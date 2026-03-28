सिर्फ 9 मिनट में फुल चार्ज और 710Km रेंज! BYD की नई इलेक्ट्रिक कार क्या Tesla को देगी टक्कर?

दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD ने अपनी नई मिडसाइज SUV, Song Ultra EV को चीन में लॉन्च कर दिया है. ये कार कम कीमत में ज्यादा रेंज और Fast चार्जिंग जैसी खूबियों के कारण काफी चर्चा में है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 21 लाख रुपये (Indian Currency) से कम रखी गई है, जिससे ये Tesla Model Y जैसी कारों के लिए एक मजबूत चुनौती बन सकती है. BYD ने इस कार में नई सेकेंड जेनरेशन ब्लेड बैटरी और अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी दी है, जो इसे खास बनाती है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

डिजाइन और फीचर्स

BYD Song Ultra EV का डिजाइन काफी मॉडर्न और अट्रैक्टिव है. यह SUV 4850 मिमी लंबी है और इसमें बड़ा व्हीलबेस मिलता है, जिससे अंदर बैठने वालों को अच्छा स्पेस मिलता है. इसमें 730 लीटर का बूट स्पेस और आगे की तरफ 150 लीटर का फ्रंक भी दिया गया है. कार में LED हेडलाइट्स, स्लिम DRL, फ्लैट डोर हैंडल और 19 इंच के व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे प्रीमियम लुक देते हैं. अंदर की बात करें तो इसमें बड़ा 15.6 इंच टचस्क्रीन, 10.25 इंच डिस्प्ले और 26 इंच का हेड्स-अप डिस्प्ले मिलता है. इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, मसाज फीचर, एंबिएंट लाइटिंग और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग और ADAS सिस्टम मौजूद है.

बैटरी, रेंज और चार्जिंग

इस इलेक्ट्रिक SUV में 68.4 kWh और 82.7 kWh के दो बैटरी विकल्प मिलते हैं. एक बार चार्ज करने पर यह कार 620 किमी से लेकर 710 किमी तक चल सकती है. इसकी मोटर 326 PS से 367 PS तक की पावर देती है और टॉप स्पीड 210 किमी/घंटा है. सबसे खास बात इसकी फास्ट चार्जिंग है. यह कार सिर्फ 5 मिनट में 10 से 70 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है और 9 मिनट में लगभग फुल चार्ज के करीब पहुंच जाती है.

क्या Tesla को मिलेगी टक्कर?

BYD Song Ultra EV कम कीमत, ज्यादा रेंज और Fast चार्जिंग के कारण Tesla Model Y के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है. अगर ये कार दूसरे देशों में भी लॉन्च होती है, तो ये EV मार्केट में बड़ा बदलाव ला सकती है.

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