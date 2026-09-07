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हिंदी न्यूज़ऑटोE20 के दौर में पुरानी Car खरीद रहे, पहले Check करें ये चीज

E20 के दौर में पुरानी Car खरीद रहे, पहले Check करें ये चीज

ई20 पेट्रोल के दौर में पुरानी कार खरीदना भारी पड़ सकता है. जानिए यूज़्ड कार खरीदते समय कौन-सी चीज चेक करना सबसे जरूरी है ताकि इंजन और फ्यूल सिस्टम खराब न हो.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 07 Sep 2026 04:43 PM (IST)
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हमारे देश में अब हर जगह E20 पेट्रोल मिल रहा है. जिसके चलते अब आने वाले समय में E85 भी बहुत जल्द मिलता दिख सकता है. रिपोर्ट्स का मानना है कि, साल 2023 के बाद से बनने वाली गाड़ियों में एथेनॉल पेट्रोल डलवाने से कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन पुरानी गाड़ियों में इसका बुरा असर देखने को मिल सकता है. अगर आप भी E20 के दौर में एक नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं और बजट ने होने के चलते अगर आप सेकंड हैंड कार खरीदने का मन बना रहे हैं.

तो सबसे पहले E20 से होने वाले दिक्कतें के बारें में जान लें और पुरानी कार खरीदते समय कार को अच्छे से जांच पड़ताल कर लें. क्योंकि, अगर आप बिना जांचे-परखे कोई पुरानी कार खरीद लेते हैं तो ई20 पेट्रोल उसमें इस्तेमाल करने पर इंजन और फ्यूल पाइपलाइन पूरी तरह से खराब हो सकती है. तो चलिए समझते हैं कि पुरानी गाड़ी लेते समय आपको किस पार्ट्स की जांच सबसे पहले करनी चाहिए.

E20 पेट्रोल से आने वाली खराबी

बता दें कि, एथेनॉल में नमी सोखने का गुण होता है जिसकी वजह से E20 पेट्रोल पुरानी कारों की रबड़ की फ्यूल लाइन्स, प्लास्टिक के पार्ट्स और सील्स को धीरे-धीरे गलाने लगता है. इसके अलावा एथेनॉल की वजह से कार के मेटल फ्यूल टैंक और इंजन के अंदर जंग लगने लगती है.

अगर गाड़ी E20 कम्प्लायंट नहीं है तो उसमें माइलेज में भारी गिरावट, बार-बार कार के स्टार्ट न होने की समस्या और फ्यूल इंजेक्टर के जाम होने का खतरा हमेशा बना रहता है जिसे ठीक कराने में हजारों रुपये का खर्च आता है.


E20 के दौर में पुरानी Car खरीद रहे, पहले Check करें ये चीज

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यह भी पढ़ें: FASTag के लिए नहीं रुकेगी Car, अक्टूबर से हटेंगे ये 3 Toll Barrier

चेक करें कार E20 कंपैटिबल है या नहीं?

वहीं, पुरानी कार की डिलीवरी लेने से पहले गाड़ी का फ्यूल कैप खोलकर ध्यान से देखें. 2023 और उसके बाद की गाड़ियों में फ्यूल कैप के अंदर या मालिक की ओनर मैनुअल किताब पर स्पष्ट रूप से E20 Suitable या E20 Compliant का स्टीकर लगा होता है.

जबकि इसके अलावा आप गाड़ी के आरसी कार्ड और चेसिस नंबर के जरिए कार कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर से भी यह वेरिफाई कर सकते हैं कि उस मॉडल का इंजन एथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल को झेलने के लिए तैयार किया गया है या नहीं.


E20 के दौर में पुरानी Car खरीद रहे, पहले Check करें ये चीज

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क्या हैं बचाव के उपाय?

अगर आपने पहले से ही BS4 या BS6 फेज-1 वाली पुरानी कार खरीद ली है जो केवल E10 सूटेबल है तो आपको पेट्रोल भरवाते समय कुछ खास सावधानियां बरतनी होंगी. ऐसे चालकों को सामान्य ई20 पेट्रोल के बजाय प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए.

जिसमें एथेनॉल का असर थोड़ा कम होता है. साथ ही कार में समय-समय पर फ्यूल एडिटिव्स का इस्तेमाल करें जो ईंधन टैंक में नमी को जमने नहीं देते. वहीं, गाड़ी की सर्विसिंग के दौरान फ्यूल फिल्टर और पेट्रोल पाइप की नियमित जांच कराते रहें.

इन बातों का रखें खास ध्यान

आपको बता दें कि, आप यूज़्ड कार मार्केट में कोई ऐसी गाड़ी देख रहे हैं जो 2023 से पहले की बनी हुई है तो उसकी कीमत तय करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आने वाले समय में उसके मेंटेनेंस का खर्च बढ़ सकता है. कोशिश करें कि 2023 के बाद बने BS6 Phase-2 नॉर्म्स वाले मॉडल ही खरीदें.

क्योंकि ये गाड़ियां E20 पेट्रोल को आसानी से झेल सकती हैं. केवल गाड़ी की चमक-दमक देखकर फैसला न लें बल्कि इंजन और फ्यूल प्रणाली की E20 से अनुकूलता को सबसे पहली प्राथमिकता दें ताकि आपके पैसे बर्बाद न हो.

यह भी पढ़ें: पहली Baleno से कितना अलग है नया मॉडल? एक क्लिक में जानें सब

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 07 Sep 2026 04:43 PM (IST)
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