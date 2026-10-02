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हिंदी न्यूज़ऑटोBikesRoyal Enfield का 450cc धमाका! Scrambler और GT की एंट्री

Royal Enfield का 450cc धमाका! Scrambler और GT की एंट्री

Royal Enfield की नई 450cc बाइक्स की चर्चा तेज है. Scrambler 450 और Continental GT 450 अक्टूबर में आने की उम्मीद है. जानिए इंजन, डिजाइन और संभावित कीमत.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 02 Oct 2026 10:58 AM (IST)
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रॉयल एनफील्ड 450cc सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी में है. कंपनी के पास पहले से Himalayan 450 और Guerrilla 450 जैसी बाइक्स हैं, लेकिन अब इसी प्लेटफॉर्म पर नए मॉडल आने की खबरें हैं. इनमें Scrambler 450 और Continental GT 450 के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. 

कुछ ऑटो रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों बाइक्स को अक्टूबर 2026 के आसपास पेश या लॉन्च किया जा सकता है, हालांकि रॉयल एनफील्ड ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. इसलिए इनकी लॉन्च टाइमलाइन को फिलहाल संभावित ही माना जा रहा है. आइए जानते हैं इन दोनों बाइक्स में क्या खास हो सकता है और इनसे क्या उम्मीद की जा रही है.

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452cc इंजन मिलने की उम्मीद

नई बाइक्स में रॉयल एनफील्ड का 452cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड Sherpa इंजन मिलने की उम्मीद है. यही इंजन Himalayan 450 और Guerrilla 450 में दिया गया है. Guerrilla 450 में यह इंजन 40 PS की पावर और 40 Nm का टॉर्क देता है और 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. नई बाइक्स में इंजन की ट्यूनिंग उनके अलग-अलग कैरेक्टर के हिसाब से बदली जा सकती है.

Scrambler 450 कैसी हो सकती है?

Scrambler 450 को Guerrilla 450 और Himalayan 450 के बीच की बाइक के तौर पर रखा जा सकता है. Autocar India के मुताबिक इसके 19-इंच फ्रंट व्हील, डुअल-पर्पज टायर और अलग सस्पेंशन सेटअप की उम्मीद है. हालांकि इसकी लॉन्च टाइमलाइन को लेकर रिपोर्ट्स में अंतर है और Autocar India इसे 2027 मॉडल बताता है.

Continental GT 450 में कैफे रेसर लुक

Continental GT 450 को मौजूदा Continental GT 650 से नीचे रखा जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें वही 450cc प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन बाइक का सेटअप कैफे रेसर स्टाइल के हिसाब से अलग होगा. इसकी अनुमानित कीमत करीब 2.7 लाख रुपये से शुरू होने की बात कही जा रही है, लेकिन यह भी आधिकारिक कीमत नहीं है.

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अभी क्या है पक्का?

फिलहाल रॉयल एनफील्ड ने Scrambler 450 या Continental GT 450 की लॉन्च डेट, कीमत या फीचर्स की आधिकारिक घोषणा नहीं की है. इसलिए अक्टूबर की टाइमलाइन और बताए जा रहे स्पेसिफिकेशन को संभावित जानकारी के तौर पर ही देखना चाहिए. कंपनी की मौजूदा 450cc रेंज में Himalayan 450 और Guerrilla 450 शामिल हैं.

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 02 Oct 2026 10:58 AM (IST)
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