79.6 लाख रुपये में BMW की Luxury EV, एक Charge में दौड़ेगी 669KM

हमारे देश में अभी नॉर्मल गाड़ियों के साथ लग्जरी कार का मार्केट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है. पिछले कुछ महीनों में कई लग्जरी कार बनाने वाली कंपनियों ने अपनी नई कार लॉन्च की हैं. हालांकि, इंडिया में बढ़ते पेट्रोल-डीजल के दामों को देखते हुए लोग अब लग्जरी कार तो खरीद रहें लेकिन इलेक्ट्रिक सेगमेंट में. जिसके चलते अब कंपनियां भी EV सेगमेंट में शानदार रेंज के साथ लग्जरी गाड़ियां निकाल रही हैं. इसी जरूत को देखते हुए बीएमडब्ल्यू ने अपनी नई इलेक्ट्रिक सेडान i5 LWB को भारत में लॉन्च कर दिया है.

कंपनी ने इस कार की शुरुआती कीमत 79.6 लाख रुपये रखा है जो कि पेट्रोल मॉडल के लगभग बराबर ही है. BMW ने इस सेडान को खास तौर पर लग्जरी सेडान सेगमेंट की दिग्गज मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास को कड़ी टक्कर देने के मकसद से डिजाइन किया है. इसके साथ ही कंपनी की आक्रामक प्राइसिंग रणनीति लग्जरी सेगमेंट में ग्राहकों को ईवी की तरफ आकर्षित कर रही है.

प्रीमियम रेंज और फास्ट चार्जिंग स्पीड

आपको बता दें कि, लग्जरी कार के शौकीनों के लिए रेंज और चार्जिंग स्पीड हमेशा से एक बड़ी परेशानी रही है. BMW i5 LWB में कंपनी ने 81.6kWh की पावरफुल बैटरी पैक दी है. यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 669 किलोमीटर तक की शानदार रेंज देती है.

जबकि इसके साथ ही इसमें फास्ट डीसी चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है. यदि आप इसे 160kW के फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो यह गाड़ी महज 33 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो जाती है. यह दैनिक इस्तेमाल के साथ-साथ लंबे सफर के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बनती है.





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रियर सीट कम्फर्ट

वहीं, BMW की इस नई इलेक्ट्रिक सेडान को लॉन्ग व्हीलबेस फॉर्मेट में तैयार किया गया है. इसका सबसे बड़ा फायदा पीछे बैठने वाले यात्रियों को मिलता है. क्योंकि कार की केबिन में काफी ज्यादा लेगरूम और स्पेस देखने को मिलता है. वहीं, कंपनी ने इसमें रियर एक्सल एयर सस्पेंशन भी दिया है जो भारतीय सड़कों पर गाड़ी की सवारी को बेहद आरामदायक बनाता है. इसके इंटीरियर में प्रीमियम Bowers & Wilkins का साउंड सिस्टम और पैनोरमिक ग्लास रूफ जैसे कई हाई-टेक फीचर्स शामिल किए गए हैं.





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कीमत है काफी कम

बता दें कि, बीएमडब्ल्यू ने अपनी इस नई सेडान को भारत में ही चेन्नई वाले प्लांट में असेंबल करने की प्रक्रिया शुरू की है. सीब्यू रूट से कार मंगवाने पर लगने वाले भारी टैक्स से बचने के लिए कंपनी ने लोकल असेंबली का रास्ता चुना है.

यही वजह है कि कार की कीमत को 80 लाख रुपये के अंदर बनाए रखने में सफलता मिली है. भारत में पहले से ही iX1 LWB की सफलता से सबक लेते हुए BMW ने i5 LWB में भी इसी रणनीति को दोहराया है.

मर्सिडीज और टेसला को सीधी टक्कर

वहीं, लग्जरी ईवी मार्केट में इस समय मर्सिडीज-बेंज, बीवाईडी और टेसला जैसे कई ब्रांड्स अपनी मजबूत पकड़ बनाने में जुटे हुए हैं. बीएमडब्ल्यू के पास डीजल ई-क्लास का मुकाबला करने के लिए कोई नया डीजल इंजन तो नहीं था लेकिन कंपनी ने अपनी ईवी पोर्टफोलियो को मजबूत कर सीधे ई-क्लास के खरीदारों को टारगेट किया है. 79.6 लाख रुपये की आक्रामक कीमत और 669 किमी की रेंज के साथ यह कार लग्जरी खरीदारों के लिए एक बहुत आकर्षक पैकेज बनकर उभरी है.

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