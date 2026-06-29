हाइब्रिड कार खरीदने का है प्लान? बस थोड़ा-सा इंतजार, जल्द लॉन्च होने जा रहीं ये शानदार कारें

एक तरफ जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ रही है तो दूसरी ओर ऐसे ग्राहक भी बड़ी संख्या में हैं जो अभी पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं. ऐसे लोगों के लिए हाइब्रिड कारें एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आई हैं. हाइब्रिड तकनीक में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे फ्यूल की खपत कम होती है, माइलेज बेहतर मिलता है और पॉल्यूशन भी कम होता है.

कई बड़ी कार कंपनियां आने वाले महीनों में भारतीय बाजार में अपनी नई हाइब्रिड SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं. इनमें Maruti Suzuki, Toyota, Renault, MG जैसी कंपनियों के मॉडल शामिल हैं.

Maruti Fronx Hybrid

Maruti Fronx Hybrid वर्जन की बात करें तो कंपनी इस पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV का हाइब्रिड वर्जन लाने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि इसमें नया Z-Series पेट्रोल इंजन और हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा, जिससे मौजूदा मॉडल के मुकाबले माइलेज काफी बेहतर हो सकता है. इसके डिजाइन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ नए फीचर्स और तकनीकी अपडेट जरूर देखने को मिल सकते हैं. जो ग्राहक कम ईंधन खर्च वाली कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है.

Maruti Suzuki Brezza Hybrid

दूसरी SUV नई Maruti Suzuki Brezza Hybrid हो सकती है. कंपनी अगले साल Brezza के फेसलिफ्ट मॉडल के तौर पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक भी ला सकती है. इसमें नया डिजाइन, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेहतर सेफ्टी फीचर्स और ज्यादा माइलेज मिलने की उम्मीद है. अगर ऐसा होता है तो Brezza अपने सेगमेंट में और भी मजबूत दावेदार बन सकती है.

Urban Cruiser Hyryder

तीसरी SUV Toyota Urban Cruiser Hyryder का 7-सीटर वर्जन हो सकता है. Toyota पहले से ही Hyryder में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक दे रही है और अब कंपनी इसका बड़ा 7-सीटर मॉडल लाने की तैयारी कर रही है. इसमें तीन रो वाली सीटें होंगी, जिससे यह बड़ी फैमिली के लिए बेहतर ऑप्शन बन सकती है. साथ ही इसमें वही भरोसेमंद हाइब्रिड तकनीक मिलने की उम्मीद है, जो शानदार माइलेज और स्मूद ड्राइविंग फील के लिए जानी जाती है.

MG Plug-in-Hybrid SUV

चौथे नंबर पर MG की नई प्लग-इन हाइब्रिड SUV है. कंपनी 16 जुलाई को अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड SUV से पर्दा उठाने वाली है. इस तकनीक की खास बात यह है कि कार को बाहर से चार्ज भी किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर पेट्रोल इंजन भी काम करता है. यानी छोटी दूरी पर आप सिर्फ बिजली से सफर कर सकते हैं जबकि लंबी यात्रा में पेट्रोल इंजन रेंज की चिंता खत्म कर देता है. यह SUV 7-सीटर लेआउट और कई प्रीमियम फीचर्स के साथ आ सकती है.

Renault Duster Hybrid

पांचवीं SUV नई Renault Duster Hybrid हो सकती है. नई पीढ़ी की Duster का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है और कंपनी इसे हाइब्रिड तकनीक के साथ भारत में पेश कर सकती है. इसमें नया डिजाइन, आधुनिक इंटीरियर, बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम, एडवांस सेफ्टी फीचर्स और बेहतर माइलेज मिलने की उम्मीद है. अगर यह SUV भारतीय बाजार में आती है तो मिड-साइज SUV सेगमेंट में मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा.

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