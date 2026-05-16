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हिंदी न्यूज़ऑटोसिंगर Jubin Nautiyal ने खरीदी सेकंड हैंड BMW i7, जानें कितनी खास है ये लग्जरी इलेक्ट्रिक कार

सिंगर Jubin Nautiyal ने खरीदी सेकंड हैंड BMW i7, जानें कितनी खास है ये लग्जरी इलेक्ट्रिक कार

बॉलीवुड के फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल ने सेकंड हैंड BMW i7 खरीदी है. आइए इस लग्जरी इलेक्ट्रिक कार की कीमत, बैटरी, रेंज और शानदार फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 16 May 2026 07:09 AM (IST)
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बॉलीवुड के मशहूर गायक जुबिन नौटियाल ने अपनी लग्जरी कारों की लिस्ट में अब BMW i7 को शामिल कर लिया है. खास बात यह है कि उन्होंने नई कार खरीदने की बजाय सेकंड हैंड BMW i7 को चुना है. देहरादून के रहने वाले जुबिन को यह इलेक्ट्रिक लग्जरी कार खास अंदाज में डिलीवर की गई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी चर्चा में हैं. दरअसल, BMW i7 कंपनी की सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों में से एक मानी जाती है. ये कार शानदार डिजाइन, लग्जरी फीचर्स और दमदार इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. यही वजह है कि बॉलीवुड सितारों के बीच इसकी पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ रही है.

बैटरी और परफॉर्मेंस

BMW i7 में 101.7kWh की बड़ी लिथियम-आयन बैटरी दी गई है. इस कार में दो इलेक्ट्रिक मोटर मिलती हैं, जो साथ मिलकर 544hp की पावर और 745Nm का टॉर्क जनरेट करती हैं. ये लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान सिर्फ 4.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है. रेंज की बात करें तो एक बार फुल चार्ज होने पर यह कार लगभग 591 से 625 किलोमीटर तक चल सकती है. यही कारण है कि इसे लंबी दूरी की जर्नी के लिए भी शानदार विकल्प माना जाता है.

कितनी है BMW i7 की कीमत?

भारत में नई BMW i7 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 2.05 करोड़ रुपये है. हालांकि जुबिन नौटियाल ने सेकंड हैंड मॉडल खरीदा है, इसलिए उन्हें यह कार कम कीमत में मिली होगी. जानकारी के मुताबिक भारत में कम चली हुई पुरानी BMW i7 कारें लगभग 1.25 करोड़ से 1.40 करोड़ रुपये के बीच मिल जाती हैं. हालांकि जुबिन ने अपनी कार के लिए कितनी कीमत चुकाई है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

फीचर्स किसी फाइव स्टार लाउंज से कम नहीं

BMW i7 का इंटीरियर बेहद लग्जरी और आरामदायक है. इसमें 31.3 इंच की 8K थिएटर स्क्रीन दी गई है, जिसमें Amazon Fire TV सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा स्काई लाउंज पैनोरमिक सनरूफ, Bowers & Wilkins 4D साउंड सिस्टम और पीछे बैठने वालों के लिए टचस्क्रीन कंट्रोल जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं. डैशबोर्ड पर बड़ी कर्व्ड डिस्प्ले दी गई है, जो कार के प्रीमियम एक्सपीरियंस को और खास बनाती है.

बॉलीवुड सितारों की पसंद बन रही BMW i7

जुबिन नौटियाल के अलावा बॉलीवुड के कई बड़े सितारे BMW i7 के मालिक हैं. अजय देवगन, जैकलीन फर्नांडिस, शेखर सुमन और किम शर्मा जैसे सेलिब्रिटी भी इस लग्जरी इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल करते हैं.

ये भी पढ़ें: Skoda Kodiaq की कीमतों में कटौती, अब और भी शानदार बनी प्रीमियम SUV, जानें 3 खास बातें

Published at : 16 May 2026 07:09 AM (IST)
Tags :
Jubin Nautiyal Auto News Bmw I7
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