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हिंदी न्यूज़ऑटोHonda Avancier: Honda की नई SUV का टीजर जारी, 1 दिसंबर को होगी लॉन्च

Honda Avancier: Honda की नई SUV का टीजर जारी, 1 दिसंबर को होगी लॉन्च

होंडा की नई Avancier SUV 1 दिसंबर को पेश होगी. इसमें नया Honda Hybrid सिस्टम, सात सीटों वाला केबिन और कंपनी का नया डिजाइन देखने को मिलेगा. ऐसे में जानिए इस SUV में और क्या है खास.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 08 Nov 2026 07:08 AM (IST)
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कार बाजार में अब कंपनियां केवल पेट्रोल और डीजल इंजन तक सीमित नहीं रहना चाहतीं. बेहतर माइलेज और आधुनिक तकनीक की तलाश कर रहे कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए हाइब्रिड गाड़ियों पर खास जोर दिया जा रहा है. ऐसे में जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा अपनी नई SUV Avancier लेकर आ रही है. कंपनी ने हाल ही में इसका पहला टीजर जारी किया है. इस गाड़ी को 1 दिसंबर 2026 को पेश किया जाएगा.

नई Avancier कई मायनों में खास होने वाली है. यह होंडा की पहली ऐसी SUV होगी, जिस पर कंपनी का नया Honda Hybrid बैज देखने को मिलेगा. इसके साथ ही इसमें कंपनी का नया H लोगो भी दिया जाएगा. यह SUV होंडा की मौजूदा CR-V से ऊपर पोजिशन की जाएगी. यानी कंपनी इसे अपने बड़े और प्रीमियम SUV सेगमेंट में शामिल करने की तैयारी कर रही है.

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टीजर में दिखा बिल्कुल नया डिजाइन

होंडा की ओर से जारी टीजर में गाड़ी के डिजाइन की कुछ झलक देखने को मिली है. इसके फ्रंट में स्प्लिट हेडलैंप सेटअप दिया गया है. ऊपर की तरफ पतली LED डे टाइम रनिंग लाइट्स और नीचे इनवर्टेड U-शेप लाइट बार दिखाई देती है. यह डिजाइन SUV को मौजूदा होंडा कारों से अलग पहचान देता है. वहीं पीछे की तरफ पतली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल LED लाइटिंग देखने को मिलती है. बीच में होंडा का नया लोगो और उसके नीचे Avancier की बैजिंग दी गई है. इसके अलावा रूफ पर इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी नजर आता है. कंपनी इस डिजाइन को अपनी आने वाली कारों के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है.

e:HEV की जगह मिलेगा नया Honda Hybrid सिस्टम

इस SUV की सबसे बड़ी खासियत इसका नया हाइब्रिड सिस्टम होगा. होंडा अब अपनी पुरानी e:HEV ब्रांडिंग को बदलकर Honda Hybrid नाम इस्तेमाल करने जा रही है. कंपनी ने 2020 से अपनी इलेक्ट्रिफाइड कारों में e:HEV नाम का इस्तेमाल किया है. Avancier इस नई ब्रांडिंग वाली पहली कार होगी. कंपनी के मुताबिक नई जनरेशन के हाइब्रिड सिस्टम का लक्ष्य पहले के मुकाबले 10 परसेंट से ज्यादा बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी हासिल करना है. इसके साथ ही सिस्टम की लागत में 30 परसेंट से ज्यादा कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है.

यह भी पढ़ें: Indian Auto Market Sales: पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में बड़ा उलटफेर, पेट्रोल से आगे निकले वैकल्पिक ईंधन

केबिन में मिल सकते हैं बड़े डिस्प्ले

गाड़ी के इंटीरियर को लेकर होंडा ने अभी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है. हालांकि  कंपनी की नई जनरेशन कारों में Asimo ब्रांडेड इंटरफेस आने की बात कही गई है. इसके साथ बड़े और ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिल सकते हैं. कंपनी केबिन में कम लेकिन बेहतर क्वालिटी वाले मटेरियल इस्तेमाल करने पर भी काम कर रही है. इससे कार का इंटीरियर ज्यादा साफ-सुथरा और प्रीमियम बनाया जा सकता है.

क्या भारत में लॉन्च होगी यह SUV?

होंडा की नई Avancier का प्रोडक्शन थाईलैंड में किए जाने का प्लान बताया गया है. इसे राइट हैंड ड्राइव मॉडल के रूप में तैयार किया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक जापान और ऑस्ट्रेलिया में अगले साल इसकी बिक्री शुरू होने की जानकारी सामने आई है. हालांकि भारतीय ग्राहकों को अभी इंतजार करना होगा. कंपनी ने भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है. होंडा ने 2030 तक भारतीय बाजार में कई नए मॉडल लाने की बात जरूर कही है.

यह भी पढ़ें: Volkswagen Virtus Facelift: Volkswagen ने दिखाई नई Virtus की झलक, नए लुक और स्पोर्टी डिजाइन में एंट्री

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 08 Nov 2026 07:08 AM (IST)
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