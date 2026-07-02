SUV खरीदने वालों की मौज, जुलाई में लॉन्च होंगी 3 दमदार SUVs

New SUVs Launch: भारत की सड़कों पर एसयूवी की डिमांड बढ़ती जा रही है. लोगों को एसयूवी की दमदार लुक और बड़ा बूटस्पेस पसंद आ रहा है. जिसके चलते कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी भी जुलाई महीने में अपनी नई एसयूवी लॉन्च करने जा रही हैं.

बता दें कि, अगर आप भी अपने लिए एक नई और धांसू एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं. तो यह महीना आपके लिए बेहद खास होने वाला है. तो चलिए आपको आज आसान शब्दों में समझाते हैं कि, जुलाई 2026 में कौन-कौन सी एसयूवी लॉन्च होने जा रही है.

नई मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट जल्द होगी लॉन्च

भारतीय लोगों की सबसे पसंदीदा कॉम्पैक्ट एसयूवी मारुति ब्रेज़ा इस महीने की 24 तारीख को बिल्कुल नए अवतार में लॉन्च होने वाली है. कंपनी इस बार कार में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में करने वाली है. नई ब्रेज़ा में अब आपको एक दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा. जो युवाओं को रफ्तार का असली मजा देगा.

इसके अलावा इसके सीएनजी वेरिएंट में कंपनी अब ट्विन-सिलेंडर तकनीक देने जा रही है. जिससे डिग्गी में सामान रखने की जगह काफी बढ़ जाएगी. साथ ही इसमें नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और एक फ्रेश लुक डिजाइन भी मिलेगा. तो कुल मिलाकर नई ब्रेज़ा लॉन्च के बाद मार्केट में अपना जलवा बिखेर सकती है.

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निसान टेक्‍टॉन की भी होगी एंट्री

जुलाई महीने में पहला बड़ा धमाका निसान कंपनी करेगी. कंपनी 9 जुलाई को अपनी बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट एसयूवी निसान टेक्‍टॉन को भारत में लॉन्च करने जा रही है. आपको बता दें कि यह नई एसयूवी मशहूर रेनॉल्ट डस्टर के मॉडल पर बनी है.

हालांकि इसका फ्रंट लुक और डिजाइन डस्टर से बिल्कुल अलग और बेहद मस्कुलर होगा. लेकिन डस्टर वाले समान इंजन विकल्पों के साथ आने वाली टेक्‍टॉन भारतीय बाजार में हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देने के इरादे से आ रही है.

एमजी स्टारलाइट 560 भी होगी लॉन्च

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इस महीने भारत में अपनी ग्लोबल एसयूवी स्टारलाइट 560 को रिवील करने जा रही है. लेकिन भारत में इसे किसी नए नाम के साथ उतारा जाएगा. यह एक बड़ी और बेहद स्पेशियस एसयूवी होगी.

जिसे हेक्टर के ऊपर पोजिशन किया जाएगा. इस गाड़ी की सबसे बड़ी यूएसपी इसका प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन है. इसका मतलब है कि इसे आप घर पर बिजली से चार्ज करके भी चला सकते हैं और पेट्रोल पर भी. यह भारत की सबसे सस्ती प्लग-इन हाइब्रिड कार बनने वाली है. तो जुलाई में यह 3 एसयूवी लॉन्च होने जा रही है.

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