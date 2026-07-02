Tata Sierra EV के सामने क्यों फीकी पड़ सकती हैं Creta Electric और Curvv EV?

Sierra EV Launch: Sierra EV Launch: भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जमकर बोलबाला चल रहा है. क्योंकि मार्केट में इलेक्ट्रिक कार की डिमांड बढ़ रही है और कंपनियां भी ईवी पर ही पूरी तरह शिफ्ट हो रही हैं. इलेक्ट्रिक कार की बात करें तो अभी सबके जुबान पर टाटा मोटर्स की नई कार लॉन्च सिएरा ईवी है. 30 जून को लांच होने के बाद से इस कार की जमकर तारीफ हो रही है.

जबकि अब माना जा रहा है कि सिएरा ईवी आने वाले समय में हुंडई की क्रेटा इलेक्ट्रिक और खुद टाटा की ही कर्व ईवी का क्रेज थोड़ा कम कर सकती है. सिएरा ईवी का एकदम फ्यूचरिस्टिक बॉक्सि डिजाइन लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है. तो चलिए जानतें हैं कि आखिर क्यों यह गाड़ी मार्केट में आते ही दूसरी इलेक्ट्रिक कारों की छुट्टी कर सकती है.

शानदार लुक ने मचाई सनसनी

आपको बता दें कि, टाटा सिएरा पहले 90 के दशक में भी चलती थी. लेकिन कंपनी को मुनाफा नहीं हुआ तो मजबूरन बंद करना पड़ा. लेकिन अभी भी टाटा सिएरा का नाम सुनकर लोगों के दिमाग में 90 दशक वाली फील आती है. लेकिन अब सिएरा को मॉडर्न और इलेक्ट्रिक अवतार में वापस लाया गया है.

सिएरा में इस बार सिग्नेचर ग्लास रूफ और मस्कुलर बॉक्सि डिजाइन इसे मार्केट में मौजूद बाकी बोरिंग और कूपे-स्टाइल कारों से बिल्कुल अलग बनाता है. सिएरा ईवी लॉन्च होते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है.

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शानदार केबिन और ज्यादा स्पेस

इस बार टाटा मोटर्स ने सिएरा ईवी को सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी शानदार बना दिया है. कॉन्सेप्ट मॉडल में जो लाउंज-लाइक रियर सीटिंग अरेंजमेंट दिखाया गया था. वह इसे इस सेगमेंट की सबसे आरामदायक गाड़ी बनाता है.

लंबी दूरी के सफर में जो कम्फर्ट और प्रीमियम फील सिएरा दे सकती है उसकी टक्कर में क्रेटा इलेक्ट्रिक या कर्व ईवी का केबिन थोड़ा आम लग सकता है. यह गाड़ी उन लोगों के लिए परफेक्ट होगी जिन्हें लग्जरी और स्पेस से कोई समझौता नहीं चाहिए.

साथ ही मिल रहा है बड़ा रेंज

जब भी बात इलेक्ट्रिक कार की आती है तो सबके पहले सभी के दिमाग में कार की रेंज को लेकर होता है. बता दें कि, सिएरा ईवी बेहद ही शानदार रेंज में लांच हुई है. इसमें बड़ी बैटरी दी गई है जो की 500 से ज्यादा किलोमीटर की रेंज आसानी से देगी.

इसके साथ ही इसमें ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिला है. जो इसे एक ऑफ-रोड एसयूवी भी बना दिया है. परफॉर्मेंस के मामले में यह क्रेटा ईवी या कर्व ईवी दोनों को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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