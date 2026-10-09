पडिक्कल से लेकर गायकवाड़, भारतीय बल्लेबाज रहे फ्लॉप; दूसरा वनडे भी हारी इंडिया-ए

पुदुचेरी में खेले गए दूसरे अनऑफिशियल वनडे में ऑस्ट्रेलिया-ए ने इंडिया-ए को 69 रनों से हराया. स्टार बल्लेबाजों से सजी भारतीय टीम लगातार दूसरे मैच में रन चेज करते हुए हार गई. आज हुए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 275 रन बनाए थे, जवाब में भारतीय टीम 206 रनों पर सिमट गई. इंडिया-ए के लिए आज भी सिर्फ रजत पाटीदार चले, जिन्होंने 67 रनों की अच्छी पारी खेली. उन्होंने पिछले मैच में भी अर्धशतक जड़ा था, लेकिन उसमें भी टीम इंडिया हार गई थी.

276 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई थी. देवदत्त पडिक्कल 1 रन बनाकर आउट हो गए थे. उन्हें स्पेंसर जॉनसन ने आउट किया। इसके बाद आए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भी निराश किया, वह 12 रन बनाकर चलते बने. 9वें ओवर में साई सुदर्शन की पारी भी समाप्त हो गई, वह भी फ्लॉप ही रहे. उन्होंने 29 गेंदें खेलकर 13 रन बनाए, जिसमें एक चौका शामिल था.

चौथे नंबर पर आए रजत पाटीदार ने अच्छी पारी खेली, उन्होंने 82 गेंदों में 1 छक्के और 3 चौकों की मदद से 67 रन बनाए. हालांकि उनका अकेले का संघर्ष काफी नहीं था, क्योंकि दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिर रहे थे. कुमार कुशाग्र ने 17, निशांत सिंधु ने 13, सूर्यांश शेडगे ने 10 रन बनाए.

सैम कोंस्टास, फिलिप ने जड़ा अर्धशतक

ऑस्ट्रेलिया-ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 275 रन बनाए थे. ओपनर बल्लेबाज सैम कोंस्टास और तीसरे नंबर पर आए जोश फिलिप ने अर्धशतक जड़ा. दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी (101) की थी. कोंस्टास ने 88 गेंदों में 67 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 1 छक्का और 7 चौके लगाए. फिलिप ने 58 गेंदों में 8 चौकों की मदद से 58 रन बनाए.

भारत के लिए अरशद खान ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, यश ठाकुर ने 2 विकेट हासिल किए. ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पेंसनर जॉनसन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे, जिन्होंने 8 ओवरों में 35 रन देकर 3 विकेट लिए. जॉनसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

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