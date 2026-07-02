हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोSUV खरीदने वालों की मौज, जुलाई में लॉन्च होंगी 3 दमदार SUVs

SUV खरीदने वालों की मौज, जुलाई में लॉन्च होंगी 3 दमदार SUVs

New SUVs Launch: जुलाई 2026 में एसयूवी लवर्स की मौज होने वाली है. इस महीने नई मारुति ब्रेज़ा, निसान टेक्‍टॉन और एमजी की प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी समेत 3 दमदार गाड़ियां लॉन्च होने जा रही हैं.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 02 Jul 2026 01:17 PM (IST)
Preferred Sources

New SUVs Launch: भारत की सड़कों पर एसयूवी की डिमांड बढ़ती जा रही है. लोगों को एसयूवी की दमदार लुक और बड़ा बूटस्पेस पसंद आ रहा है. जिसके चलते कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी भी जुलाई महीने में अपनी नई एसयूवी लॉन्च करने जा रही हैं. 

बता दें कि, अगर आप भी अपने लिए एक नई और धांसू एसयूवी खरीदने का मन बना रहे हैं. तो यह महीना आपके लिए बेहद खास होने वाला है. तो चलिए आपको आज आसान शब्दों में समझाते हैं कि, जुलाई 2026 में कौन-कौन सी एसयूवी लॉन्च होने जा रही है.

नई मारुति ब्रेज़ा फेसलिफ्ट जल्द होगी लॉन्च 

भारतीय लोगों की सबसे पसंदीदा कॉम्पैक्ट एसयूवी मारुति ब्रेज़ा इस महीने की 24 तारीख को बिल्कुल नए अवतार में लॉन्च होने वाली है. कंपनी इस बार कार में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में करने वाली है. नई ब्रेज़ा में अब आपको एक दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा. जो युवाओं को रफ्तार का असली मजा देगा. 

इसके अलावा इसके सीएनजी वेरिएंट में कंपनी अब ट्विन-सिलेंडर तकनीक देने जा रही है. जिससे डिग्गी में सामान रखने की जगह काफी बढ़ जाएगी. साथ ही इसमें नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और एक फ्रेश लुक डिजाइन भी मिलेगा. तो कुल मिलाकर नई ब्रेज़ा लॉन्च के बाद मार्केट में अपना जलवा बिखेर सकती है.

यह भी पढ़ें: SUV खरीदकर भी नहीं कर सकते Off-Roading, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

निसान टेक्‍टॉन की भी होगी एंट्री

जुलाई महीने में पहला बड़ा धमाका निसान कंपनी करेगी. कंपनी 9 जुलाई को अपनी बिल्कुल नई कॉम्पैक्ट एसयूवी निसान टेक्‍टॉन को भारत में लॉन्च करने जा रही है. आपको बता दें कि यह नई एसयूवी मशहूर रेनॉल्ट डस्टर के मॉडल पर बनी है. 

हालांकि इसका फ्रंट लुक और डिजाइन डस्टर से बिल्कुल अलग और बेहद मस्कुलर होगा. लेकिन डस्टर वाले समान इंजन विकल्पों के साथ आने वाली टेक्‍टॉन भारतीय बाजार में हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देने के इरादे से आ रही है.

एमजी स्टारलाइट 560 भी होगी लॉन्च 

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इस महीने भारत में अपनी ग्लोबल एसयूवी स्टारलाइट 560 को रिवील करने जा रही है. लेकिन भारत में इसे किसी नए नाम के साथ उतारा जाएगा. यह एक बड़ी और बेहद स्पेशियस एसयूवी होगी.

जिसे हेक्टर के ऊपर पोजिशन किया जाएगा. इस गाड़ी की सबसे बड़ी यूएसपी इसका प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन है. इसका मतलब है कि इसे आप घर पर बिजली से चार्ज करके भी चला सकते हैं और पेट्रोल पर भी. यह भारत की सबसे सस्ती प्लग-इन हाइब्रिड कार बनने वाली है. तो जुलाई में यह 3 एसयूवी लॉन्च होने जा रही है.

यह भी पढ़ें: Tata Sierra EV या Petrol-Diesel? खरीदने से पहले जान लें सबसे बड़ा अंतर

Published at : 02 Jul 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Maruti Brezza New SUV Launch Hybrid SUV Nissan Tekton MG Starlight 560
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
SUV खरीदने वालों की मौज, जुलाई में लॉन्च होंगी 3 दमदार SUVs
SUV खरीदने वालों की मौज, जुलाई में लॉन्च होंगी 3 दमदार SUVs
ऑटो
Tata Sierra EV या Petrol-Diesel? खरीदने से पहले जान लें सबसे बड़ा अंतर
Tata Sierra EV या Petrol-Diesel? खरीदने से पहले जान लें सबसे बड़ा अंतर
ऑटो
EV Charging: आपका घर EV चार्जिंग के लिए फिट है या नहीं, कार खरीदने से पहले ऐसे करें चेक
आपका घर EV चार्जिंग के लिए फिट है या नहीं, कार खरीदने से पहले ऐसे करें चेक
ऑटो
कार की छत पर लगा Shark Fin सिर्फ डिजाइन नहीं, करता है ये बड़ा काम
कार की छत पर लगा Shark Fin सिर्फ डिजाइन नहीं, करता है ये बड़ा काम
Advertisement

वीडियोज

बाबा बर्फानी के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, रजिस्ट्रेशन में अफरातफरी
दो दिन की बारिश ने मचाया मुंबई में हाहाकार
बाबा बर्फानी के पहले दर्शन, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह
राम मंदिर चोरी केस पर बड़ा अपडेट, पुलिस जांच जारी
Ketan Agrawal Case Update: क्या सोनम रघुवंशी की तरह सिया गोयल भी बच जाएगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी महबूबा मुफ्ती, बोलीं- 'इंशा अल्लाह...'
अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी महबूबा मुफ्ती, बोलीं- 'इंशा अल्लाह...'
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार, CM अब्दुल्ला की टीम में 3 नए चेहरे होंगे शामिल
जम्मू-कश्मीर में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार, CM अब्दुल्ला की टीम में 3 नए चेहरे होंगे शामिल
विश्व
'होर्मुज से टोल का ख्याल निकाल दे ईरान, बड़ा सोचे...', दोहा में हुई बातचीत में अमेरिका ने तेहरान को समझाया
'होर्मुज से टोल का ख्याल निकाल दे ईरान, बड़ा सोचे...', दोहा में हुई बातचीत में अमेरिका ने तेहरान को समझाया
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
वैभव सूर्यवंशी का इंतजार बढ़ा, डेब्यू में देरी पर सुनील गावस्कर बोले- इससे दबाव और बढ़ेगा
ओटीटी
Super Subbu Review: सेक्स एजुकेशन पर बनी एक सेंसिबल और जरूरी सीरीज, अच्छी शुरुआत के बाद लड़खड़ाती फिर संभलती कहानी
सुपर सुब्बू रिव्यू: सेक्स एजुकेशन पर बनी एक सेंसिबल और जरूरी सीरीज
विश्व
'भारत गंदा, वहां होती तो...', ये क्या बोल गईं इंदिरा नूई, चीन की खूब की तारीफ, मचा बवाल
'भारत गंदा, वहां होती तो...', ये क्या बोल गईं इंदिरा नूई, चीन की खूब की तारीफ, मचा बवाल
ऑटो
EV Charging: आपका घर EV चार्जिंग के लिए फिट है या नहीं, कार खरीदने से पहले ऐसे करें चेक
आपका घर EV चार्जिंग के लिए फिट है या नहीं, कार खरीदने से पहले ऐसे करें चेक
हेल्थ
Childhood Trauma: माइग्रेन से लेकर गंभीर बीमारियों तक... जानें बचपन की तकलीफें आपको कैसे कर सकती हैं परेशान?
माइग्रेन से लेकर गंभीर बीमारियों तक... जानें बचपन की तकलीफें आपको कैसे कर सकती हैं परेशान?
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
ABP NEWS
रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है।
रजिस्ट्रेशन सेंटर पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है।
ABP NEWS
युवा परीक्षा देने आए, भविष्य के लिए उम्मीदों से भरे हुए।
युवा परीक्षा देने आए, भविष्य के लिए उम्मीदों से भरे हुए।
Embed widget