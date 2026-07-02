EV मार्केट में किसका दबदबा? Tesla या BYD, आंकड़े कर देंगे हैरान

Tesla vs BYD: भारत हो या विदेश हर तरफ अभी इलेक्ट्रिक कार की चर्चा चल रही है. क्योंकि अब हर तरफ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं. जिसके चलते अब सभी देश इलेक्ट्रिक कार की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है. जिसके चलते इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पिछले कुछ सालों में डिमांड तेजी से बढ़ी है.

वहीं आज हम भी अपनी इस खबर में बात करेंगे कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनी टेस्ला और बीवाईडी में ग्लोबल मार्केट पर दबदबा किसका है. तो चलिए बिल्कुल ही आसान भाषा में समझते कि इस रेस में कौन आगे निकल है.

किसने मारी बाजी?

आपको बता दें कि, अगर आप सोच रहे हैं एलन मस्क कि टेस्ला ही दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेचती है. तो आपको अपने आंकड़े अपडेट करने की जरूरत है. क्योंकि साल 2026 की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट के मुताबिक BYD ने टेस्ला को पछाड़कर दुनिया की नंबर वन पोजीशन पर कब्जा कर लिया है.

बीवाईडी ने लगभग 5,57,090 इलेक्ट्रिक कारें बेचीं हैं. जबकि टेस्ला के करीब 3,96,500 गाड़ियां बेचने का अनुमान है. यह अंतर छोटा-मोटा नहीं बल्कि पूरे 1.6 लाख से ज्यादा कारों का है जो यह बताने के लिए ज्यादा है कि बीवाईडी अभी इलेक्ट्रिक कार बेचने में आगे चल रही है. आपको बता दें कि, बीवाईडी धीरे-धीरे भारत में भी अपना मार्केट बना रही है.

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ग्लोबल मार्केट में बीवाईडी निकला आगे

भारत में अभी बीवाईडी भले ही धीरे-धीरे मार्केट बना रहा है. लेकिन कंपनी के जबरदस्त कामयाबी के पीछे उसका ग्लोबल मार्केट में तेजी से फैलना. बता दें कि, चीन के घरेलू मार्केट में टैक्स छूट खत्म होने के बाद शुरुआती महीनों में बीवाईडी की रफ्तार थोड़ी थमी जरूर थी. इसका फायदा टेस्ला को मिला था और टेस्ला साल की पहली तिमाही में आगे निकल गई थी.

लेकिन बीवाईडी ने तुरंत अपनी रणनीति बदली और यूरोप, साउथ-ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे विदेशी बाजारों में कारों की शिपमेंट बढ़ा दी. आज नतीजा यह है कि बीवाईडी की कुल बिक्री का लगभग 43% हिस्सा अकेले विदेशी बाजारों से आ रहा है. तो इससे यह साफ हो गया है कि बीवाईडी अभी टेस्ला से आगे चल रही है.

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