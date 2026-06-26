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हिंदी न्यूज़ऑटोE25 पेट्रोल के लिए तैयार हैं BMW की कारें, कंपनी ने किया बड़ा दावा

E25 पेट्रोल के लिए तैयार हैं BMW की कारें, कंपनी ने किया बड़ा दावा

BMW India E25 Petrol Compatible: BMW ने दावा किया है भारत में बिकने वाली उसकी सभी पेट्रोल कारें E25 ईंधन के लिए सालों से हैं तैयार. जानिए क्या है सरकार का नया एथेनॉल ब्लेंडिंग प्लान और आपकी कार पर इसका असर.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 26 Jun 2026 12:51 PM (IST)
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BMW India E25 Petrol Compatible: मौजूदा भारतीय सरकार का पूरा फोकस प्रदूषण को कम करने और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति पर बहुत तेजी से काम कर रही है. बता दें कि, हाल ही में सरकार ने देश में E22, E25, E27 और E30 जैसे उच्च स्तर के एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के मानकों को नोटिफाई किया है. इस नए फैसले के बाद आम कार मालिकों और खरीदारों के मन में यह चिंता सताने लगी थी कि क्या उनकी महंगी गाड़ियां इस नए ईंधन को झेल पाएंगी? 

इसी बीच लग्जरी कार बनाने वाली दिग्गज कंपनी बीएमडब्ल्यू ने एक बड़ा दावा करके अपने सभी ग्राहकों को बहुत बड़ी राहत दी है. तो चलिए जानतें हैं कि, बीएमडब्ल्यू ने एथेनॉल फ्यूल को लेकर क्या दावा किया है.

BMW का दावा हम कई सालों से हैं पूरी तरह रेडी

बता दें कि, बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट और सीईओ हरदीप सिंह बरार ने साफ किया है कि भारत में बिकने वाली उनकी सभी पेट्रोल कारें E25 फ्यूल पर चलने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं. उन्होंने बताया कि यह कोई नया अपडेट या सरकार के मौजूदा फैसले के बाद किया गया बदलाव नहीं है. बल्कि बीएमडब्ल्यू की गाड़ियां पिछले कई सालों से इसी इंजीनियरिंग और एडवांस मटीरियल के साथ बनाई जा रही हैं. 

इसका मतलब यह हुआ कि जब भी पेट्रोल पंपों पर E25 ईंधन मिलना शुरू होगा बीएमडब्ल्यू मालिकों को अपनी गाड़ी में किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन या बदलाव कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी.

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क्यों खतरनाक हो सकता है अधिक एथेनॉल?

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, एथेनॉल असल में गन्ने या अनाज से तैयार किया जाता है. जब पेट्रोल में इसकी मात्रा बढ़ाई जाती है तो यह साधारण इंजनों के फ्यूल पाइप, रबर सील और इंजेक्टर्स को तेजी से सड़ाने या गलाने लगता है. जिन गाड़ियों को केवल E10 या E20 के लिए डिजाइन किया गया है, उनमें E25 फ्यूल डालने से इंजन की लाइफ और परफॉर्मेंस पर बहुत बुरा असर पड़ता है. 

लेकिन बीएमडब्ल्यू के इंजनों में पहले से ही ऐसे जंग-रोधी पार्ट्स और फ्यूल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जो इस बढ़े हुए एथेनॉल को बिना किसी नुकसान के आसानी से पचा सकते हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 26 Jun 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
BMW India E25 Petrol Compatible Government Ethanol Blending Policy 2026 BMW Cars Ready For E25 Fuel Ethanol Fuel Damage To Car Engine
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