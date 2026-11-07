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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहमले के बाद अभिषेक बनर्जी ने खाई कसम, कहा- 'तब तक केक नहीं काटूंगा जब तक...'

हमले के बाद अभिषेक बनर्जी ने खाई कसम, कहा- 'तब तक केक नहीं काटूंगा जब तक...'

टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने देर रात शनिवार को हुए हमले को लेकर कहा है कि वह जब-तक बंगाल से एंटी डेमोक्रेटिक फोर्स को बेदखल नहीं कर देते तब तक केक नहीं काटूंगा

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 07 Nov 2026 11:41 PM (IST)
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टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के आवास पर शुक्रवार देर रात उनके जन्मदिन के जश्न के दौरान हुए कथित हमले के बाद मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब खुद अभिषेक ने कहा है कि वह तब तक केक नहीं काटेंगे, जब तक कि एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को राज्य से बेदखल नहीं कर देते. उनका एक वीडियो भी सामने आया है. इससे पहले उन्होंने वीडियो जारी कर ही कथित हमले की जानकारी दी थी. 

अभिषेक ने कहा, जब तक हम लोकतांत्रिक तरीक से बंगाल विरोधी ताकतों को राज्य से बाहर नहीं कर देते, तब तक मैं केक नहीं काटूंगा. इससे पहले ममता बनर्जी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, इसे प्रयोजित बदतमीजी करार दिया था. 

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ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा, 'कल रात में अभिषेक के घर पर हमला हुआ. हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं. ये उसके गुस्से का नतीजा है. वे बदतमीजी कर रहे हैं. उन्हें लगता है कि वे भगवान हैं. मुझे पता है कि पुलिस सरकार के अधीन ही काम करती है.' 

कल रात हुआ था अभिषेक बनर्जी के घर पर हमला

इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने एक वीडियो शेयर किया था. जिसमें उन्होंने दावा किया था कि लगातार दो दिन तक रैकी करने के बाद भाजपा के गुंडे देर रात दो बजे आवास पर हमला करने के मकसद से आए. उन्होंने हमला किया. फुटेज देखें और खुद फैसला करें. अगर एक निर्वाचित सांसद के साथ ऐसा हो सकता है, तो बंगाल के आम आदमी की दुर्दशा की कल्पना की जा सकती है. आरोप लगाया कि भाजपा के समर्थकों ने चोर-चोर के नारे लगाए.

बीजेपी ने आरोपों को किया खारिज

अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा, जब सत्ता हाथ से चली जाता है, तो ऐसे आरोप लगाना आम बात है. इधर, कोलकाता पुलिस ने कहा है कि दोनों गुटो में हंगामा हुआ. इसके बाद पुलिस टीम को हस्तक्षेप करना पड़ा. एक पुलिस अधिकारी ने घटना की पूरी जानकारी न देते हुए कहा है कि मामले की जांच चल रही है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 07 Nov 2026 11:41 PM (IST)
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