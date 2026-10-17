कितनी देर हवा में उड़ सकती है मस्क की फ्लाइंग कार, भारत में कैसे चलेगी?

एलन मस्क की टेस्ला ने एक बार फिर ऑटोमोबाइल की दुनिया में ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसने भविष्य की फ्लाइंग कार को चर्च का विषय बना दिया है. 15 अक्टूबर 2026 को टेक्सास में पेश की गई नई जनरेशन Tesla Roadster ने प्रदर्शन के दौरान जमीन से ऊपर उठकर हवा में स्टंट किए और फिर पहियों पर लैंड किया. इस कार को SpaceX की तकनीक से जुड़े थ्रस्टर्स की मदद से हवा में उछलते दिखाया गया.

सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो वायरल हुए लोगों के मन में सवाल आने लगे कि यह कार कितनी देर तक हवा में उड़ सकती है? ऐसे में आइए जानते हैं एलन मस्क की इस खास फ्लाइंग कार की खासियत और फिचर्स के बारे में.

कितनी देर तक उड़ सकती है फ्लाइंग कार?

अभी तक इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया है. Tesla ने सार्वजनिक तौर पर अभी तक ऐसी कोई टाइम लिमिट, अधिकतम ऊंचाई या हवा में तय की जाने वाली दूरी के बारे में जानकारी नहीं दी है. टेक्सास में हुए मौजूदा प्रदर्शन को देखकर इसे किसी विमान या eVTOL की तरह लंबे समय तक उड़ने वाली कार कहना सही नहीं होगा. हालांकि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, Roadster का प्रदर्शन मुख्य रूप से बेहद कम समय के हवाई करतब और उछाल पर फोकस करता है.

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रॉकेट जैसी तकनीक से हवा में छलांग

Roadster के खास Rocket वर्जन में SpaceX से जुड़ी cold-gas/हाई-प्रेशर थ्रस्टर तकनीक इस्तेमाल की गई है. प्रदर्शन में इन्हीं थ्रस्टर्स ने कार को जमीन से ऊपर उठने, दिशा बदलने और हवा में फ्लिप करने में मदद की. इसके अलावा कार में एक विशेष suction system भी दिखाया गया, जिसकी मदद से वाहन को ट्रैक की सतह से असामान्य तरीके से चिपकाकर चलाया गया. यानी कि फिलहाल यह तकनीक हेलिकॉप्टर की तरह लगातार हवा में उड़ने के बजाय बहुत तेज और नियंत्रित एयर स्टंट करने में ज्यादा सही दिखाई देती है. Tesla ने नई Roadster की उत्पादन शुरुआत 2028 में करने का लक्ष्य बताया है.

भारत में कैसे चलेगी यह फ्लाइंग कार?

अगर भविष्य में ऐसी कार भारत में आती है तो इसे केवल कार की तरह सड़क पर चलाने की अनुमति मिलना पर्याप्त नहीं होगा. हवा में उड़ने की क्षमता के कारण इसे एविएशन नियमों के दायरे में भी लाना पड़ेगा. भारत में DGCA पहले से Vertical Take-Off and Landing यानी VTOL जैसे विमानों के लिए type-certification guidance जारी कर चुका है.

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