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हिंदी न्यूज़ऑटोEV मार्केट में किसका दबदबा? Tesla या BYD, आंकड़े कर देंगे हैरान

EV मार्केट में किसका दबदबा? Tesla या BYD, आंकड़े कर देंगे हैरान

Tesla vs BYD: इलेक्ट्रिक कार मार्केट में टेस्ला और BYD के बीच जोरदार मुकाबला चल रहा है. जानिए हालिया बिक्री के चौंकाने वाले आंकड़े और कौन बना दुनिया का नया नंबर वन ईवी किंग.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 02 Jul 2026 03:48 PM (IST)
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Tesla vs BYD: भारत हो या विदेश हर तरफ अभी इलेक्ट्रिक कार की चर्चा चल रही है. क्योंकि अब हर तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं. जिसके चलते अब सभी देश इलेक्ट्रिक कार की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है. जिसके चलते इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पिछले कुछ सालों में डिमांड तेजी से बढ़ी है. 

वहीं आज हम भी अपनी इस खबर में बात करेंगे कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनी टेस्ला और बीवाईडी में ग्लोबल मार्केट पर दबदबा किसका है. तो चलिए बिल्कुल ही आसान भाषा में समझते कि इस रेस में कौन आगे निकल है.

किसने मारी बाजी?

आपको बता दें कि, अगर आप सोच रहे हैं एलन मस्क कि टेस्ला ही दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेचती है. तो आपको अपने आंकड़े अपडेट करने की जरूरत है. क्योंकि साल 2026 की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट के मुताबिक BYD ने टेस्ला को पछाड़कर दुनिया की नंबर वन पोजीशन पर कब्जा कर लिया है. 

बीवाईडी ने लगभग 5,57,090 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं हैं. जबकि टेस्ला के करीब 3,96,500 गाड़ियां बेचने का अनुमान है. यह अंतर छोटा-मोटा नहीं बल्कि पूरे 1.6 लाख से ज्यादा कारों का है जो यह बताने के लिए ज्यादा है कि बीवाईडी अभी इलेक्ट्रिक कार बेचने में आगे चल रही है. आपको बता दें कि, बीवाईडी धीरे-धीरे भारत में भी अपना मार्केट बना रही है.

यह भी पढ़ें: कार की छत पर लगा Shark Fin सिर्फ डिजाइन नहीं, करता है ये बड़ा काम

ग्लोबल मार्केट में बीवाईडी निकला आगे 

भारत में अभी बीवाईडी भले ही धीरे-धीरे मार्केट बना रहा है. लेकिन कंपनी के जबरदस्त कामयाबी के पीछे उसका ग्लोबल मार्केट में तेजी से फैलना. बता दें कि, चीन के घरेलू मार्केट में टैक्स छूट खत्म होने के बाद शुरुआती महीनों में बीवाईडी की रफ्तार थोड़ी थमी जरूर थी. इसका  फायदा टेस्ला को मिला था और टेस्ला साल की पहली तिमाही में आगे निकल गई थी. 

लेकिन बीवाईडी ने तुरंत अपनी रणनीति बदली और यूरोप, साउथ-ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे विदेशी बाजारों में कारों की शिपमेंट बढ़ा दी. आज नतीजा यह है कि बीवाईडी की कुल बिक्री का लगभग 43% हिस्सा अकेले विदेशी बाजारों से आ रहा है. तो इससे यह साफ हो गया है कि बीवाईडी अभी टेस्ला से आगे चल रही है.

यह भी पढ़ें: इलेक्ट्रिक कार या फ्लेक्स फ्यूल कार, बजट और खर्च के हिसाब से कौन ज्यादा बेहतर?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 02 Jul 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
Best Electric Car Tesla Vs BYD EV Market Leader Tesla Sales Drop
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