फुल चार्ज पर 400 KM रेंज, 10 लाख से कम कीमत में लॉन्च की जाएगी ये इलेक्ट्रिक कार

चीन की बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक BYD Seagull को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह एक हैचबैक है, जिसे खासतौर पर शहरों में डेली यूज के लिए डिजाइन किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गाड़ी की कीमत CNY 78,800 यानी करीब 9.4 लाख भारतीय रुपये से शुरू हो सकती है, जिससे यह भारत की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कारों में शामिल हो सकती है.

इस कार की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी और रेंज है. इसमें दो बैटरी विकल्प मिल सकते हैं, जो कि 30kWh और 38kWh है. छोटी बैटरी लगभग 305 किलोमीटर तक की रेंज देती है, जबकि बड़ी बैटरी करीब 405 किलोमीटर तक चल सकती है. यानी एक बार चार्ज करने पर यह कार कई दिनों तक शहर में आसानी से चलाई जा सकती है.

गाड़ी की परफॉर्मेंस और फीचर्स

परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी, जो स्मूद और साइलेंट ड्राइविंग फील देती है. अलग-अलग बैटरी के साथ अलग पावर आउटपुट मिलता है, जिससे यह कार शहर के ट्रैफिक और हाईवे, दोनों के लिए ठीक मानी जाती है.

फीचर्स के मामले में भी यह कार पीछे नहीं है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस फोन चार्जिंग जैसे मॉडर्न फीचर्स मिल सकते हैं. इसके अलावा इसमें सेफ्टी और कंफर्ट के लिए भी कई जरूरी टेक्नोलॉजी दी जा सकती हैं, जिससे ड्राइविंग आसान और सुरक्षित हो जाती है.

डिजाइन और राइवल्स

डिजाइन की बात करें तो BYD Seagull को यूथ-फ्रेंडली और मॉडर्न लुक दिया गया है. इसका साइज छोटा है, जिससे इसे भीड़भाड़ वाले शहरों में चलाना और पार्क करना आसान होगा. यही कारण है कि यह कार खासतौर पर पहली बार EV खरीदने वालों या रोज ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए अच्छी मानी जा रही है.

ग्लोबल मार्केट में यह कार पहले ही काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कम कीमत के चलते इसकी बिक्री तेजी से बढ़ी है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसने चीन में बहुत कम समय में लाखों यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया, जिससे यह साबित होता है कि यह एक भरोसेमंद और पॉपुलर मॉडल बन चुकी है.

अगर यह कार भारत में सही कीमत और सही फीचर्स के साथ लॉन्च होती है तो यह टाटा Tiago EV, MG Comet EV जैसी सस्ती इलेक्ट्रिक कारों को कड़ी टक्कर दे सकती है और आम लोगों के लिए EV खरीदना और भी आसान बना सकती है.

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