Mahindra Upcoming 4 New SUVs: भारतीय एसयूवी बाजार में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए महिंद्रा बार फिर बड़ा धमाका करने जा रही है. कंपनी अपनी मजबूत और दमदार गाड़ियों के लिए जानी जाती है और यह कंपनी आने वाले कुछ महीनों में एसयूवी सेगमेंट में तूफान लाने वाली है.

क्योंकि हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक महिंद्रा जून 2027 तक भारतीय बाजार में 4 नई धाकड़ एसयूवी गाड़ियां पेश करने जा रही है. खास बात यह है कि इन आने वाली गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ पूरी तरह से इलेक्ट्रिक अवतार भी शामिल होगा. चलिए आइए जानते हैं कि महिंद्रा कौन-कौन सी गाड़ियां लॉन्च करने जा रही है.

महिंद्रा की पहली ऑल-इलेक्ट्रिक बीई एसयूवी

बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए महिंद्रा अपनी बॉर्न इलेक्ट्रिक सीरीज की नई कार पेश करेगी. यह कंपनी की बिल्कुल नए इनग्लो प्लेटफॉर्म पर आधारित पहली ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी.

जबकि इसमें फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, बड़ी टचस्क्रीन डिस्प्ले और 450 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी ड्राइविंग रेंज मिलने की उम्मीद है. कंपनी इस इलेक्ट्रिक कार के जरिए टाटा और हुंडई जैसी दिग्गज कंपनियों की ईवी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी.

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कुछ आयेंगे नए फेसलिफ्ट अवतार

महिंद्रा अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली और लोकप्रिय एसयूवी गाड़ियों को नए लुक्स और आधुनिक फीचर्स के साथ अपडेट करने की योजना बना रही है. कंपनी अपने पोर्टफोलियो की हिट गाड़ियों जैसे XUV700 और Scorpio-N के नए फेसलिफ्ट वेरिएंट्स लाने की तैयारी कर रही है.

इन नए मॉडल्स में फ्रंट ग्रिल, बंपर और कनेक्टेड LED लाइट्स में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. इसके अलावा केबिन को और भी ज्यादा प्रीमियम और आरामदायक बनाने के लिए कई नए हाई-टेक फीचर्स जोड़े जाएंगे.

नई टेक्नोलॉजी और मिलेंगे सेफ्टी फीचर्स

आपको बता दें कि आने वाली इन चारों नई एसयूवी गाड़ियों में सेफ्टी और सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. महिंद्रा अपनी नई गाड़ियों में लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे प्रीमियम फीचर्स स्टैंडर्ड या टॉप वेरिएंट्स में ऑफर करेगी. कंपनी का ध्यान इस बात पर है कि भारतीय ग्राहकों को कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा लग्जरी और सेफ्टी टेक्नोलॉजी मिल सके. जिससे उनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और बेहतर हो सके.

महिंद्रा बनायेगी दबदबा

महिंद्रा का जून 2027 तक 4 नई गाड़ियां लाने का यह फैसला भारतीय ऑटो बाजार में उसकी पकड़ को और मजबूत बनाएगा. अभी महिंद्रा की गाड़ियों की मांग इतनी ज्यादा है कि कई मॉडल्स पर लंबा वेटिंग पीरियड चल रहा है.

वहीं नए ऑप्शंस आने से उन ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी जो नई और एडवांस SUV खरीदने का इंतजार कर रहे हैं. मिड-साइज एसयूवी से लेकर प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेगमेंट तक, महिंद्रा का यह नया लाइनअप बाजार में मुकाबला बेहद दिलचस्प बनाने वाला है.

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