भारतीय SUV मार्केट में Tata Motors और MG Motor के बीच मुकाबला लगातार तेज होता जा रहा है. हाल ही में Tata ने अपनी नई Tata Sierra की कीमतों का ऐलान किया है, वहीं MG ने Hector का नया फेसलिफ्ट वर्जन बाजार में उतारा है. खास बात यह है कि अब दोनों SUVs की शुरुआती कीमत लगभग एक जैसी हो गई है. ऐसे में अगर आप बेस वेरिएंट खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि कम कीमत में कौन-सी SUV ज्यादा काम के फीचर्स देती है.

कीमत में कौन है आगे?

कीमत की बात करें तो Tata Sierra का बेस वेरिएंट, MG Hector Facelift के Style वेरिएंट से करीब 50 हजार रुपये सस्ता है. दोनों ही SUVs फिलहाल इंट्रोडक्टरी प्राइस पर उपलब्ध हैं, इसलिए आगे चलकर कीमतों में बदलाव हो सकता है. फिर भी बजट को ध्यान में रखने वाले ग्राहकों के लिए Tata Sierra थोड़ा ज्यादा किफायती ऑप्शन है.

इंजन ऑप्शन में Tata Sierra का फायदा

MG Hector के बेस वेरिएंट में केवल पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है और डीजल इंजन इसमें उपलब्ध नहीं है. वहीं Tata Sierra अपने बेस मॉडल में पेट्रोल के साथ-साथ डीजल इंजन का ऑप्शन भी देती है. दोनों SUVs फ्रंट व्हील ड्राइव और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती हैं, लेकिन इंजन की वैरायटी के मामले में Sierra साफ तौर पर आगे नजर आती है.

एक्सटीरियर लुक और डिजाइन

बेस वेरिएंट में भी Tata Sierra कुछ ऐसे फीचर्स देती है, जो इसे ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं. इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और फ्लश टाइप डोर हैंडल मिलते हैं, जबकि MG Hector में साधारण हेडलाइट और पुल टाइप डोर हैंडल दिए गए हैं. दोनों SUVs में LED DRL और 17-इंच स्टील व्हील्स मिलते हैं, लेकिन Hector में व्हील कवर भी दिए गए हैं. पीछे से Sierra की कनेक्टेड LED टेललाइट इसे ज्यादा मॉडर्न लुक देती है.

इंटीरियर और सेफ्टी फीचर्स

इंटीरियर की बात करें तो दोनों SUVs के बेस वेरिएंट काफी सिंपल हैं. इनमें न तो टचस्क्रीन है और न ही स्पीकर. Tata Sierra में 4-इंच का छोटा डिस्प्ले मिलता है, जबकि MG Hector में 3.5-इंच यूनिट दी गई है. Sierra में पुश बटन स्टार्ट फीचर मौजूद है, जो Hector में नहीं मिलता. हालांकि Hector में रियर सीट रिक्लाइन का फीचर है, जो Sierra के बेस मॉडल में नहीं दिया गया है. सेफ्टी के मामले में दोनों SUVs लगभग बराबर हैं. दोनों में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, हिल होल्ड असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स मिलते हैं.

