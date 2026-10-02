Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBYD का लग्जरी ब्रांड भारत आ रहा, कारें देख हो जाएंगे हैरान

BYD का लग्जरी ब्रांड भारत आ रहा, कारें देख हो जाएंगे हैरान

दुनिया की दिग्गज ईवी कंपनी BYD का लग्जरी ब्रांड Denza जल्द भारत में कदम रखने जा रहा है. प्रीमियम फीचर्स और जबरदस्त लुक वाली इन लग्जरी कारों के बारे में जानिए पूरी डिटेल.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 02 Oct 2026 05:27 PM (IST)
Preferred Sources

इंडिया में कई इलेक्ट्रिक गाड़ियां धूम मचा रही हैं और बाजार में अब कई तरह की EV गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं. इन दिनों एक ऐसी कंपनी है जिसकी चर्चा खूब चल रही है. दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों का डंका बजाने वाली चीनी वाहन निर्माता कंपनी BYD अब भारत में अपने सबसे प्रीमियम और लग्जरी सब-ब्रांड डेंजा को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इसका टीजर जारी कर भारतीय बाजार में हलचल मचा दी है. डेंजा ब्रांड को BYD और लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज-बेंज के सहयोग से शुरू किया गया था.

वहीं, भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में लग्जरी और प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है और इसी मौके को भुनाने के लिए BYD अपने इस खास ब्रांड को यहां ला रहा है. Denza की कारें अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, बेहद आरामदायक केबिन और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती हैं. भारत में इस ब्रांड की एंट्री से जर्मन लग्जरी कार निर्माताओं को सीधी चुनौती मिलने की पूरी संभावना है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ऑटो
Mahindra की इस EV का बड़ा रिकॉर्ड, आनंद महिंद्रा ने ऐसे मनाया जश्न
Mahindra की इस EV का बड़ा रिकॉर्ड, आनंद महिंद्रा ने ऐसे मनाया जश्न
ऑटो
Honda ने रिकॉल कीं ये बाइक्स, कहीं आपकी गाड़ी भी तो खराब नहीं?
Honda ने रिकॉल कीं ये बाइक्स, कहीं आपकी गाड़ी भी तो खराब नहीं?
ऑटो
नई Pulsar NS400Z लॉन्च, Duke जैसी बाइक को देगी टक्कर!
नई Pulsar NS400Z लॉन्च, Duke जैसी बाइक को देगी टक्कर!
ऑटो
ट्रक और कमर्शियल गाड़ियां 1 अक्टूबर से महंगी, इस साल तीसरी बार बढ़े दाम
ट्रक और कमर्शियल गाड़ियां 1 अक्टूबर से महंगी, इस साल तीसरी बार बढ़े दाम

शानदार डिजाइन और फ्यूचरिस्टिक एक्सटीरियर

आपको बता दें कि, डेंजा ब्रांड की कारों का लुक बेहद अट्रैक्टिव और आधुनिक होता है. कंपनी अपनी गाड़ियों के डिजाइन पर खास ध्यान देती है. जिससे ये पहली नजर में ही सड़क पर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं.

जबकि इसमें शार्प LED हेडलाइट्स, एयरोडायनामिक बॉडी लाइन और एक बड़ा फ्रंट ग्रिल मिलता है. जो इसे बेहद एग्रिसिव लुक देता है. इसके अलावा इसमें फ्लश डोर हैंडल्स और स्पॉर्टी अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. कार का ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर इसे प्रीमियम सेगमेंट की अन्य कारों से काफी अलग और खास बनाता है.

BYD का लग्जरी ब्रांड भारत आ रहा, कारें देख हो जाएंगे हैरान

यह भी पढ़ें: नई Pulsar NS400Z लॉन्च, Duke जैसी बाइक को देगी टक्कर!

मिलेंगे हाई-टेक फीचर्स

जानकारी दें दे कि, कार के अंदर कदम रखते ही आपको किसी फाइव-स्टार लाउंज जैसा अहसास होता है. केबिन में प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और पैनोरमिक सनरूफ जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

जबकि इसके डैशबोर्ड पर बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है. इसके अलावा रियर पैसेंजर्स के लिए कैप्टन सीट्स, मसाज फंक्शन, वेंटिलेटेड सीट्स और पर्सनल स्क्रीन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं जो सफर को बेहद आरामदायक बनाती हैं.

BYD का लग्जरी ब्रांड भारत आ रहा, कारें देख हो जाएंगे हैरान

पावरफुल मोटर और जबरदस्त ड्राइविंग रेंज

Denza की कारों में BYD की मशहूर और सुरक्षित ब्लेड बैटरी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. यह बैटरी न सिर्फ लंबी लाइफ देती है. बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी काफी मजबूत मानी जाती है.

इसमें पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है जो गाड़ी को बहुत कम सेकंड में तेज रफ्तार पकड़ने में मदद करती है. एक बार फुल चार्ज होने पर यह कारें 500 से 600 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकती हैं. जिससे लंबी दूरी का सफर भी बिना किसी चिंता के पूरा हो जाता है.

भारत में कौन सी संभावित कारें?

भारतीय बाजार में Denza ब्रांड के तहत सबसे पहले Denza D9 प्रीमियम MPV या Denza N7 जैसी लग्जरी SUV को उतारा जा सकता है. Denza D9 एक बेहद लग्जरी 7-सीटर MPV है. जो मार्केट में मौजूद टोयोटा वेलफायर जैसी महंगी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है.

हालांकि, कंपनी ने अभी इनकी कीमतों का खुलासा नहीं किया है लेकिन माना जा रहा है कि इन्हें भारत में पूरी तरह से इंपोर्ट करके लाया जाएगा. कुल मिलाकर Denza भारत में लग्जरी इलेक्ट्रिक ड्राइविंग का नया अनुभव देने आ रही है.

यह भी पढ़ें: सफाई के बाद भी कार से नहीं जा रही बदबू, इन जगहों को पहले करें चेक

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 02 Oct 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Mahindra की इस EV का बड़ा रिकॉर्ड, आनंद महिंद्रा ने ऐसे मनाया जश्न
Mahindra की इस EV का बड़ा रिकॉर्ड, आनंद महिंद्रा ने ऐसे मनाया जश्न
ऑटो
Honda ने रिकॉल कीं ये बाइक्स, कहीं आपकी गाड़ी भी तो खराब नहीं?
Honda ने रिकॉल कीं ये बाइक्स, कहीं आपकी गाड़ी भी तो खराब नहीं?
ऑटो
नई Pulsar NS400Z लॉन्च, Duke जैसी बाइक को देगी टक्कर!
नई Pulsar NS400Z लॉन्च, Duke जैसी बाइक को देगी टक्कर!
ऑटो
ट्रक और कमर्शियल गाड़ियां 1 अक्टूबर से महंगी, इस साल तीसरी बार बढ़े दाम
ट्रक और कमर्शियल गाड़ियां 1 अक्टूबर से महंगी, इस साल तीसरी बार बढ़े दाम
Advertisement

वीडियोज

Archit Kaushik ने Elvish Yadav, Siwet Tomar के Elimination और Bigg Boss 20 पर की बात
Bali ने Rise & Fall, The Alliance, Salman Khan और Honey Singh-Badshah पर की बात
Thugesh ने Elvish Yadav, “Better Luck Next Time” और ECL 3 पर की बात
Round2Hell के Wasim ने ECL 3, New Video, Virat Kohli और Rohit Sharma पर की बात
Siwet Tomar ने Shahzad Poonawalla से Physical Confrontation पर तोड़ी चुप्पी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कैप्टन स्मित को वीरता पुरस्कार देने की मांग, पायलट संगठन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी
कैप्टन स्मित को वीरता पुरस्कार देने की मांग, पायलट संगठन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के बागियों को माफ करेंगे अखिलेश यादव? बस रखी एक शर्त
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के बागियों को माफ करेंगे अखिलेश यादव? बस रखी एक शर्त
क्रिकेट
क्या अब कभी भारत के लिए नहीं खेलेंगे युजवेंद्र चहल? संन्यास के बाद IPL में खेलते दिखेंगे या नहीं
क्या अब कभी भारत के लिए नहीं खेलेंगे चहल? संन्यास के बाद IPL में खेलते दिखेंगे या नहीं
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट से पहले अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'शिवाजी पार्क पर प्रोटेस्ट करना अगर...'
CJP प्रोटेस्ट से पहले अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'शिवाजी पार्क पर प्रोटेस्ट करना अगर...'
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' बनी अजय देवगन की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, 3 बजे तक 33 करोड़ के हुई पार
'दृश्यम 3' बनी अजय देवगन की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, 3 बजे तक 33 करोड़ के हुई पार
इंडिया
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
इंडिया
पीएम मोदी, सोनिया गांधी और राहुल ने एक दूसरे को जोड़े हाथ, खरगे से भी हुई बात
पीएम मोदी, सोनिया गांधी और राहुल ने एक दूसरे को जोड़े हाथ, खरगे से भी हुई बात
इंडिया
कैप्टन स्मित माछर को अशोक चक्र देने की मांग, MP मिलिंद देवरा ने लिखा PM को पत्र
कैप्टन स्मित माछर को अशोक चक्र देने की मांग, MP मिलिंद देवरा ने लिखा PM को पत्र
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget