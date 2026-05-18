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हिंदी न्यूज़ऑटोगाड़ी से ट्रेलर खींचते हैं तो जान लीजिए 60/40 का नियम, बड़े हादसों में बेहद कारगर है ये ट्रिक

गाड़ी से ट्रेलर खींचते हैं तो जान लीजिए 60/40 का नियम, बड़े हादसों में बेहद कारगर है ये ट्रिक

Car Driving Rule: हर कार की वजन खींचने की एक तय सीमा होती है. ट्रेलर का वजन, उसमें रखा सामान, कार में बैठे लोग और कार के अंदर रखा सामान सब कुछ कुल वजन में शामिल होता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 18 May 2026 06:57 AM (IST)
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अगर आप अपनी कार से ट्रेलर या ट्रॉली खींचते हैं तो सिर्फ गाड़ी चलाना ही काफी नहीं होता, बल्कि ट्रेलर में सामान को सही तरीके से रखना भी बेहद जरूरी होता है.कई बार लोग ट्रेलर में सामान जैसे-तैसे रख देते हैं, जिसकी वजह से चलते समय ट्रेलर डगमगाने लगता है. हाईवे पर तेज रफ्तार में यह छोटी सी गलती बड़े हादसे का कारण बन सकती है.इसी खतरे से बचने के लिए एक्सपर्ट्स 60/40 नियम अपनाने की सलाह देते हैं.यह नियम ट्रेलर में वजन के सही संतुलन से जुड़ा होता है और ड्राइविंग को ज्यादा सुरक्षित बनाता है.

60/40 नियम का मतलब बहुत आसान है.जब भी आप ट्रेलर में सामान रखें, तो कुल वजन का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा ट्रेलर के आगे वाले भाग में होना चाहिए, यानी जहां ट्रेलर गाड़ी से जुड़ता है. बाकी 40 प्रतिशत वजन पीछे की तरफ रखा जाता है.ऐसा करने से ट्रेलर का संतुलन सही बना रहता है और वह सड़क पर लहराने या एक तरफ झुकने से बचता है. इससे गाड़ी और ट्रेलर दोनों स्थिर रहते हैं और ड्राइवर का कंट्रोल बना रहता है.

ड्राइवर का कंट्रोल पूरी तरह खत्म

अगर वजन का संतुलन बिगड़ जाए और ज्यादा भारी सामान ट्रेलर के पीछे रख दिया जाए, तो ट्रेलर अस्थिर हो सकता है.शुरुआत में यह सामान्य लग सकता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ती है, ट्रेलर हिलने लगता है. तेज हवा, ओवरटेक करती बड़ी गाड़ियां या अचानक लिया गया मोड़ स्थिति को और खतरनाक बना सकते हैं. कई बार ट्रेलर इतना डगमगा जाता है कि ड्राइवर का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है और दुर्घटना हो सकती है.

हालांकि 60/40 नियम का मतलब यह नहीं है कि सारा वजन आगे ही भर दिया जाए. एक्सपर्ट्स के अनुसार ट्रेलर के कुल वजन का केवल 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा ही गाड़ी के हुक यानी हिच पर पड़ना चाहिए. अगर हुक पर बहुत ज्यादा वजन आ गया तो कार का पिछला हिस्सा नीचे झुक सकता है. इससे ब्रेक लगाने में दिक्कत हो सकती है और गाड़ी को संभालना मुश्किल हो जाता है.

इन चीजों का रखें ध्यान

इसके साथ ही हर कार की वजन खींचने की एक तय सीमा होती है. ट्रेलर का वजन, उसमें रखा सामान, कार में बैठे लोग और कार के अंदर रखा सामान सब कुछ कुल वजन में शामिल होता है.अगर तय सीमा से ज्यादा वजन लाद दिया जाए तो सही संतुलन होने के बावजूद दुर्घटना का खतरा बना रहता है. इसलिए ट्रेलर जोड़ने से पहले अपनी गाड़ी की टोइंग क्षमता जरूर जांचनी चाहिए.

सुरक्षित सफर के लिए सामान को मजबूती से बांधना भी बेहद जरूरी है. रास्ते में झटकों के कारण सामान अपनी जगह से खिसक सकता है, जिससे ट्रेलर का बैलेंस बदल जाता है. भारी सामान हमेशा नीचे और आगे की तरफ रखना चाहिए.दाएं और बाएं दोनों तरफ वजन बराबर होना चाहिए और पूरे सामान को रस्सी या मजबूत बेल्ट से अच्छी तरह बांध देना चाहिए ताकि सफर के दौरान कुछ भी हिले नहीं. 

यह भी पढ़ें:- BMW M440i और MG Cyberster में से कौन सी कन्वर्टिबल कार है आपके लिए बेस्ट? जान लीजिए मिनटों में 

Published at : 18 May 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Auto News Car Driving Tips Car News Car Trailing
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