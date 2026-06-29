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हिंदी न्यूज़ऑटोइस भीषण गर्मी में आपकी कार का AC दे रहा गर्म हवा, परेशान होने की बजाय खुद ही करें ये काम

इस भीषण गर्मी में आपकी कार का AC दे रहा गर्म हवा, परेशान होने की बजाय खुद ही करें ये काम

Car AC Tips: अगर समय रहते इन कारणों की पहचान कर ली जाए तो बड़ी मरम्मत और बड़े खर्च से बचा जा सकता है. यहां हम आपको कुछ टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 29 Jun 2026 12:07 PM (IST)
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गर्मी के मौसम में कई बार ऐसा होता है कि कार का एसी ठंडी हवा नहीं देता. ऐसे में ज्यादातर लोग सीधे मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं, जबकि कई बार छोटी-छोटी वजहों से भी यह समस्या हो सकती है. अगर समय रहते इन कारणों की पहचान कर ली जाए तो बड़ी मरम्मत और बड़े खर्च से बचा जा सकता है. यहां हम आपको कुछ टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी जांच आप खुद ही घर में कर सकते हैं. 

कार का AC ठीक करने के लिए ये करें

कई बार समस्या कार में नहीं, बल्कि एसी की सेटिंग में होती है. आप यह देखें कि AC सही मोड पर चल रहा है या नहीं. तापमान सबसे कम यानी 16–18 डिग्री पर सेट करें और रीसर्कुलेशन मोड चालू रखें. अगर बाहर की गर्म हवा लगातार अंदर आती रहेगी तो एसी को केबिन ठंडा करने में ज्यादा समय लगेगा.

अगर एसी से हवा बहुत कम निकल रही है या कूलिंग कमजोर लग रही है तो इसकी एक बड़ी वजह गंदा केबिन एयर फिल्टर हो सकता है. धूल और मिट्टी जमा होने से हवा का प्रवाह कम हो जाता है. ऐसे में फिल्टर को साफ करें या जरूरत पड़ने पर बदल दें. इससे एसी की परफॉर्मेंस में काफी सुधार आ सकता है.

कार के आगे लगे कंडेंसर पर धूल, मिट्टी, पत्तियां और छोटे-छोटे कीड़े जमा हो जाते हैं. इससे गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और एसी की कूलिंग कम हो जाती है. अगर कंडेंसर ज्यादा गंदा दिखे तो हल्के पानी से साफ किया जा सकता है. हालांकि, इसकी पतली फिन्स को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए.

जब कार का एसी चालू होता है तो रेडिएटर और कंडेंसर के पास लगा कूलिंग फैन भी चलना चाहिए. अगर यह फैन काम नहीं कर रहा है तो एसी की कूलिंग खासकर ट्रैफिक या कम स्पीड पर काफी कम हो जाती है. बोनट खोलकर यह जांचा जा सकता है कि एसी ऑन करने पर फैन घूम रहा है या नहीं.

इन चीजों को भी चेक करना बेहद जरूरी

अगर एसी पहले अच्छी कूलिंग करता था लेकिन अब ठंडी हवा नहीं दे रहा तो इसकी वजह रेफ्रिजरेंट गैस का कम होना भी हो सकता है. आमतौर पर गैस कम होने का कारण किसी पाइप या जोड़ से लीकेज होता है. केवल गैस भरवाना हमेशा समाधान नहीं होता, पहले लीकेज की जांच कराना जरूरी होता है.

कई बार एसी के खराब होने की वजह कोई बड़ा मैकेनिकल फॉल्ट नहीं बल्कि फ्यूज, रिले या वायरिंग की समस्या होती है. अगर एसी बिल्कुल चालू नहीं हो रहा है तो फ्यूज बॉक्स में एसी से जुड़े फ्यूज की जांच की जा सकती है. अगर फ्यूज जला हुआ है तो उसे बदलने से समस्या ठीक हो सकती है.

एसी सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा कंप्रेसर होता है. अगर एसी चालू करते समय अजीब आवाजें आएं, क्लिक की आवाज न आए या बिल्कुल भी कूलिंग न मिले, तो कंप्रेसर में खराबी हो सकती है. यह ऐसी समस्या है जिसे घर पर ठीक करना पॉसिबल नहीं है और इसके लिए मैकेनिक की मदद लेनी चाहिए.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 29 Jun 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Auto News Car News Car AC Tips AC Cooling Tips
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