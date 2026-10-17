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हिंदी न्यूज़ऑटोPetrol जैसी Power, CNG का खर्च, XUV 3XO ZNG कितनी दमदार?

Petrol जैसी Power, CNG का खर्च, XUV 3XO ZNG कितनी दमदार?

महिंद्रा XUV 3XO ZNG का रिव्यू. टर्बो पेट्रोल जैसी पावर, 111 bhp आउटपुट और 24.7 km/kg माइलेज वाली देश की सबसे पावरफुल सीएनजी एसयूवी की पूरी जानकारी.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 17 Oct 2026 11:00 AM (IST)
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अभी हाल ही में महिंद्रा ने अपनी पहली सीएनजी SUV लॉन्च किया था. जिसके बाद हर तरफ इस कार कि ही तारीफ हो रही है. अक्सर सीएनजी गाड़ियों को कम रनिंग कॉस्ट और शानदार माइलेज के लिए जाना जाता है. हालांकि महिंदा ने कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV 3XO ने सोच बदल के रख दिया है. क्योंकि XUV 3XO ZNG को भारत की सबसे तेज और पावरफुल सीएनजी एसयूवी माना जा रहा है.

बता दें कि महिंद्रा कंपनी की इस नई कार की सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि इसमें सीएनजी मोड पर चलाने पर भी पेट्रोल जैसा ही दमदार पिकअप और पावर मिलता है. जिन लोगों को फ्यूल के पैसे बचाने के साथ-साथ ड्राइविंग का असली रोमांच भी चाहते हैं उनके लिए यह गाड़ी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन साबित हो रही है. चलिए जानतें है कि महिंद्रा XUV 3XO ZNG परफॉर्मेंस और माइलेज के मामले में कितनी दमदार है.

परफॉर्मेंस है बहुत शानदार

जानकारी दें दे कि महिंद्रा XUV 3XO ZNG में 1.2-लीटर का पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह इंजन सीएनजी मोड और पेट्रोल मोड दोनों में एक समान 111 bhp की जबरदस्त पावर और 200 Nm का भारी-भरकम टॉर्क जेनरेट करता है. अक्सर देखा जाता है कि सीएनजी गाड़ियों में पावर में गिरावट का झंझट आता है लेकिन इसमें बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है.

वहीं कार में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है जिसका क्लच बेहद हल्का है और गियर बदलना काफी आसान है. जबकि टर्बोचार्जर की मदद से गाड़ी का लो-एंड टॉर्क इतना शानदार है कि शहर के भारी ट्रैफिक और हाईवे पर ओवरटेकिंग के दौरान यह बिल्कुल किसी स्पोर्टी पेट्रोल कार की तरह भागती है.

यह भी पढ़ें: पिकअप, मिनी ट्रक या टेंपो, किसमें होगी छप्परफाड़ कमाई?

Published at : 17 Oct 2026 11:00 AM (IST)
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