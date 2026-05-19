हम दो, हमारी एक EV! छोटे सफर के लिए भारतीयों को पसंद आ रही ये गाड़ियां, जानें कैसे बदला ट्रेंड?

EV Vehicles: भारत में अब लोगों का सफर धीरे-धीरे बदल रहा है. पहले जहां हर घर में सिर्फ पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां दिखाई देती थीं, वहीं अब लोग छोटे कामों और रोजाना के सफर के लिए इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियां खरीद रहे हैं. बढ़ते तेल के दाम और रोज का खर्च लोगों को नई सोच की तरफ ले जा रहा है. खासकर शहरों में रहने वाले परिवार अब एक ऐसी गाड़ी रखना पसंद कर रहे हैं जिससे कम खर्च में रोज का काम आसानी से हो जाए.

ऑफिस जाना, बाजार जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना या आसपास का छोटा सफर करना अब लोगों को इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियों में ज्यादा आसान और सस्ता लग रहा है. यही वजह है कि अब “हम दो, हमारी एक बिजली वाली गाड़ी” जैसा नया चलन तेजी से बढ़ रहा है. रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा मांग दो पहिया इलेक्ट्रिक वाले वाहनों की बढ़ रही है.

आखिर क्यों बदल रही है लोगों की पसंद?

लोग अब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि बचत के लिए भी नई गाड़ियां चुन रहे हैं. पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दाम ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है. ऐसे में बिजली से चलने वाली गाड़ियां लोगों को राहत देती दिखाई दे रही हैं. इन गाड़ियों को चलाने का खर्च काफी कम आता है और रोजाना जेब पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ता.

यही कारण है कि कई परिवार अब अपनी पुरानी गाड़ी के साथ एक छोटी इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी भी रख रहे हैं. खास बात यह है कि छोटे सफर में ये गाड़ियां ज्यादा आरामदायक साबित हो रही हैं. धीरे-धीरे लोगों का भरोसा भी इन पर बढ़ रहा है. पहले लोग चार्ज खत्म होने की चिंता करते थे, लेकिन अब शहरों में चार्ज करने की सुविधा भी तेजी से बढ़ रही है. इसी वजह से अब लोग बिना ज्यादा सोच-विचार के इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी खरीदने लगे हैं.

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आने वाले समय में और तेज होगा यह बदलाव

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में भारत में बिजली से चलने वाली गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है. सरकार भी लगातार साफ ईंधन और कम प्रदूषण वाली गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है. कई बड़ी कंपनियां नई-नई गाड़ियां बाजार में ला रही हैं ताकि लोगों को ज्यादा अच्छे और सस्ते विकल्प मिल सकें. खासकर युवाओं और कामकाजी लोगों के बीच इन गाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है.

कम आवाज, कम खर्च और आसान सफर ने इन्हें लोगों की पसंद बना दिया है. अब लोगों की सोच बदल रही है. पहले गाड़ी खरीदते समय लोग सिर्फ ताकत और लुक देखते थे, लेकिन अब खर्च और बचत भी बड़ी वजह बन चुके हैं. यही कारण है कि भारत में बिजली वाली गाड़ियों का दौर अब पहले से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है.

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