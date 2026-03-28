'धुरंधर 2' के फैन हुए करण जौहर, आदित्य धर और रणवीर सिंह के लिए लिखी ये बात

करण जौहर ने आखिरकार आदित्य धर निर्देशित और रणवीर सिंह स्टारर स्पाई एक्शन-थ्रिलर फ़िल्म 'धुरंधर 2' देख ली है. वे इस फ़िल्म से काफी इम्प्रेस हैं! करण जौहर ने पहले बताया था कि उन्हें 'धुरंधर फोमो' हो रहा था, और वे फ़िल्म नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वे एक ऐसी जगह पर शूटिंग कर रहे थे जहाँ कोई थिएटर नहीं था. अब जब उन्होंने आखिरकार 'धुरंधर: द रिवेंज' देख ली है, तो वे फ़िल्म की और साथ ही रणवीर के शानदार अभिनय की तारीफ़ करते नहीं थक रहे हैं. उन्होंने आदित्य धर के निर्देशन की भी जमकर तारीफ़ की और उन्हें एक 'नया डायरेक्टर' बताया, जिसने फ़िल्ममेकिंग का लेवल हाई कर दिया है. उन्होंने इस फ़िल्म को रणवीर के करियर का अब तक का सबसे बेहतरीन काम भी बताया।

करण जौहर ने आदित्य धर को बताया बेहतरीन फिल्ममेकर

शुक्रवार को, करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर 'धुरंधर 2' की जमकर तारीफ करते हुए लिखा, “ टेस्टोस्टेरोन, हाइपर अल्फा एनर्जी और गहरी देशभक्ति पर चर्चाए जारी रहेंगी, जैसा कि होना ही चाहिए… लेकिन धुरंधर इससे कहीं ज़्यादा है… जसकिरत की दिल दहला देने वाली बैक स्टोरी… हमारी मातृभूमि के लिए किए गए दिल तोड़ने वाले बलिदान… यहां तक कि विलेन का भी मानवीय पक्ष और उसकी कई परतों वाली बैक स्टोरी… बेमिसाल क्राफ़्ट…

साउंडस्केप और हर तरफ़ से ज़बरदस्त सिनेमैटिक हुनर ​​आदित्य धर की प्रतिभा और निर्देशन पर उनकी पकड़ को साबित करता है… वह सचमुच कितने कमाल के और बेहतरीन फ़िल्ममेकर हैं… वह न सिर्फ़ मेनस्ट्रीम सिनेमा का लेवल ऊंचा उठाते हैं, बल्कि एक नया पैमाना भी बनाते हैं… यह एक नया डायरेक्टर है!!! बॉक्स ऑफ़िस के रिकॉर्ड तोड़कर यह इंडस्ट्री में घुसेगा भी और हर रिकॉर्ड तोड़ेगा भी!!

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‘रणवीर सिंह के करियर का बेस्ट काम’

करण जौहर ने अपनी पोस्ट मे आगे लिखा, “ और, और, और रणवीर सिंह तुम क्या चीज़ हो यार?!?????? यह तुम्हारे करियर का अब तक का सबसे बेहतरीन काम है; तुम्हारे हर आंसू, तुम्हारी हर खामोश नज़र, और हर बार जब तुम अपने ज़बरदस्त स्वैग के साथ चलते हो, तो तुम यह साबित कर देते हो कि तुम महान कलाकारों में से एक हो!!! तुम हमेशा से एक बहुत बड़े दर्जे के कलाकार रहे हो और हमेशा रहोगे… सचमुच एक 'धुरंधर' फ़िल्म स्टार!!!

‘धुरंधर 2 देख 70 के दशक में लौट गया’

धुरंधर 2 की तारीफ करते हुए करण जौहर ने आगे लिखा, “ …मैं उन दिनों में लौट गया जब मैं 70 के दशक में सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों में एकदम प्योर और दमदार हिंदी सिनेमा देखा करता था… और फ़िल्म देखकर पूरी तरह से संतुष्ट होकर निकलता था, और इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने का सपना देखता था… आज मैं इस फ़िल्म बिरादरी का एक हिस्सा हूँ, और 'धुरंधर' ने मुझे यह याद दिलाया कि आज यहां होने पर मुझे कितना गर्व और कितना ग्रेटफुल फील होता है…"

'धुरंधर 2' के बारे में

बता दें कि 'धुरंधर 2' में रणवीर, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, संजय दत्त, आर. माधवन, सारा अर्जुन, दानिश पांडोर, गौरव गेरा और दानिश इक़बाल ने लीड रोल प्ले किया है. इस फ़िल्म में यामी गौतम का एक स्पेशल कैमियो भी था. यह फ़िल्म 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी, और रिलीज़ होने के बाद से ही बॉक्स ऑफ़िस पर धूम मचा रही है इसने भारत में 9 दिनों में 7 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है और वर्ल्डवाइड इसका कलेक्शन 11सौ करोड़ के पार जा चुका है.