएं कि कार का इंजन बंद करने से पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज को मैन्युअली बंद कर दें ताकि बैटरी पर कोई एक्स्ट्रा दबाव न पड़े.

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टर्मिनल की सफाई रखें

बता दें कि कार की बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स पर समय के साथ सफेद या हरे रंग की परत जम जाती है. यह जंग बैटरी और अल्टरनेटर के बीच करंट के फ्लो को रोकती है. जिससे बैटरी सही से चार्ज नहीं हो पाती और बार-बार डाउन होने लगती है.

इससे बचने के लिए हर दो-तीन महीने में बैटरी के टर्मिनल्स को गर्म पानी और बेकिंग सोडा के घोल से कपड़े या ब्रश की मदद से साफ करें. सफाई के बाद टर्मिनल्स पर थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली लगा दें.

गाड़ी जरूर चलायें

अगर आपकी कार हफ्तों तक गैरेज में खड़ी रहती है और उसका इस्तेमाल नहीं होता तो बैटरी अपने आप खाली होने लगती है. कार जब चलती है तभी उसका अल्टरनेटर घूमता है और बैटरी को चार्ज करता है.

छोटी दूरी के सफर में भी बैटरी पूरी तरह चार्ज नहीं हो पाती है. इसलिए अगर आप ज्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं तो भी हफ्ते में कम से कम एक या दो बार कार को 15 से 20 मिनट के लिए जरूर चलाएं या फिर स्टार्ट करके आइडल पर छोड़ दें.

बैटरी की उम्र जरूर जांचें

आप अगर तमाम सावधानियों के बावजूद कार की बैटरी बार-बार डाउन हो रही है तो हो सकता है कि दिक्कत बैटरी में नहीं बल्कि कार के अल्टरनेटर में हो. अल्टरनेटर ही गाड़ी चलने के दौरान बैटरी को चार्ज करता है.

इसलिए किसी मैकेनिक से अल्टरनेटर की वोल्टेज टेस्टिंग करवाएं. जबकि इसके अलावा आमतौर पर कार की बैटरी की लाइफ 3 से 5 साल ही होती है. अगर आपकी बैटरी काफी पुरानी हो चुकी है तो उसे बार-बार जंप-स्टार्ट करने के बजाय नई बैटरी से बदल लेना ही सबसे समझदारी और फायदे का सौदा होगा.

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