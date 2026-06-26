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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापासपोर्ट-नागरिकता विवाद पर विपक्ष ने बोला हमला तो सरकार का आया बयान, बोले - 'पिछले 12 साल में...'

पासपोर्ट-नागरिकता विवाद पर विपक्ष ने बोला हमला तो सरकार का आया बयान, बोले - 'पिछले 12 साल में...'

विवाद तब शुरू हुआ, जब मीडिया में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से खबर आई कि पासपोर्ट किसी की नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं है. कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा था.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 26 Jun 2026 11:56 AM (IST)
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भारतीय विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट के नागरिकता के सबूत न होने के बयान पर जमकर हंगामा हो रहा है. विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार से वैचारिक और राजनीतिक असहमति रखने वाले लोगों को मनमाने ढंग से नागरिकता के अधिकार से दूर करने की जमीन तैयार की जा रही है. उधर, सरकार ने दो टूक कहा है कि पासपोर्ट कभी नागरिकता का सबूत था ही नहीं. सरकार ने पिछले 12 वर्षों में इस डॉक्यूमेंट को लेकर कोई नया फैसला नहीं लिया है.

'पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं रहा'

न्यूज एजेंसी PTI ने एक सरकारी सूत्र के हवाले से बताया कि, 'यह अभी तय नहीं किया गया कि पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है. पिछले 12 वर्षों में भी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया. पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं रहा है.' सरकारी सूत्रों ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 का हवाला देते हुए कहा कि 'जनहित' में गैर-नागरिकों को भी पासपोर्ट दिया जा सकता है.

सूत्रों ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा-20 का भी हवाला दिया, जिसके मुताबिक उन लोगों को भी भारतीय पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जारी किए जा सकते हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं. उन्होंने इस अधिनियम की धारा-6(2)(ए) का भी जिक्र किया,'जो यह प्रावधान करती है कि अगर आवेदक भारत का नागरिक नहीं है तो पासपोर्ट प्राधिकरण उसे पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर देगा.'

किस बयान पर छिड़ा विवाद?

यह विवाद तब शुरू हुआ, जब मीडिया में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से खबर आई कि पासपोर्ट एक यात्रा दस्तावेज है, न कि नागरिकता का सबूत. विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बुधवार को कहा था कि पासपोर्ट किसी व्यक्ति की नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं है. उधर, निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने कहा कि मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने के लिए अपनी पात्रता साबित करने के लिए मतदाताओं को जिन 12 वैध सहायक दस्तावेजों की जरूरत होती है, उनमें पासपोर्ट अब भी शामिल है.

Indian Passport Ranking: भारत का पासपोर्ट कितना मजबूत, रैकिंग में किस नंबर पर, कहां है पाकिस्तान? जानें

विपक्ष ने लगाए थे सरकार पर आरोप

विपक्षी दल कांग्रेस ने विदेश मंत्रालय के बयान की आलोचना की. पार्टी ने आरोप लगाया कि उन भारतीयों के नागरिक अधिकारों को मनमाने ढंग से नकारने की जमीन तैयार कर रही है, जिनसे उसकी वैचारिक या राजनीतिक असहमति है. कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने पहले अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए कुछ समुदायों के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए थे.

Explained: पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण क्यों नहीं? विदेश मंत्रालय के बयान के मायने क्या, कैसे साबित होती सिटीजनशिप?

Input By : PTI

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 11:52 AM (IST)
Tags :
Passport MEA Modi Government CONGRESS
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