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हिंदी न्यूज़ऑटोTata Sierra EV के सामने क्यों फीकी पड़ सकती हैं Creta Electric और Curvv EV?

Tata Sierra EV के सामने क्यों फीकी पड़ सकती हैं Creta Electric और Curvv EV?

Sierra EV Launch: टाटा सिएरा ईवी के आते ही क्यों फीकी पड़ सकती हैं क्रेटा इलेक्ट्रिक और कर्व ईवी? जानिए इस आइकॉनिक SUV के फीचर्स, रेंज और लुक की पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 02 Jul 2026 04:59 PM (IST)
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Sierra EV Launch: Sierra EV Launch: भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जमकर बोलबाला चल रहा है. क्योंकि मार्केट में इलेक्ट्रिक कार की डिमांड बढ़ रही है और कंपनियां भी ईवी पर ही पूरी तरह शिफ्ट हो रही हैं. इलेक्ट्रिक कार की बात करें तो अभी सबके जुबान पर टाटा मोटर्स की नई कार लॉन्च सिएरा ईवी है. 30 जून को लांच होने के बाद से इस कार की जमकर तारीफ हो रही है. 

जबकि अब माना जा रहा है कि सिएरा ईवी आने वाले समय में हुंडई की क्रेटा इलेक्ट्रिक और खुद टाटा की ही कर्व ईवी का क्रेज थोड़ा कम कर सकती है. सिएरा ईवी का  एकदम फ्यूचरिस्टिक बॉक्सि डिजाइन लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है. तो चलिए जानतें हैं कि आखिर क्यों यह गाड़ी मार्केट में आते ही दूसरी इलेक्ट्रिक कारों की छुट्टी कर सकती है.

शानदार लुक ने मचाई सनसनी 

आपको बता दें कि, टाटा सिएरा पहले 90 के दशक में भी चलती थी. लेकिन कंपनी को मुनाफा नहीं हुआ तो मजबूरन बंद करना पड़ा. लेकिन अभी भी टाटा सिएरा का नाम सुनकर लोगों के दिमाग में 90 दशक वाली फील आती है. लेकिन अब सिएरा को मॉडर्न और इलेक्ट्रिक अवतार में वापस लाया गया है. 

सिएरा में इस बार सिग्नेचर ग्लास रूफ और मस्कुलर बॉक्सि डिजाइन इसे मार्केट में मौजूद बाकी बोरिंग और कूपे-स्टाइल कारों से बिल्कुल अलग बनाता है. सिएरा ईवी लॉन्च होते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है.

यह भी पढ़ें: SUV खरीदने वालों की मौज, जुलाई में लॉन्च होंगी 3 दमदार SUVs

शानदार केबिन और ज्यादा स्पेस

इस बार टाटा मोटर्स ने सिएरा ईवी को सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी शानदार बना दिया है. कॉन्सेप्ट मॉडल में जो लाउंज-लाइक रियर सीटिंग अरेंजमेंट दिखाया गया था. वह इसे इस सेगमेंट की सबसे आरामदायक गाड़ी बनाता है. 

लंबी दूरी के सफर में जो कम्फर्ट और प्रीमियम फील सिएरा दे सकती है उसकी टक्कर में क्रेटा इलेक्ट्रिक या कर्व ईवी का केबिन थोड़ा आम लग सकता है. यह गाड़ी उन लोगों के लिए परफेक्ट होगी जिन्हें लग्जरी और स्पेस से कोई समझौता नहीं चाहिए.

साथ ही मिल रहा है बड़ा रेंज 

जब भी बात इलेक्ट्रिक कार की आती है तो सबके पहले सभी के दिमाग में कार की रेंज को लेकर होता है. बता दें कि, सिएरा ईवी बेहद ही शानदार रेंज में लांच हुई है. इसमें बड़ी बैटरी दी गई है जो की 500 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज आसानी से देगी. 

इसके साथ ही इसमें ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिला है. जो इसे एक ऑफ-रोड एसयूवी भी बना दिया है. परफॉर्मेंस के मामले में यह क्रेटा ईवी या कर्व ईवी दोनों को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 02 Jul 2026 04:59 PM (IST)
Tags :
Tata Electric SUV Tata Sierra EV Curvv EV Creta Electric Upcoming EV India
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