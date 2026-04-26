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हिंदी न्यूज़ऑटोगाड़ी के मीटर में Engine Light क्यों जलने लगती है? नहीं दिया ध्यान तो इंजन को खोखला बना देंगी ये चीजें

गाड़ी के मीटर में Engine Light क्यों जलने लगती है? नहीं दिया ध्यान तो इंजन को खोखला बना देंगी ये चीजें

Check Engine Light: गाड़ी की चेतावनियों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यही बड़े नुकसान से बचाती हैं. ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि चेक इंजन लाइट को नजरअंदाज करना आपके लिए कितना भारी पड़ सकता है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 26 Apr 2026 06:53 AM (IST)
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कार चलाते समय अचानक डैशबोर्ड पर एक पीली लाइट जल जाती है, जिसे Check Engine Light कहा जाता है. बहुत से लोग इसे मामूली चीज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में यह आपकी गाड़ी का एक संकेत होता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है. यह एक चेतावनी होती है, ताकि आप समय रहते समस्या ठीक करवा सकें और बड़े खर्च से बच सकें.

यह जरूरी नहीं है कि हर बार लाइट जलने का मतलब कोई बड़ी खराबी हो. कई बार छोटी-छोटी वजहों से भी यह ऑन हो जाती है. जैसे पेट्रोल टैंक का ढक्कन (फ्यूल कैप) ठीक से बंद न होना, सेंसर में गंदगी या छोटे पार्ट्स का खराब होना शामिल है. अगर आप इसे लंबे समय तक नजरअंदाज करते हैं, तो यही छोटी समस्या बाद में बड़ी और महंगी बन सकती है.

लाइट के जलने के पीछे ये कारण

  • इस लाइट के जलने के पीछे कुछ आम कारण होते हैं. सबसे पहले ऑक्सीजन सेंसर होता है, जो इंजन में जाने वाली ऑक्सीजन को मापता है. अगर यह गंदा हो जाए तो गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है.
  • दूसरा कारण ढीला या खराब फ्यूल कैप हो सकता है, जिससे प्रेशर लीक होने पर लाइट जल जाती है. इसके अलावा कैटेलिटिक कन्वर्टर, जो बहुत महंगा पार्ट होता है, अगर जाम हो जाए तो गाड़ी भारी लगने लगती है और लाइट ऑन हो जाती है. स्पार्क प्लग और उनकी वायरिंग खराब होने से इंजन झटके देने लगता है, और MAF सेंसर खराब होने पर गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत आती है.
  • अच्छी बात यह है कि आजकल आप खुद भी शुरुआती जांच कर सकते हैं. बाजार में छोटे OBD-II स्कैनर मिलते हैं, जिन्हें कार में लगाकर मोबाइल से पता किया जा सकता है कि असली समस्या क्या है. इससे आप मैकेनिक के पास जाने से पहले थोड़ा समझदार फैसला ले सकते हैं और बेवजह के खर्च से बच सकते हैं.

नजरअंदाज करने का बड़ा परिणाम

  • अगर इस लाइट को लगातार नजरअंदाज किया जाए, तो इंजन ओवरहीट हो सकता है, पिस्टन खराब हो सकते हैं और बड़ी मरम्मत की नौबत आ सकती है, जिसमें हजारों या लाखों रुपये खर्च हो सकते हैं. लेकिन अगर आप समय पर सर्विस कराते रहें, सेंसर की सफाई करवाते रहें और छोटी-छोटी दिक्कतों को तुरंत ठीक करवा लें, तो बड़ी परेशानी से बच सकते हैं.
  • अपनी गाड़ी का समय-समय पर ध्यान रखें. छोटी चेतावनियों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यही आपको बड़े नुकसान से बचाती हैं. अगर आप अपनी कार की देखभाल करेंगे तो गाड़ी भी आपको सुरक्षित और बिना परेशानी के आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी.

यह भी पढ़ें:- पेट्रोल की टेंशन खत्म, सिर्फ 44 हजार रुपये से शुरू होते हैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें डिटेल्स 

Published at : 26 Apr 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Auto Tips Car Maintenance Check Engine Light Emergency Light
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