10 हजार में बाइक और 50 हजार रुपये की कार, दिल्ली की इन हिडन मार्केट्स में छिपा है 'खजाना'

एक आम आदमी के लिए नई कार या बाइक खरीदना आसान बात नहीं होती है, क्योंकि इनकी कीमत लाखों रुपये से शुरू होती है. ऐसे में बहुत से लोग सेकंड हैंड यानी पुरानी गाड़ियां खरीदना पसंद करते हैं. सेकेंड हैंड कार खरीदने से यह फायदा हो जाता है कि कम कीमत में आपकी पसंद के मुताबिक गाड़ी मिल जाती है. अब आपके लिए एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि इन गाड़ियों को कहां से खरीदा जाए?

इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. यहां हम आपको दिल्ली की कुछ सेकंड हैंड मार्केट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां से आप सस्ती कीमत पर कार और बाइक खरीद सकते हैं. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

इन मार्केट्स के बारे में जानना जरूरी

आपने करोल बाग सेकंड हैंड मार्केट के बारे में जरूर सुना होगा. यहां आपको कई तरह की सेकंड हैंड बाइक मिल जाएंगी. इतना ही नहीं आप यहां से सुपर बाइक भी आसानी से कम कीमत पर खरीद सकेंगे. खास बात यह है कि यहां बाइक के रेट 10 हजार रुपए से शुरू हो जाते हैं.

कार मार्केट की बात की जाए तो दिल्ली के मोती नगर में सेकंड हैंड गाड़ियां बिकती हैं, जहां काफी कम कीमत में आपको महंगी गाड़ियां मिल जाएंगी. यह मार्केट गाड़ियों के मामले में देशभर में काफी ज्यादा पॉपुलर है. यहां आपको एक गाड़ी कम से कम 50 हजार रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल सकती है.

इसके अलावा दिल्ली के विकासपुरी, लाजपत नगर और सरोजिनी मार्केट के पास भी कई सेकंड हैंड गाड़ियों का बाजार है. जहां आपको मोल-भाव करने के बाद अच्छी से अच्छी और लग्जरी गाड़ियां काफी कम कीमत पर मिल जाएंगी.

इन बातों का भी रखें ध्यान

सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है. जैसे गाड़ी के कागजात सही होने चाहिए, इनका RC ट्रांसफर भी ठीक हो और गाड़ी की कंडीशन अच्छी तरह चेक की जाए. क्योंकि कभी-कभार धोखाधड़ी या गड़बड़ी की आशंका रहती है. अगर आप कम कीमत में अच्छी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो खरीदने से पहले पूरी जानकारी लेना और सावधानी बरतना बेहद जरूरी है ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो.

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