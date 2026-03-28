हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ 9 मिनट में फुल चार्ज और 710Km रेंज! BYD की नई इलेक्ट्रिक कार क्या Tesla को देगी टक्कर?

सिर्फ 9 मिनट में फुल चार्ज और 710Km रेंज! BYD की नई इलेक्ट्रिक कार क्या Tesla को देगी टक्कर?

BYD Song Ultra EV शानदार रेंज, 9 मिनट फास्ट चार्जिंग और किफायती कीमत के साथ लॉन्च हुई है. आइए जानें इसके फीचर्स और क्या यह Tesla को टक्कर दे पाएगी.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 28 Mar 2026 12:05 PM (IST)
Preferred Sources

दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD ने अपनी नई मिडसाइज SUV, Song Ultra EV को चीन में लॉन्च कर दिया है. ये कार कम कीमत में ज्यादा रेंज और Fast चार्जिंग जैसी खूबियों के कारण काफी चर्चा में है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 21 लाख रुपये (Indian Currency) से कम रखी गई है, जिससे ये Tesla Model Y जैसी कारों के लिए एक मजबूत चुनौती बन सकती है. BYD ने इस कार में नई सेकेंड जेनरेशन ब्लेड बैटरी और अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी है, जो इसे खास बनाती है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

डिजाइन और फीचर्स

BYD Song Ultra EV का डिजाइन काफी मॉडर्न और अट्रैक्टिव है. यह SUV 4850 मिमी लंबी है और इसमें बड़ा व्हीलबेस मिलता है, जिससे अंदर बैठने वालों को अच्छा स्पेस मिलता है. इसमें 730 लीटर का बूट स्पेस और आगे की तरफ 150 लीटर का फ्रंक भी दिया गया है. कार में LED हेडलाइट्स, स्लिम DRL, फ्लैट डोर हैंडल और 19 इंच के व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे प्रीमियम लुक देते हैं. अंदर की बात करें तो इसमें बड़ा 15.6 इंच टचस्क्रीन, 10.25 इंच डिस्प्ले और 26 इंच का हेड्स-अप डिस्प्ले मिलता है. इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, मसाज फीचर, एंबिएंट लाइटिंग और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग और ADAS सिस्टम मौजूद है.

बैटरी, रेंज और चार्जिंग

इस इलेक्ट्रिक SUV में 68.4 kWh और 82.7 kWh के दो बैटरी विकल्प मिलते हैं. एक बार चार्ज करने पर यह कार 620 किमी से लेकर 710 किमी तक चल सकती है. इसकी मोटर 326 PS से 367 PS तक की पावर देती है और टॉप स्पीड 210 किमी/घंटा है. सबसे खास बात इसकी फास्ट चार्जिंग है. यह कार सिर्फ 5 मिनट में 10 से 70 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है और 9 मिनट में लगभग फुल चार्ज के करीब पहुंच जाती है.

क्या Tesla को मिलेगी टक्कर?

BYD Song Ultra EV कम कीमत, ज्यादा रेंज और Fast चार्जिंग के कारण Tesla Model Y के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है. अगर ये कार दूसरे देशों में भी लॉन्च होती है, तो ये EV मार्केट में बड़ा बदलाव ला सकती है.

यह भी पढ़ें:-

नई कार खरीदने का है प्लान! Mahindra XUV 7XO को टक्कर देने आ रही हैं ये कारें, देखें लिस्ट 

Published at : 28 Mar 2026 12:05 PM (IST)
Tags :
Auto News Electric SUV Tesla Model Y BYD Song Ultra EV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
सिर्फ 9 मिनट में फुल चार्ज और 710Km रेंज! BYD की नई इलेक्ट्रिक कार क्या Tesla को देगी टक्कर?
सिर्फ 9 मिनट में फुल चार्ज और 710Km रेंज! BYD की नई इलेक्ट्रिक कार क्या Tesla को देगी टक्कर?
ऑटो
10 हजार में बाइक और 50 हजार रुपये की कार, दिल्ली की इन हिडन मार्केट्स में छिपा है 'खजाना'
10 हजार में बाइक और 50 हजार रुपये की कार, दिल्ली की इन हिडन मार्केट्स में छिपा है 'खजाना'
ऑटो
6 लाख से कम में 6 एयरबैग, आम आदमी के लिए इन सस्ती कारों के बारे में जानना बेहद जरूरी
6 लाख से कम में 6 एयरबैग, आम आदमी के लिए इन सस्ती कारों के बारे में जानना बेहद जरूरी
ऑटो
कैसे बिना पेट्रोल दौड़ा सकते हैं स्कूटर? इस ट्रिक से 120 KM तक मिल जाएगा माइलेज
कैसे बिना पेट्रोल दौड़ा सकते हैं स्कूटर? इस ट्रिक से 120 KM तक मिल जाएगा माइलेज
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra Fire News: पेट्रोल पंप पर बाइक में अचानक लगी आग..मची अफरा तफरी | Breaking
Chitra Tripathi: ईरान के ताबड़तोड़ हमलों के सामने...थक गए Netanyahu? | Iran Israel War | Trump
Bharat Ki Baat: आस्था या चुनावी अखाड़ा? बंगाल में फिर आमने-सामने TMC-BJP! | Bengal Election 2026
Khabar Filmy Hain: एक्टिंग का असली किंग कौन, धुरंधर की दहाड़ के बीच रनवीर कपूर का पलटवार | Bollywood Masala
Saas Bahu Aur Saazish: राघव के लिए रीत बनी वकील, क्या सबूत जुटाने में होगी कामयाब ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: अमेरिका-ईरान जंग में यमन की एंट्री, ट्रंप के खिलाफ खोला मोर्चा, इजरायल पर दागी मिसाइलें
LIVE: अमेरिका-ईरान जंग में यमन की एंट्री, ट्रंप के खिलाफ खोला मोर्चा, इजरायल पर दागी मिसाइलें
पंजाब
देश में शादी से पहले लड़कों का डोप और मेडिकल टेस्ट होगा जरूरी! जानें- क्यों शुरु हुई ये चर्चा?
देश में शादी से पहले लड़कों का डोप और मेडिकल टेस्ट होगा जरूरी! जानें- क्यों शुरु हुई ये चर्चा?
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' के फैन हुए Karan Johar, आदित्य धर को बताया बेहतरीन फिल्ममेकर, रणवीर सिंह के लिए लिखा - 'तू क्या है यार? '
'धुरंधर 2' के फैन हुए करण जौहर, आदित्य धर और रणवीर सिंह के लिए लिखी ये बात
आईपीएल 2026
IPL 2026 के पहले ही मैच में बड़ा कारनामा कर सकते हैं विराट कोहली, चाहिए सिर्फ 29 रन
IPL 2026 के पहले ही मैच में बड़ा कारनामा कर सकते हैं विराट कोहली, चाहिए सिर्फ 29 रन
विश्व
सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल, G-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्या बोले मार्को रुबियो
ईरानी हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल, G-7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्या बोले रुबियो?
चुनाव 2026
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
केरल विधानसभा चुनाव में उतरें एक नाम के कई उम्मीदवार, चुनावी जंग से पहले कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन
ट्रेंडिंग
Petrol pump viral jugaad: बोतल में नहीं मिल रहा था पेट्रोल तो Passion की टंकी लेकर पहुंच गया युवक, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
बोतल में नहीं मिल रहा था पेट्रोल तो Passion की टंकी लेकर पहुंच गया युवक, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
लाइफस्टाइल
Dubai Princess Sheikha Mahra: अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही दुबई की यह राजकुमारी, तलाक के बाद ऐसे कायम की मिसाल
अपनी शर्तों पर जिंदगी जी रही दुबई की यह राजकुमारी, तलाक के बाद ऐसे कायम की मिसाल
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget