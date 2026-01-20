हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोBudget 2026: ऑटो इंडस्ट्री की सरकार से बड़ी उम्मीदें, Tata Motors और Mercedes ने रखी ये बड़ी मांगें

Budget 2026: ऑटो इंडस्ट्री की सरकार से बड़ी उम्मीदें, Tata Motors और Mercedes ने रखी ये बड़ी मांगें

Indian Automobile industry: बजट 2026 से पहले ऑटो इंडस्ट्री ने सरकार के सामने अपनी कई मांगें रखीं. आइए जानते हैं कि Tata Motors और Mercedes ने सरकार से क्या अपील की है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 20 Jan 2026 04:58 PM (IST)
Preferred Sources

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट से पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने सरकार के सामने अपनी अहम मांगें रख दी हैं. देश की बड़ी ऑटो कंपनियां चाहती हैं कि बजट में ऐसे कदम उठाए जाएं, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल और प्रीमियम कार सेगमेंट दोनों को मजबूती मिल सके. Tata Motors और Mercedes-Benz जैसी कंपनियों ने साफ तौर पर अपनी प्राथमिकताएं सरकार के सामने रखी हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

Tata Motors की EV को लेकर बड़ी मांग

  • Tata Motors ने बजट 2026 को लेकर सरकार से मांग की है कि शुरुआती स्तर की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए खास मदद दी जाए. कंपनी के पैसेंजर व्हीकल्स के MD और CEO शैलेश चंद्रा ने कहा है कि सरकार के कुछ फैसलों से कार बाजार को फायदा मिला है, लेकिन सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब भी मुश्किल में हैं. उन्होंने बताया कि GST में बदलाव, रेपो रेट में कटौती और टैक्स सिस्टम में सुधार से पेट्रोल और डीज़ल कारें सस्ती हुई हैं. इससे लोग पेट्रोल कार ज्यादा खरीद रहे हैं. ऐसे में कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ग्राहकों को आकर्षित करना मुश्किल हो गया है.

  • शैलेश चंद्रा का मानना है कि अगर सरकार बजट 2026 में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए कोई खास मदद देती है, तो ज्यादा लोग EV खरीदने के लिए आगे आएंगे. इससे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ सकता है और भविष्य में साफ-सुथरी गाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा.

कमर्शियल EVs को लेकर अपील

  • Tata Motors ने कमर्शियल इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर भी अहम मांग रखी है. शैलेश चंद्रा के अनुसार, कमर्शियल EVs कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री का सिर्फ 7 प्रतिशत हैं, लेकिन कुल यात्री किलोमीटर में इनका योगदान 33 से 35 प्रतिशत तक है. उन्होंने कहा कि एक कमर्शियल कार आम यात्री कार की तुलना में लगभग 5 गुना ज्यादा चलती है. पहले ये गाड़ियां FAME-2 स्कीम में शामिल थीं, लेकिन PM E-Drive योजना से बाहर रह गईं. Tata Motors चाहती है कि सरकार इन्हें भी इस योजना में शामिल करे, जिससे पर्यावरण और Oil imports दोनों पर सकारात्मक असर पड़े.

Mercedes-Benz की कस्टम ड्यूटी घटाने की मांग

  • Mercedes-Benz India ने बजट 2026 में इंपोर्टेड लग्जरी कारों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को तर्कसंगत बनाने की मांग की है. कंपनी के CEO संतोष अय्यर का कहना है कि इस समय 40,000 डॉलर से कम कीमत की इंपोर्टेड कारों पर 70 प्रतिशत और इससे महंगी कारों पर 110 प्रतिशत तक कस्टम ड्यूटी लगती है. उनका मानना है कि अगर इसे एक समान स्लैब में लाया जाए, तो लग्जरी कार सेगमेंट में मांग बढ़ेगी और सरकार के टैक्स रेवेन्यू में भी इजाफा होगा.

ये भी पढ़ें:- Tata Sierra या नई MG Hector: किस गाड़ी को खरीदने में ज्यादा फायदा? यहां पढ़ें सारी डिटेल्स 

Published at : 20 Jan 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Tata Motors Mercedes Auto Sector Automobile Industry Budget 2026 Electric Vehicle Budget India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एटा हत्याकांड: बेटे ने ही की थी माता-पिता, पत्नी और बेटी की हत्या, वजह जान उड़ जाएंगे होश
एटा हत्याकांड: बेटे ने ही की थी माता-पिता, पत्नी और बेटी की हत्या, वजह जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
कुर्सी पर बैठाया, पीठ थपथपाई, फिर खिलाई मिठाई... PM मोदी ने BJP अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन को कराया विराजमान, Video
कुर्सी पर बैठाया, पीठ थपथपाई, फिर खिलाई मिठाई... PM मोदी ने BJP अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन को कराया विराजमान, Video
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

BJP New President: अध्यक्ष बनने के बाद PM Modi ने Nitin Nabin को दिया अपने काम का जायजा |
BJP New President: BJP मुख्यालय में ताजपोशी समारोह को संबोधित करते हुए PM Modi ने बोला कुछ ऐसा...
Stand Up Comedian Appurv Gupta ने बताया की कैसे खुद दुखी होकर भी वो लोगों को हंसा देते है!
BJP New President: हाथों में बाबा बैद्यनाथ धाम और Nitin Nabin का पोस्टर लिए समारोह में पहुंचे नेता |
BJP New President:Nitin Nabin के ताजपोशी के अवसर पर मनोज तिवारी ने अनोखे अंदाज में अपने भाव किए साझा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एटा हत्याकांड: बेटे ने ही की थी माता-पिता, पत्नी और बेटी की हत्या, वजह जान उड़ जाएंगे होश
एटा हत्याकांड: बेटे ने ही की थी माता-पिता, पत्नी और बेटी की हत्या, वजह जान उड़ जाएंगे होश
इंडिया
कुर्सी पर बैठाया, पीठ थपथपाई, फिर खिलाई मिठाई... PM मोदी ने BJP अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन को कराया विराजमान, Video
कुर्सी पर बैठाया, पीठ थपथपाई, फिर खिलाई मिठाई... PM मोदी ने BJP अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन को कराया विराजमान, Video
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
बॉलीवुड
आउटसाइडर होने की वजह से बॉलीवुड में रकुल प्रीत ने झेली परेशानी? एक्ट्रेस बोलीं- कास्टिंग डायरेक्टर्स फोन नहीं उठाते थे
आउटसाइडर होने की वजह से बॉलीवुड में रकुल प्रीत ने झेली परेशानी? एक्ट्रेस बोलीं- कास्टिंग डायरेक्टर्स फोन नहीं उठाते थे
जनरल नॉलेज
India Pakistan Height: हिंदुस्तान का हिस्सा था पाकिस्तान, फिर वहां की लड़कियों से लंबी क्यों हैं भारत की गर्ल्स?
हिंदुस्तान का हिस्सा था पाकिस्तान, फिर वहां की लड़कियों से लंबी क्यों हैं भारत की गर्ल्स?
ट्रेंडिंग
"रियल लाइफ टपू सेना" कैंसर पीड़ित स्कूल फ्रेंड के लिए बच्चों की इस सेना मुंडवा लिया अपना सिर, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
चांदी हुई 3 लाख पार, क्या अब भी कर सकते हैं इसमें निवेश; क्या है इन्वेटर्स की राय?
चांदी हुई 3 लाख पार, क्या अब भी कर सकते हैं इसमें निवेश; क्या है इन्वेटर्स की राय?
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget